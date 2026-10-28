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Rodrigo Lussich habló a fondo sobre su separación profesional de Adrián Pallares y de su salida de Intrusos

Luego de semanas de múltiples trascendidos sobre el final de la dupla con Adrián Pallares en Intrusos, Rodrigo Lussich habló sin filtro acerca de su futuro y fue contundente.

28 oct 2026, 15:48
Rodrigo Lussich habló a fondo sobre su separación profesional de Adrián Pallares y de su salida de Intrusos

Rodrigo Lussich habló a fondo sobre su separación profesional de Adrián Pallares y de su salida de Intrusos

Rodrigo Lussich habló a fondo sobre su separación profesional de Adrián Pallares y de su salida de Intrusos

Rodrigo Lussich habló a fondo sobre su separación profesional de Adrián Pallares y de su salida de Intrusos

Después de varias semanas en las que comenzó a circular un fuerte versión asegurando que Rodrigo Lussich dejaría la conducción de Intrusos (América TV), desarmando así la dupla de seis años que lleva con su colega y amigo Adrián Pallares, este miércoles los conductores del programa emblema del mundo del espectáculo rompieron el silencio.

Así, luego de que Pallares hiciera punta y dejase en claro que no es ninguna víctima, ni está siendo abandonado por su compañero, en base a los dichos de diferentes ciclos colegas, fue Lussich quien tomó la palabra para repasar cómo se sucedieron los hechos, cómo fue el derrotero profesional conduciendo juntos, y reveló qué es verdad y qué no.

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Qué dijo Rodrigo Lussich sobre su salida de Intrusos

Claro que en medio de su verborrágico relato, Rodrigo Lussich señaló que la muerte de Mechi el año pasado, su amiga y productora del programa, lo marcó profundamente llevándolo a reflexionar sobre la vida y plantearse que el tiempo es "hoy".

En este contexto, admitió que el fin del trabajo conjunto lo vienen hablando desde hace tiempo. Mas precisamente desde el año pasado."Este año, yo sabiendo que me parecía que este fin de año era el momento, lo empecé a comunicar para la afuera", confió y reflexionó junto a la audiencia: "Esto es cosa de, ¿quiero largar el chimento para hacer humor político? No, no es una cosa sin la otra. Yo puedo hacer chimentos acá, puedo hacer humor político en mis redes, hacer un stand-up de humor político en teatro el año que viene, puedo hacer streaming. Digo, tengo registros para explotar en distintos lugares y no es una cosa o la otra".

"Cuando he dicho que estoy dando un cierre a mi etapa en el chimento, es porque lo siento internamente", confesó mirando fijo a cámara al tiempo que aclaró sobre su vínculo con su compañero: "Entre nosotros no hay pelea. Entre nosotros no hay grieta. Nos vamos a acompañar en lo que el otro haga y por supuesto que es incómodo para los dos saber que es mentira que el canal dijo los dos o ninguno. Mentira".

En ese punto de detuvo para dejar en claro qué fue lo que realmente hablaron con las autoridades del canal. "Jamás nos dijeron los dos o ninguno. Porque si nos dijeran los dos o ninguno, es ninguno. Y nunca nos pusieron contra ese paredón. Jamás. El canal, para mi sorpresa, en una reunión que tuvimos tres personas -y dos están acá-, nos dijo que nos iba a ofrecer un programa o un trabajo cada uno: Intrusos y otro, en otro espacio".

Fue allí entonces que Lusich explicó su posición. "Yo aclaré que si me quedaba a conducir en esta casa, que es un canal hermoso para trabajar, por su gente, por el laburo, porque son todos personas que se han educado haciendo televisión en vivo [...] yo dejé claro que, teniendo en cuenta que este es un canal cuya programación diaria, en tiras sobre todo, se hace en base al espectáculo, yo no iba a conducir otro programa de espectáculos que no sea Intrusos. Porque ahí sí es que siento que hay un techo", expuso.

"Hablé por mí, pero lo dije casi como efecto reflejo. 'Gracias, muchas gracias por decir que me van a dar trabajo igual. Pero para seguir haciendo chimentos me quedo en Intrusos'. Y eso lo dije adelante de Adrián. No por cagarlo a mi socio. No soy el villano de esta historia. El canal tiene hoy la potestad de decidir quién va a seguir a cargo en caso de que seamos uno de nosotros dos del programa y qué ofrecerle al otro", concluyó rotundo para terminar con la infinidad de rumores y trascendidos sobre el futuro televisivo de los conductores de Intrusos.

     

 

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Rodrigo Lussich Intrusos Adrián Pallares

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