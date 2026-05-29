River va por todo: la ingeniería financiera que prepara para fichar a Thiago Almada

A priori, el campeón del mundo de 25 años no descarta la posibilidad de volver a Argentina a vestir la camiseta de River, abriendo una ventana de negociación concreta para el Millonario, pero también está expectante a lo que pueda suceder en Europa. Su actualidad en el Viejo Continente empuja al jugador a evaluar alternativas para sumar minutos: en su primera temporada en el Colchonero, no logró afianzarse y terminó como alternativa desde el banco de suplentes; de hecho, en la semifinal de Champions ante Arsenal apenas ingresó 24 minutos en la revancha, cuando su equipo necesitaba dar vuelta el resultado de forma urgente.

Cómo planea River pagar el pase y el contrato de Thiago Almada

El aspecto financiero representa el mayor obstáculo de la operación, aunque desde las oficinas del Monumental confían en las arcas del club para sostener una tratativa de semejante envergadura. Los directivos de la Banda se encargaron de asegurar que podían encontrar la ingeniería financiera para poder hacerse cargo de un salario top europeo e incluso para afrontar un pago al club dueño de su pase.

El valor de mercado del futbolista obliga a la dirigencia a descartar una adquisición tradicional y a agudizar el ingenio reglamentario. Cabe resaltar que Atlético de Madrid lo pagó 21 millones de euros hace apenas un año y en estas circunstancias es irrisorio que River siquiera se plantee comprar la ficha entera, pero no se descartan otras alternativas como un préstamo a largo plazo o esquemas de co-propiedad para destrabar su salida de la capital española.