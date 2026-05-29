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River va por todo: la ingeniería financiera que prepara para fichar a Thiago Almada

La dirigencia de River inició gestiones formales por Thiago Almada. En la reunión se sentaron las bases de una negociación que asoma sumamente compleja desde lo económico, pero que ninguna de las partes da por cerrada.

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River va por todo: la ingeniería financiera que prepara para fichar a Thiago Almada

El fútbol local se vio sacudido en las últimas horas por un movimiento dirigencial de enorme impacto internacional. River terminó su semestre con una gran decepción por la final perdida ante Belgrano en Córdoba, pero con el pasaje a octavos de final de la Copa Sudamericana sellado con holgura. Con la mente puesta en una segunda mitad del año que le presentará grandes desafíos futbolísticos al cuerpo técnico de Eduardo Coudet, la dirigencia ya puso en marcha el mercado de pases y anoche hizo un movimiento muy fuerte: tuvo una reunión con Thiago Almada, el gran objetivo de la institución para reforzar el plantel.

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El cónclave se desarrolló con el máximo hermetismo posible para conocer las pretensiones del jugador de cara al corto plazo. Enzo Francescoli y Pablo Longoria, flamante director deportivo del club, se juntaron con el propio jugador y su representante, Agustín Jiménez, e intercambiaron posturas sobre una posible llegada a Núñez. Si bien se trata de una operación muy compleja, que incluiría un salario muy alto e incluso una erogación importante para Atlético de Madrid, ambas partes coincidieron en resaltar que es realmente muy difícil, pero no imposible.

Qué chances reales tiene Thiago Almada de jugar en River

La viabilidad de la transferencia está sujeta a diversas aristas de calendario. Los factores económicos podrían ser decisivos, pero también serán influyentes los deportivos. El ex Vélez se encuentra en un momento cúspide de su carrera profesional a nivel de selecciones: Almada es parte de los 26 convocados de la Selección Argentina para la próxima Copa del Mundo y su cotización podría llegar a otro nivel si llegase a tener protagonismo en el certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

A priori, el campeón del mundo de 25 años no descarta la posibilidad de volver a Argentina a vestir la camiseta de River, abriendo una ventana de negociación concreta para el Millonario, pero también está expectante a lo que pueda suceder en Europa. Su actualidad en el Viejo Continente empuja al jugador a evaluar alternativas para sumar minutos: en su primera temporada en el Colchonero, no logró afianzarse y terminó como alternativa desde el banco de suplentes; de hecho, en la semifinal de Champions ante Arsenal apenas ingresó 24 minutos en la revancha, cuando su equipo necesitaba dar vuelta el resultado de forma urgente.

Cómo planea River pagar el pase y el contrato de Thiago Almada

El aspecto financiero representa el mayor obstáculo de la operación, aunque desde las oficinas del Monumental confían en las arcas del club para sostener una tratativa de semejante envergadura. Los directivos de la Banda se encargaron de asegurar que podían encontrar la ingeniería financiera para poder hacerse cargo de un salario top europeo e incluso para afrontar un pago al club dueño de su pase.

El valor de mercado del futbolista obliga a la dirigencia a descartar una adquisición tradicional y a agudizar el ingenio reglamentario. Cabe resaltar que Atlético de Madrid lo pagó 21 millones de euros hace apenas un año y en estas circunstancias es irrisorio que River siquiera se plantee comprar la ficha entera, pero no se descartan otras alternativas como un préstamo a largo plazo o esquemas de co-propiedad para destrabar su salida de la capital española.

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