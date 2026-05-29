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El inquietante mensaje que recibió la mamá de Agostina Vega e investiga la Justicia: "Quedate..."

La búsqueda de la adolescente sumó una nueva pista clave. Peritos trabajan sobre audios, llamadas y comunicaciones que podrían aportar datos decisivos para encontrarla.

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El inquietante mensaje que recibió la mamá de Agostina Vega.

El inquietante mensaje que recibió la mamá de Agostina Vega.

La investigación por la desaparición de Agostina Vega sumó en las últimas horas un elemento tan inquietante como desconcertante. Mientras la Justicia mantiene como principal hipótesis que la adolescente de 14 años sigue en Córdoba y estaría con vida, la mamá recibió un mensaje anónimo que ahora es analizado por peritos y que podría convertirse en una pieza clave dentro del expediente.

Leé también El dramático audio de la madre de Agostina Vega al único detenido: "Claudio, por favor..."
photoLa madre de Agostina Vega difundió un desesperado mensaje y pidió que la adolescente sea devuelta “sin daño”. (Foto: archivo)

Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila”. La frase llegó al teléfono de Melisa Heredia desde un número desconocido y encendió inmediatamente las alarmas entre los investigadores que trabajan para reconstruir qué ocurrió con la adolescente desde la noche del sábado 23 de mayo, cuando fue vista por última vez.

El mensaje que ahora analiza la Justicia

Según trascendió, Heredia recibió numerosos llamados y mensajes desde que comenzó la búsqueda. Algunos fueron descartados por tratarse de bromas o información falsa. Sin embargo, otros despertaron preocupación porque podrían provenir de personas vinculadas al entorno del principal sospechoso.

Por esa razón, la mujer se presentó ante peritos informáticos de la Policía para entregar todo el material recibido durante los últimos días. Además del mensaje, los investigadores también analizan audios y llamadas grabadas por la propia madre.

Voces que resultaron familiares

Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores es que Heredia aseguró haber reconocido algunas de las voces que se comunicaron con ella. Según relató, varias de esas personas pertenecerían al círculo cercano de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido e imputado por la desaparición de la adolescente.

En medio de la angustia, la madre respondió con un desesperado pedido. “Yo ya llegué hasta acá. No quiero venganza. Solo quiero a mi hija. Devuélvanmela sana y salva”, expresó durante una de las comunicaciones.

Ahora la Justicia intenta determinar si esos contactos buscaban desviar la investigación, sembrar confusión o si contienen información real sobre el paradero de la menor.

El fiscal mantiene una hipótesis clave

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Mientras los peritos trabajan sobre los teléfonos y las comunicaciones, el fiscal Raúl Garzón ratificó una de las líneas más importantes de la investigación. “El epicentro sigue siendo Córdoba”, afirmó. La frase coincide con las declaraciones realizadas por el abogado querellante Carlos Nayi después de reunirse con el fiscal.

De acuerdo a la prueba, Agostina no está fuera del país. De acuerdo a la prueba está en el país. De acuerdo a la prueba estaría en Córdoba. Y de acuerdo a la prueba, hasta ahora, con cauto optimismo, estaría con vida”, aseguró el letrado.

Las palabras generaron una mezcla de esperanza y cautela en la familia, que continúa esperando noticias concretas sobre la adolescente.

La declaración del principal sospechoso

Mientras tanto, Claudio Barrelier declaró durante más de dos horas ante la fiscalía. El hombre de 33 años, imputado por privación ilegítima de la libertad agravada por tratarse de una menor, volvió a sostener que Agostina nunca ingresó a su domicilio. Su versión choca con distintos elementos incorporados a la causa.

Según explicó su abogado defensor, Jorge Sánchez del Bianco, Barrelier aseguró que la menor que aparece en un video entrando a la vivienda es en realidad su propia hija.

Además, mantuvo la misma explicación que brindó desde el inicio de la investigación: afirmó que Agostina se retiró del lugar a bordo de un automóvil rojo conducido por una persona que no conoce.

Los investigadores, sin embargo, continúan buscando pruebas que permitan corroborar o descartar esa versión.

Las pericias en la casa del acusado

En paralelo, durante las últimas horas se realizaron nuevas pericias en la vivienda vinculada al imputado. Policía Científica volvió a inspeccionar el inmueble donde cámaras de seguridad registraron movimientos durante la noche en que desapareció Agostina.

Los especialistas trabajaron en busca de huellas, rastros biológicos y otros elementos que puedan aportar información sobre lo ocurrido.

Además, se analizan los teléfonos celulares secuestrados y distintas comunicaciones digitales que podrían resultar determinantes para reconstruir los movimientos previos a la desaparición.

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