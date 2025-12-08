Así fue el increíble accidente en moto de un padre y sus dos hijas que terminó en milagro

Los cuatro involucrados en el episodio sufrieron heridas pero se encuentran sanos y salvos. La hija mayor de Axel sufrió un corte profundo en la pierna izquierda y la menor resultó con un esguince en el tobillo tras golpear su abdomen contra un poste.

En declaraciones a A24 en el lugar del accidente, Axel confió que la "verdad que fue un momento bastante difícil, muy preocupante para mí por el tema de la salud de mis hijas". "En el video se ve que claramente me puedo levantar al instante y lo único que me preocupaba a mí es que no le haya pasado nada a ellas y que fue un milagro, la verdad que fue un segundo", contó todavía impactado por la escena.

"A mí me salvó el árbol. Yo justo en el momento de que me embiste la camioneta estaba parado en la moto, que estaba frenada completamente. Eso es lo que me hace pegar un latigazo para atrás y como la camioneta venía fuerte, subo arriba del capó, golpeo la cabeza y la parte del brazo con el limpia parabrisas, y al chocar con el árbol me embiste hacia adelante y hacia arriba. Eso es lo que me salvó la vida de no quedar entre el árbol y la camioneta", relató con detalles el episodio en el que salvó su vida de milagro.

Además, reflexionó por estar en la moto junto a sus dos hijas: "Sé que fui imprudente yo al subir a mis hijas en motocicleta, pero bueno, es la rutina que vivimos día a día. Todo el año las puedo alcanzar al colegio y las puedo ir a buscar. La verdad que la circulación de vehículos también es tranquila".

El conductor de la camioneta

"Nos embiste una camioneta que supuestamente da declaración de que se le trabó el acelerador con la alfombra de la camioneta, acá dijo que fue algo mecánico", apuntó contra la persona que manejaba, quien dijo que era extranjero y que tiene un supermercado a dos cuadras de donde se registró el accidente.

"La verdad, no entiendo cómo no pudo haber volanteado para el otro lado, de última hubiera chocado otro auto", cuestionó al conductor, y observó que dobló en contra mano, al igual que su moto que también venía en esa dirección.

En cuanto al operativo policial, Axel señaló que según la policía se procedió a realizarle el "examen de alcoholemia" y remarcó que cuando el hombre se bajó del vehículo decía "no entiendo, no entiendo".

"Según testigos venía mirando el celular. Y venía rápido", lamentó Axel que explicó que su moto quedó con destrucción total. "Era una moto Scooter 125, tenía el motor en la parte del costado, atrás, y justo nos embistió y lo primero que se partió fue el motor".

Además, cuestionó la falta de empatía después de protagonizar el accidente del conductor: "No se acercó nadie a preguntarnos si las nenas estaban bien, si necesitábamos algo. La verdad que fue muy de mala manera el accionar de ellos también. En el momento lo único que decía es 'No entiendo'".

El estado de sus dos hijas

Axel relató que sus dos hijas "sufren secuelas: tienen miedo a la hora de dormir o a la hora de estar hablando del tema, porque lo charlan muy seguido".

El padre de familia también indicó que mientras se recupera de las heridas, tomó una "una changa entregando volantes para una empresa". "Es caminando, no me queda otra hasta recuperarme", manifestó.