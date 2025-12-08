En vivo Radio La Red
Policiales
Argentina
Shopping
EXCLUSIVO A24

Los argentinos detenidos por presunto robo en un shopping de EE.UU. rompieron el silencio y se defendieron

Cuatro de los cinco mendocinos detenidos en el centro comercial Dolphin Mall dialogaron con A24 tras regresar al país y rechazaron haber integrado un grupo organizado para cometer robos, como sostiene la investigación en Estados Unidos.

Los argentinos detenidos por presunto robo en un shopping de EE.UU. rompieron el silencio y se defendieron
Los cinco mendocinos detenidos por el presunto robo. 

El proceso penal continúa en La Florida, donde el 29 de diciembre se llevará adelante una nueva audiencia donde la Justicia estadounidense determinará los cargos contra Juan Pablo Rua, Mauricio Aparo-Orlando, Diego Xiccato, Juan Manuel Zuloaga y Sebastián Luis Moya. Los cincos amigos salieron en libertad después de pagar cada uno una fianza de entre 400 y 450 dólares.

Embed

Roberto Castillo, el abogado defensor de los cinco mendocinos, remarcó en diálogo con A24, que a partir de conocerse su detención se "desató una campaña de estigmatización, que fue en gran medida por los medios de comunicación locales, que no se acercó a esclarecer los hechos".

El relato de tres amigos

"Somos amigos de hace varios años, es un viaje que hemos hecho en varias oportunidades. Es un viaje que hacemos para vacaciones como grupo de amigos y siempre viajamos en la fecha del Black Friday y aprovechamos para traer ropa que acá en la Argentina tiene un valor superior al que se puede conseguir allá", explicó Juan Pablo Rua, que aclaró que las compras eran para "consumo personal".

En cuanto a los productos que se les atribuyeron haber robado, señaló que "solamente hablaron de las 12 prendas, que por las circunstancias que se compra en Estados Unidos, para todo los que viajamos al que le preguntés no va a tener el 100 por cien de los tickets porque no va realizar ningún cambio" y sobre el accionar de la Justicia norteamericana advirtió que "automáticamente quedás detenido, te sacan la ropa, te dan la ropa naranja y te dejan en un lugar esperando que la jueza te diga al otro día cuáles son los cargos.

Mauricio Aparo-Orlando confió sobre el momento del hecho: "No fue a mí a quien le sonó la alarma. Hubo un acontecimiento que sonó una alarma en uno de los locales, constantemente suenan las alarmas en todo el shopping. No sé por qué Diego no se paró en ese momento, dice que no escuchó".

"Dimos la cara para limpiar, para esclarecer que no somos ninguna banda delictiva, no somos ladrones, no hemos hurtado nunca", acotó.

Nosotros después de este suceso estuvimos tres días allá fuimos a cenar, fuimos a comer, fuimos al super y no tuvimos ningún problema. Pero las repercusiones que tuvieron acá, increíble.

Por su parte, Juan Manuel Zuloaga contó que "la mayor repercusión es familiar" y agregó que "en la familia se sufrió mucho porque nosotros no estábamos acá".

"Ninguno de nosotros viene de una familia mala, ninguno de nosotros ha pasado por un proceso judicial nunca, ninguno de nosotros tiene antecedentes, declaró, habló gente que no fue testigo y que ni siquiera había tenido ningún tipo de comunicación y se tomó esas declaraciones como verídica", sostuvo.

Las aclaraciones del abogado

El abogado, que explicó que Diego Xiccato fue la persona que fue tomada como sospechoso, indicó que el hombre no participó de la entrevista con A24. "A él le suena una alarma, las alarmas sonaban constantemente", dijo.

"'Yo camino, escucho un grito de la policía y sigo caminando'", mencionó lo que le comentó Xiccato. El letrado agregó que "las prendas tienen distintas alarmas" y subrayó que "la Policía da la voz de alto, él no frena, sigue caminando" porque no entendió la orden por el idioma.

"Estamos en los inicios de una investigación y todavía no tenemos la imputación. Hay cuestiones de ese estilo que yo prefiero que no contesten porque todavía no tenemos al fiscal que haya hecho la imputación formal. Lo que tenemos es un reporte policial plagado de inexactitudes y contradicciones", objetó.

En cuanto a la acusación recibida, manifestó: "Quiero descartar que esto sea una organización criminal que se haya confabulado en Mendoza para ir a robar 300 dólares en Miami y gastar 10.000 dólares en tarjeta de crédito". "Si no está el ticket es porque lo tiré o porque se lo di a un funcionario policial corrupto que no me lo quiso devolver", fundamentó.

