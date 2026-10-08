Así quedó el auto de la diputada tras el fuerte accidente en la ruta 9

El accidente ocurrió mientras la diputada se trasladaba hacia la Capital Federal para cumplir con su actividad parlamentaria. La situación obligó a modificar sus planes y puso nuevamente bajo la lupa las condiciones de seguridad durante los extensos viajes que realizan legisladores y funcionarios para asistir a las sesiones.

Cómo ocurrió el accidente en la Ruta 9

Uno de los primeros relatos sobre lo ocurrido surgió de boca de José Bonacci, quien se encontraba dentro del automóvil al momento del siniestro. El dirigente explicó que el conductor habría sufrido un episodio relacionado con la apnea del sueño y que, como consecuencia, perdió el control del vehículo.

En un audio enviado a Cadena 3, Bonacci describió la secuencia de manera contundente y aseguró que el automóvil terminó fuera de la calzada después de que el chofer se quedara dormido.

Según su relato, el conductor perdió el control, el vehículo se despistó y terminó ingresando en una zanja ubicada al costado de la ruta. Para el padre de la legisladora, la situación pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.

“De milagro estamos vivos”, expresó el dirigente al referirse al episodio.

La declaración puso de manifiesto la preocupación de la familia por la forma en la que se produjo el accidente. De acuerdo con la explicación brindada por José Bonacci, el problema no habría sido simplemente una distracción momentánea, sino un episodio que se habría producido mientras el vehículo circulaba a una velocidad considerable.

El dirigente también realizó una fuerte observación sobre la conducción y señaló que, según su experiencia, no sería la primera vez que se registraba una situación de manejo que consideraba riesgosa.

La velocidad y la denuncia del padre de la diputada

Además de explicar cómo se produjo el choque, José Bonacci hizo referencia a la velocidad a la que circulaba el vehículo antes del accidente.

El dirigente sostuvo que el automóvil habría estado viajando a aproximadamente 160 kilómetros por hora, una velocidad que, combinada con la pérdida de control, pudo haber incrementado considerablemente la gravedad del episodio.

Su relato también incluyó una acusación particularmente delicada: afirmó que el chofer había tenido un episodio de apnea y que ya habían ocurrido situaciones similares anteriormente.

La referencia a este antecedente abrió interrogantes sobre las condiciones en las que se encontraba el conductor al momento de iniciar el viaje y sobre los controles necesarios para garantizar la seguridad de quienes se trasladaban.

En un viaje de larga distancia, especialmente cuando el objetivo es llegar a tiempo a una sesión parlamentaria, las horas de conducción pueden representar un factor de riesgo. La fatiga, la falta de descanso y determinados trastornos del sueño pueden comprometer la capacidad de reacción al volante.

En este caso, la pérdida de control terminó provocando un despiste que derivó en un fuerte impacto y dejó a la diputada con lesiones visibles.

Las imágenes que generaron preocupación

Las fotografías difundidas después del accidente permitieron observar el escenario en el que quedaron Bonacci y su padre.

Una de las imágenes que más llamó la atención mostró a Rocío Bonacci sentada o tendida sobre el suelo, con sangre en el rostro, mientras recibía asistencia de una mujer que se encontraba cerca.

La escena reflejó los primeros momentos posteriores al choque, cuando todavía se desarrollaban las tareas de asistencia.

Detrás de la legisladora podía verse el automóvil involucrado. El vehículo presentaba daños importantes en diferentes sectores de la carrocería, especialmente en los paragolpes delantero y trasero.

Otra fotografía permitió observar con mayor claridad la lesión que Bonacci había sufrido en el rostro, particularmente en la zona del mentón.

La difusión de las imágenes rápidamente generó preocupación entre dirigentes políticos, allegados y personas que siguieron el episodio a través de las redes sociales y los medios de comunicación.

Finalmente, tanto la diputada como su padre fueron trasladados al Hospital de Ramallo, donde quedaron bajo atención médica para evaluar las consecuencias del accidente.

Rocío Bonacci, la diputada de La Libertad Avanza

Rocío Bonacci llegó a la Cámara de Diputados como representante de La Libertad Avanza y, desde el comienzo de su mandato, protagonizó diferentes episodios dentro de la escena política nacional.

La legisladora pertenece a una familia vinculada desde hace años con la actividad política de Santa Fe. Su padre es José Bonacci, dirigente que tuvo un papel importante en la construcción de espacios electorales y que actualmente mantiene vínculos con el armado libertario.

José Bonacci es conocido, además, por ser uno de los referentes del partido Unite, una estructura política que tuvo participación en diferentes procesos electorales.

La agrupación llegó a formar parte de alianzas y listas de distintos sectores políticos a lo largo del tiempo. Según distintos informes periodísticos, su sello electoral fue utilizado por dirigentes de espacios ideológicamente diferentes.

Ese recorrido incluyó nombres vinculados con sectores de derecha, dirigentes provinciales y también representantes del peronismo.

El vínculo de José Bonacci con Unite

El recorrido político de José Bonacci fue mencionado en numerosas oportunidades al analizar la conformación de distintas listas electorales.

Unite funcionó como una herramienta partidaria que permitió competir a dirigentes que necesitaban una estructura formal para presentarse en elecciones, especialmente en momentos en los que determinados espacios todavía no contaban con una personería política consolidada.

En el caso de La Libertad Avanza, esa estructura tuvo relevancia durante el proceso de expansión nacional del espacio liderado por Javier Milei.

La falta de reconocimiento partidario en algunos distritos llevó a que el espacio necesitara acuerdos con estructuras ya existentes para poder competir electoralmente.

En ese contexto apareció Unite, el partido conducido por José Bonacci.

El dirigente santafesino también estuvo relacionado con una actividad comercial vinculada con la política: la impresión de boletas electorales. Ese negocio le permitió mantener contacto con diferentes sectores y participar indirectamente de múltiples procesos electorales.

La trayectoria política de Bonacci, por lo tanto, antecede ampliamente a la llegada de su hija al Congreso.





Qué se sabe sobre el estado de Bonacci después del choque

Tras el accidente ocurrido sobre la Ruta 9, Rocío Bonacci y su padre fueron trasladados al Hospital de Ramallo para recibir atención médica.

Las imágenes tomadas inmediatamente después del siniestro mostraron que la diputada presentaba una herida en el rostro, especialmente en la zona del mentón, aunque el traslado al centro médico permitió realizar los controles correspondientes.

El episodio provocó preocupación debido a la violencia del accidente y al estado en que quedó el automóvil.

Por el momento, uno de los principales elementos aportados sobre las causas del choque fue el relato de José Bonacci, quien señaló que el conductor habría sufrido un episodio de apnea y se habría quedado dormido mientras manejaba.

El dirigente también hizo referencia a la velocidad del vehículo y afirmó que circulaba aproximadamente a 160 kilómetros por hora.

La investigación del hecho deberá determinar con precisión cómo se produjo el despiste, cuáles fueron las circunstancias previas y qué factores influyeron para que el automóvil terminara fuera de la ruta.