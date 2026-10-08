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Pedía monedas en silla de ruedas cuando un auto lo atropelló y escapó

El conductor huyó sin asistirlo luego de embestirlo y permanece prófugo. Una testigo relató cómo ocurrió el impacto y aportó detalles clave para la investigación.

La silla de ruedas de la víctima salió volando tras el impacto. (Foto: gentileza Misiones Online

La silla de ruedas de la víctima salió volando tras el impacto. (Foto: gentileza Misiones Online, imagen mejorada con IA)

Un hombre en silla de ruedas que pedía monedas en un semáforo murió atropellado por un automóvil en la ciudad de Posadas, Misiones. El conductor escapó inmediatamente después del impacto y es intensamente buscado por las autoridades, en tanto, una testigo aseguró contó detalles del accidente que terminó en tragedia.

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Imagen ilustrativa creada con IA. 

El trágico episodio ocurrió este miércoles, alrededor de las 20, en la intersección de las avenidas Marconi y Mariano Moreno, una zona donde la víctima solía permanecer para pedir colaboración a los automovilistas. Fueron los vecinos quienes alertaron al 911 tras presenciar lo sucedido.

Efectivos de la Comisaría Cuarta y personal de emergencias acudieron al lugar, donde encontraron al hombre tendido sobre el asfalto. Pese a la rápida intervención, los profesionales constataron que había fallecido. Hasta el momento, su identidad no fue confirmada oficialmente.

Según los primeros testimonios, el vehículo involucrado sería un automóvil blanco, cuyo conductor no se detuvo para asistir a la víctima y abandonó la escena.

El estremecedor relato de una testigo que presenció el atropello

Una mujer que trabajaba habitualmente en las inmediaciones brindó un testimonio a Misiones Online y describió los segundos posteriores al impacto. “Yo me fui a vender para el otro lado y cuando volvía vi que la silla de ruedas del señor volaba y después vi que el cuerpo del señor estaba tirado”, relató.

La testigo también aseguró que el automovilista aceleró después de embestir al hombre. “Después de que voló la silla de ruedas, el auto agarró, aceleró más rápido y se fue a la m...”, expresó.

Además, contó que conocía a la víctima porque frecuentaba desde hacía tiempo esa esquina de Posadas y que el dinero que conseguía era fundamental para sostener a su familia. “Él dice que tiene tres hijos, una señora, no sé dónde estarán viviendo. Siempre pedía monedas acá, ayudaba, le pedían cosas, él pagaba el alquiler con la plata que recaudaba acá”, explicó.

De acuerdo con su relato, el hombre vivía cerca del lugar donde ocurrió el atropello y era conocido por quienes trabajaban o circulaban habitualmente por la zona.

El episodio ocurrió en la intersección de las avenidas Mariano Moreno y Marconi, en Posadas. (Foto: gentileza Misiones Online)

El episodio ocurrió en la intersección de las avenidas Mariano Moreno y Marconi, en Posadas. (Foto: gentileza Misiones Online)

Buscan al conductor que atropelló y mató al hombre en silla de ruedas

Tras el episodio, la Policía de Misiones desplegó un operativo para identificar y localizar al conductor que escapó después de atropellar a la víctima. Por disposición judicial, los investigadores comenzaron a relevar las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del cruce de las avenidas Marconi y Mariano Moreno.

El objetivo es reconstruir el recorrido del automóvil, establecer las circunstancias del impacto e identificar al responsable. En paralelo, los efectivos recopilan declaraciones de vecinos y posibles testigos que puedan aportar información sobre el vehículo involucrado.

Según la información difundida, la Policía de Misiones también trabaja en coordinación con la Policía Nacional de Paraguay para avanzar en la identificación y localización del conductor. Ahora, las autoridades buscan determinar cómo ocurrió el atropello y dar con el automovilista que huyó sin asistir al hombre.

En pocas palabras

  • Atropello fatal: Un hombre en silla de ruedas que pedía monedas murió tras ser embestido por un automóvil en Posadas.
  • Fuga del conductor: El conductor del vehículo blanco escapó de la escena sin asistir a la víctima y es intensamente buscado.
  • Investigación en curso: La policía analiza cámaras de seguridad y coordina con Paraguay para identificar al responsable.
Resumen generado por Thinkindot AI
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