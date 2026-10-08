La relación entre Morena y Jorge Rial, quebrada: el doloroso detalle que quedó expuesto en el cumple de su hijo

Iglesias destacó especialmente la manera en que el niño se refiere a su mamá. “El nene se refiere a ella como 'mamá'”, contó la panelista. Además, valoró el gesto de Ambrosioni al trasladarlo hasta Buenos Aires para que pudiera compartir la celebración con su madre y su hermano menor. “Es una actitud muy buena por parte del padre porque lo trajo para que esté con su hermanito y con Morena”, sostuvo.

Sin embargo, en medio de las postales familiares hubo un dato que rápidamente llamó la atención: Jorge Rial no estuvo en la plaza de Colegiales para celebrar los dos años de su nieto.

Desde el programa explicaron que la ausencia no significó que el conductor de Argenzuela (C5N) no tuviera un gesto con Amadeo. Según detalló Fernanda Iglesias, Rial decidió festejar el cumpleaños del pequeño en el jardín. “Jorge lo quiere mucho a Amadeo, pero no fue a este festejo. Lo que él hizo fue festejar el cumpleaños en el jardín”, explicó la periodista.

Y hubo un detalle muy particular en ese festejo. “Llevó una torta de River y dejó que la compartiera con todos sus amiguitos del colegio”, reveló Iglesias.

Así, el cumpleaños de Amadeo terminó exponiendo nuevamente la distancia entre Jorge Rial y Morena Rial. Mientras ella pudo compartir la celebración junto a sus hijos y otros familiares, el periodista eligió agasajar a su nieto en otro lugar y en otro momento. Una situación que volvió a poner en primer plano el deteriorado vínculo entre padre e hija.

Por qué Morena Rial abandonó por dos horas la prisión domiciliaria

Este semana, Morena Rial recibió una autorización especial para salir durante dos horas de su prisión domiciliaria y poder acompañar a su hijo Amadeo, quien cumplió dos años, en un festejo familiar realizado en una plaza de Colegiales.

La información fue revelada por Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece), donde contó que la celebración tuvo una particularidad. “Amadeo, el nene más chiquito de More, cumplió dos años y la familia festejó en una plaza de Colegiales. La novedad acá es que ella pudo salir por un rato de su casa para trasladarse a este lugar y estar con su familia”, explicó la panelista.

Además, estuvo presente Francesco, el hijo mayor de Morena, quien vive en Córdoba junto a su papá y la pareja de él, a quien considera su mamá. “Es una actitud muy buena por parte de él porque lo trajo para que esté con su hermanito y con Morena”, destacó Iglesias.

En las imágenes del encuentro, Morena apareció junto a Amadeo, Francesco y su hermana Rocío, quien acompaña al pequeño en su rutina cotidiana; al tiempo que el gran ausente no fue otro que Jorge Rial, abuelo del nene.