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Horror: una influencer mató a su pareja, sus pequeños hijos y luego se quitó la vida

La mujer tenía 33 años y fue encontrada muerta junto a su hijo menor, de dos años. Al investigar sobre sus antecedentes, la policía encontró mensajes inquietantes en las redes.

La influencer mexicana que causó una tragedia famiiar (Foto: gentileza Instagram).

La influencer mexicana que causó una tragedia famiiar (Foto: gentileza Instagram).
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Una modelo apareció muerta en una valija, luego de una búsqueda de 5 días. (Foto: El Espectador)

Según las primeras informaciones difundidas sobre el caso, la mujer habría asesinado a su novio y a los tres menores antes de quitarse la vida. La escena fue descubierta dentro de la propiedad y rápidamente se desplegó un operativo policial para determinar qué ocurrió y reconstruir las últimas horas de la familia.

Se trata de Cindy Tamez, de 33 años, quien fue encontrada muerta junto a su hijo menor de dos años, Gustavo, dentro de una camioneta. Pero el horror continuó cuando los cuerpos de su pareja, Leodegario Moya Garza, y sus otros dos hijos, Bruno (10) y Christian (11), fueron hallados en la casa familiar, a pocas cuadras del lugar.

Una fuerte discusi&oacute;n con su marido habr&iacute;a sido el motivo por el que la influencer mat&oacute; a su familia (Foto: gentileza Diario el Norte.mex).

Una fuerte discusión con su marido habría sido el motivo por el que la influencer mató a su familia (Foto: gentileza Diario el Norte.mex).

La mujer era conocida en redes sociales por compartir contenido relacionado con su vida personal y familiar. Tras conocerse la tragedia, comenzaron a circular publicaciones y fotografías que mostraban parte de su actividad en internet y permitieron dimensionar el impacto que tuvo el caso entre quienes la seguían.

Una fuerte discusi&oacute;n con su marido habr&iacute;a sido el motivo por el que la influencer mat&oacute; a su familia (Foto: gentileza Diario el Norte.mex).

Una fuerte discusión con su marido habría sido el motivo por el que la influencer lo mató a tiros, hizo lo mismo con sus tres hijos y luego se suicidó. (Foto: Gentileza Diario el Norte.mex)

Los investigadores trabajan ahora para establecer qué motivó el ataque y si existían antecedentes de conflictos dentro de la pareja o alguna situación previa que pudiera explicar la secuencia. También buscan determinar con precisión cómo ocurrieron las muertes y cuánto tiempo pasó entre cada uno de los hechos.

El caso volvió a poner bajo la lupa la violencia dentro del ámbito familiar y generó conmoción por la cantidad de víctimas. Mientras avanza la investigación, las autoridades mexicanas intentan reconstruir qué sucedió dentro de la vivienda antes de que el episodio terminara con la muerte de los cinco integrantes de la familia.

Al investigar más sobre los posibles motivos y la personalidad de la mujer, encontraron otro mensaje perturbador: “No todos conocen mi lado oscuro. Quemaría mi propia casa solo para ver la de mi vecino arder, aunque eso me perjudique a mí también”.

Cindy Tamez, cuyo nombre completo era Cinthya Abigail Tamez Rivera, tenía 33 años y era conocida en redes sociales, donde había construido una comunidad de decenas de miles de seguidores hasta ser una influencer. En sus publicaciones mostraba parte de su vida cotidiana, vehículos, fiestas y un estilo de vida asociado al lujo.

Además de su actividad como influencer, se dedicaba a prestar dinero y a organizar rifas y ventas de distintos productos, entre ellos autos, cadenas, relojes y teléfonos celulares. En varias de sus publicaciones también había dejado mensajes vinculados con el resentimiento, la venganza y la posibilidad de devolver una ofensa.

La fiscal&iacute;a cree que una fuerte discusi&oacute;n entre los dos adultos termin&oacute; con el luctuoso saldo de 5 personas muertas (Foto: A24.com).

La fiscalía cree que una fuerte discusión entre los dos adultos terminó con el luctuoso saldo de 5 personas muertas (Foto: A24.com).

De acuerdo con las primeras conclusiones de los investigadores, la tragedia habría comenzado la noche anterior, después de una reunión familiar y con amigos en la vivienda. Durante el encuentro, Tamez y su pareja, Leodegario Moya Garza, de 29 años, habrían protagonizado una fuerte discusión y habría habido consumo de alcohol.

La fiscalía sostiene como principal hipótesis que Tamez tomó un arma y disparó contra Moya Garza mientras estaba dormido. Después, habría atacado a sus otros dos hijos, Bruno, de 10 años, y Christian, de 11.

Los cuerpos de los tres fueron encontrados dentro de la casa. Los investigadores creen que los chicos intentaron esconderse detrás de un sillón después de escuchar los disparos contra su padre.

Un adolescente de 14 años, amigo de la familia que se había quedado a dormir, declaró que vio a Tamez disparar contra una de las víctimas. Según su testimonio, la mujer lo vio, pero decidió no atacarlo.

Poco antes de la masacre, Tamez había publicado un video desde un auto acompañado por un mensaje que llamó la atención de los investigadores. En la publicación hablaba de su “lado oscuro” y hacía referencia a quemar su propia casa para perjudicar a otra persona.

Después de los primeros asesinatos, la influencer habría salido de la vivienda junto a Gustavo, su hijo de dos años. Horas más tarde, ambos fueron encontrados muertos dentro de una camioneta. La secuencia lógica es que mató a su bebé y luego, se suicidó.

En el vehículo, los investigadores encontraron una pistola calibre .38, un teléfono celular y un cartucho. Todos los integrantes de la familia presentaban heridas de arma de fuego.

En pocas palabras

  • Tragedia familiar: Hallaron muerta a una influencer junto a su pareja y tres hijos en México.
  • Investigación en curso: Se indaga un caso de múltiple homicidio seguido de suicidio, con la mujer como principal sospechosa.
  • Contexto perturbador: Circuló un mensaje de la influencer que revelaría un lado oscuro y destructivo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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