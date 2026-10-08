En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
FÓRMULA 1

"Tenemos velocidad para...": el llamativo análisis de Franco Colapinto antes del GP de Singapur

Franco Colapinto se mostró confiado antes del GP de Singapur de F1. Destacó el ritmo de su auto y busca sumar en Marina Bay. Horarios.

Franco Colapinto 

Franco Colapinto 

Se pone en marcha una nueva parada dentro del calendario oficial de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Singapur, cita que este fin de semana se disputará bajo el formato Sprint. En la antesala del inicio de las pruebas sobre la pista, Franco Colapinto formó parte de la rueda de conferencias de prensa oficial junto al francés Esteban Ocon y al español Fernando Alonso, donde compartió sus sensaciones antes de salir a rodar en el trazado asiático.

Leé también La autocrítica de Flavio Briatore tras el enojo de Colapinto por la estrategia de Alpine: "No estuvimos a la altura"
La autocrítica de Flavio Briatore tras el enojo de Colapinto por la estrategia de Alpine: No estuvimos a la altura

El representante argentino, que viene de terminar 13° en la última fecha disputada en Malasia tras atravesar una jornada compleja por la acumulación de penalizaciones, exhibió optimismo respecto a la posibilidad de meterse en la zona de unidades en Marina Bay. “Intentaremos recuperarnos. Tenemos un coche muy rápido, así que no es un problema de competitividad”, aseguró el piloto de Alpine.

En esa misma línea, el joven de Pilar explicó que las mejoras técnicas implementadas en el monoplaza a partir del Gran Premio de los Países Bajos le dieron un salto cualitativo al equipo. Según su análisis, la escudería “ha dado buenos pasos”, lo que le permite sostener que están en condiciones de “ser competitivos en toda clase de circuitos”. Asimismo, remarcó que cuentan con “velocidad para aspirar al quinto puesto de la clasificación” en Singapur, argumentando que “son muchos puntos lo que hay todavía en juego y este año nos vemos más fuertes”.

Cómo llega Franco Colapinto al circuito de Marina Bay

El argentino viene de finalizar en la 13° posición en el Gran Premio de Bahréin, competencia en la que partió desde el 21° lugar y en la que una estrategia fallida del equipo complicó su rendimiento y el de su compañero Pierre Gasly, quien concluyó en el puesto 16.

Con respecto a su historial previo en Marina Bay, Colapinto buscará revancha en un circuito en el que aún no pudo sumar unidades. En 2024, compitiendo para Williams, terminó 11° tras protagonizar un hecho curioso al confundirse de garaje y detenerse por error en el box de Alpine. En tanto, durante la edición del año pasado se ubicó en el 16° lugar.

El trazado urbano de Marina Bay Street Circuit es reconocido dentro del ambiente del automovilismo por sus curvas cerradas, escasas rectas y fuertes zonas de frenada. Resulta un desafío físico severo debido a las altas temperaturas, la humedad y la cercanía de los muros, que no otorgan margen de error.

Cuáles son los días y horarios para ver a Franco Colapinto en el GP de Singapur

El cronograma oficial de la Fórmula 1 para este fin de semana en Singapur tiene la particularidad de incluir la modalidad Sprint, repartiendo puntos tanto el sábado como el domingo. Los horarios (adaptados a la Argentina) son los siguientes:

  • Viernes 9 de octubre: Prácticas Libres 1 a las 5:30 y Clasificación Sprint a las 9:30.

  • Sábado 10 de octubre: Carrera Sprint a las 6:00 y Clasificación a las 10:00.

  • Domingo 11 de octubre: Carrera principal a las 9:00.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto
Notas relacionadas
Camiseta retro, Oasis y un guiño a 2006: el emotivo posteo de Franco Colapinto para despedir a Lionel Messi
"Está mal": la inesperada respuesta de Colapinto a un fanático en la previa del GP de Singapur
Fórmula 1: Franco Colapinto terminó 13° en el Gran Premio de Bahréin y remontó ocho posiciones

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar