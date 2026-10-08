"Tenemos velocidad para...": el llamativo análisis de Franco Colapinto antes del GP de Singapur

Con respecto a su historial previo en Marina Bay, Colapinto buscará revancha en un circuito en el que aún no pudo sumar unidades. En 2024, compitiendo para Williams, terminó 11° tras protagonizar un hecho curioso al confundirse de garaje y detenerse por error en el box de Alpine. En tanto, durante la edición del año pasado se ubicó en el 16° lugar.
El trazado urbano de Marina Bay Street Circuit es reconocido dentro del ambiente del automovilismo por sus curvas cerradas, escasas rectas y fuertes zonas de frenada. Resulta un desafío físico severo debido a las altas temperaturas, la humedad y la cercanía de los muros, que no otorgan margen de error.
Cuáles son los días y horarios para ver a Franco Colapinto en el GP de Singapur
El cronograma oficial de la Fórmula 1 para este fin de semana en Singapur tiene la particularidad de incluir la modalidad Sprint, repartiendo puntos tanto el sábado como el domingo. Los horarios (adaptados a la Argentina) son los siguientes:
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Viernes 9 de octubre: Prácticas Libres 1 a las 5:30 y Clasificación Sprint a las 9:30.
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Sábado 10 de octubre: Carrera Sprint a las 6:00 y Clasificación a las 10:00.
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Domingo 11 de octubre: Carrera principal a las 9:00.