"Tenemos velocidad para...": el llamativo análisis de Franco Colapinto antes del GP de Singapur

Con respecto a su historial previo en Marina Bay, Colapinto buscará revancha en un circuito en el que aún no pudo sumar unidades. En 2024, compitiendo para Williams, terminó 11° tras protagonizar un hecho curioso al confundirse de garaje y detenerse por error en el box de Alpine. En tanto, durante la edición del año pasado se ubicó en el 16° lugar.

El trazado urbano de Marina Bay Street Circuit es reconocido dentro del ambiente del automovilismo por sus curvas cerradas, escasas rectas y fuertes zonas de frenada. Resulta un desafío físico severo debido a las altas temperaturas, la humedad y la cercanía de los muros, que no otorgan margen de error.

Cuáles son los días y horarios para ver a Franco Colapinto en el GP de Singapur

El cronograma oficial de la Fórmula 1 para este fin de semana en Singapur tiene la particularidad de incluir la modalidad Sprint, repartiendo puntos tanto el sábado como el domingo. Los horarios (adaptados a la Argentina) son los siguientes: