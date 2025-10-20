En vivo Radio La Red
Ataque a balazos a una adolescente de 15 años: el giro en la causa que terminó con la madre de uno de los acusados presa

Una mujer de 43 años fue arrestada en el barrio Trinitarios, acusada de participar en el ataque en el que una chica de 15 años recibió un disparo en el cuello.

Una mujer de 43 años fue detenida en Villa María, Córdoba, acusada de estar involucrada en el ataque a balazos que dejó gravemente herida a una adolescente de 15 años. La aprehensión fue realizada por efectivos de la Policía Caminera en la intersección de España y Bulevar Argentino, en el barrio Trinitarios.

Según fuentes judiciales, la detenida es madre de uno de los jóvenes arrestados por el hecho y tenía una orden de captura vigente por amenazas coactivas, emitida por la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N°2.

Tras su arresto, la mujer fue trasladada a la sede policial y quedó a disposición de la Justicia, que continúa investigando las circunstancias del ataque ocurrido el 27 de septiembre, cuando la víctima recibió un disparo en el cuello en el marco de una presunta venganza entre grupos de adolescentes.

Los tres jóvenes de 16 años implicados fueron imputados como coautores de tentativa de homicidio, mientras que otros menores inimputables son investigados como partícipes necesarios.

Cómo fue el ataque

El ataque ocurrió durante el último fin de semana de septiembre, cuando una adolescente de 15 años fue herida de un balazo en el cuello por un grupo de jóvenes que se desplazaba en moto. La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital de Villa María, donde logró sobrevivir y recibió el alta médica tras ser estabilizada.

De acuerdo con la investigación, el episodio habría surgido a partir de un conflicto personal entre la joven atacada y uno de los agresores. A partir de los allanamientos y pericias ordenados por la fiscal Juliana Companys, fueron detenidos tres adolescentes de 16 años acusados de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y la participación de varias personas.

Uno de los detenidos había recuperado la libertad del Complejo Esperanza apenas dos días antes del ataque. Todos serían integrantes de una banda conocida en la zona como los “levantaportones”, señalada por diversos hechos delictivos.

Con la detención reciente de la madre de uno de los sospechosos, ya son cuatro los involucrados en la causa. La mujer permanece bajo custodia policial a disposición de la Justicia, que intenta establecer su nivel de participación y si colaboró con los jóvenes antes o después del hecho.

