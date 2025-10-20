Ataque a balazos a una adolescente de 15 años: el giro en la causa que terminó con la madre de uno de los acusados presa

Cómo fue el ataque

El ataque ocurrió durante el último fin de semana de septiembre, cuando una adolescente de 15 años fue herida de un balazo en el cuello por un grupo de jóvenes que se desplazaba en moto. La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital de Villa María, donde logró sobrevivir y recibió el alta médica tras ser estabilizada.

De acuerdo con la investigación, el episodio habría surgido a partir de un conflicto personal entre la joven atacada y uno de los agresores. A partir de los allanamientos y pericias ordenados por la fiscal Juliana Companys, fueron detenidos tres adolescentes de 16 años acusados de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y la participación de varias personas.

Uno de los detenidos había recuperado la libertad del Complejo Esperanza apenas dos días antes del ataque. Todos serían integrantes de una banda conocida en la zona como los “levantaportones”, señalada por diversos hechos delictivos.

Con la detención reciente de la madre de uno de los sospechosos, ya son cuatro los involucrados en la causa. La mujer permanece bajo custodia policial a disposición de la Justicia, que intenta establecer su nivel de participación y si colaboró con los jóvenes antes o después del hecho.