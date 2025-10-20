Revelan cómo se enteró Valentina Cervantes del supuesto mensaje de Wanda Nara a Enzo Fernández: "Lo contó en..."

La conductora del ciclo fue más allá y reveló cómo se habría enterado Valentina: "Esto fue así: Valu lo contó en una mesa con mujeres de la Selección en la Copa América en Estados Unidos. Lo decimos y lo afirmamos con tanta seguridad, esto es una primicia y una data de Sposato, porque salió de su propia la boca, sentada, con las otras mujeres de los jugadores de fútbol".

Finalmente, Yanina relató cómo habría sido el supuesto mensaje que desató la polémica: "Alguna la debe haber cagado, es lógico. Valu dijo: 'Wanda le escribió a Enzo'. Le escribió cuando el pibe paseaba por el barrio, estaban en el mismo country haciendo el veranito. Le dijo: 'Te vi pasar por el barrio, no sé qué'. Se la tiró, por ahí el pibe pica, le contesta, le va y se mete, hay jugadores que te contestan".

¿Qué decía el supuesto mensaje que Wanda Nara le habría enviado a Enzo Fernández?

Entre las tensiones que más resonaron en esta edición de MasterChef Celebrity (Telefe), hay una que se lleva todas las miradas: la que protagonizan Valentina Cervantes y Wanda Nara. En los últimos días, comenzaron a circular versiones que apuntan a Enzo Fernández como el eje del conflicto, aunque por ahora todo se mueve en el terreno de las especulaciones.

Lo que llamó la atención fue descubrir que la pareja del campeón del mundo no tendría buena relación con la empresaria, y que esa incomodidad empezó a notarse en cada interacción dentro del reality. Cruces cargados de ironía, gestos tensos y frases filosas fueron marcando una dinámica que el público no tardó en detectar. Y detrás de todo eso, hay una historia que podría explicarlo.

Según reveló Santiago Sposato en el programa A la Tarde (América TV), el origen del conflicto estaría vinculado a un mensaje que Wanda le habría enviado a Enzo durante unas vacaciones compartidas. "Wanda Nara le habría escrito a Enzo Fernández: ‘Te acabo de ver por el barrio, escribime si querés'", contó el periodista.

Al parecer, Enzo no dudó en compartir el mensaje con su pareja: "Enzo vio el mensaje de ‘una chica rubia con tilde azul’ cuando volvió de caminar", y no fue Valu quien lo descubrió: "Lo lee, mientras estaba en el jardín de su casa, y va directamente a mostrárselo a Valentina".