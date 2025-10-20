A24.com

EN SÁLVESE QUIEN PUEDA

Revelan cómo se enteró Valentina Cervantes del supuesto mensaje de Wanda Nara a Enzo Fernández: "Lo contó en..."

En el ciclo de Yanina Latorre compartieron más detalles del mensaje que le habría mandado Wanda Nara a Enzo Fernández, y revelaron cómo se enteró Valentina Cervantes.

20 oct 2025, 21:33
valentina cervantes, enzo fernández y wanda nara
Este lunes, en Sálvese quien pueda (América TV), Valentina Cervantes salió al cruce de las versiones que aseguraban que Wanda Nara le habría enviado mensajes privados a su pareja, Enzo Fernández. Aunque la joven desmintió los rumores, el ciclo de espectáculos aportó más detalles sobre la supuesta tensión entre las botineras.

"Me cuenta gente de adentro del canal que ella no se la banca Wanda, habla mal de Wanda porque no se la banca. Es verdad lo que contaron", remarcó la panelista Majo Martino, dejando entrever que el vínculo entre ambas estaría lejos de ser cordial.

Por su parte, Yanina Latorre sumó: "Ella está ahí haciendo su negocio, no es que quiere ser amiga de Wanda", y Martino reforzó la idea: "Aceptó porque le conviene a ella".

Ximena Capristo también aportó información sobre el supuesto acercamiento de Wanda a Enzo: "Sí, claro que es verdad. Yo lo que lo que tengo entendido es que Enzo nunca le respondió el mensaje. Directamente fue y se lo mostró a Valu".

La conductora del ciclo fue más allá y reveló cómo se habría enterado Valentina: "Esto fue así: Valu lo contó en una mesa con mujeres de la Selección en la Copa América en Estados Unidos. Lo decimos y lo afirmamos con tanta seguridad, esto es una primicia y una data de Sposato, porque salió de su propia la boca, sentada, con las otras mujeres de los jugadores de fútbol".

Finalmente, Yanina relató cómo habría sido el supuesto mensaje que desató la polémica: "Alguna la debe haber cagado, es lógico. Valu dijo: 'Wanda le escribió a Enzo'. Le escribió cuando el pibe paseaba por el barrio, estaban en el mismo country haciendo el veranito. Le dijo: 'Te vi pasar por el barrio, no sé qué'. Se la tiró, por ahí el pibe pica, le contesta, le va y se mete, hay jugadores que te contestan".

¿Qué decía el supuesto mensaje que Wanda Nara le habría enviado a Enzo Fernández?

Entre las tensiones que más resonaron en esta edición de MasterChef Celebrity (Telefe), hay una que se lleva todas las miradas: la que protagonizan Valentina Cervantes y Wanda Nara. En los últimos días, comenzaron a circular versiones que apuntan a Enzo Fernández como el eje del conflicto, aunque por ahora todo se mueve en el terreno de las especulaciones.

Lo que llamó la atención fue descubrir que la pareja del campeón del mundo no tendría buena relación con la empresaria, y que esa incomodidad empezó a notarse en cada interacción dentro del reality. Cruces cargados de ironía, gestos tensos y frases filosas fueron marcando una dinámica que el público no tardó en detectar. Y detrás de todo eso, hay una historia que podría explicarlo.

Según reveló Santiago Sposato en el programa A la Tarde (América TV), el origen del conflicto estaría vinculado a un mensaje que Wanda le habría enviado a Enzo durante unas vacaciones compartidas. "Wanda Nara le habría escrito a Enzo Fernández: ‘Te acabo de ver por el barrio, escribime si querés'", contó el periodista.

Al parecer, Enzo no dudó en compartir el mensaje con su pareja: "Enzo vio el mensaje de ‘una chica rubia con tilde azul’ cuando volvió de caminar", y no fue Valu quien lo descubrió: "Lo lee, mientras estaba en el jardín de su casa, y va directamente a mostrárselo a Valentina".

