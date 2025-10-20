Juana Repetto reveló sin querer el nombre de su tercer hijo: el detalle que la delató

Sin embargo, varios usuarios atentos notaron que el nombre del bebé quedó expuesto en el momento en que Juana abrió la caja, y no tardaron en comentarlo.

“Pausé el video y se vio el nombre... ¡Timoteo!”, “Vi el nombre del nuevo bebé, pero no diré nada”, “Hola, Timoteo”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en redes, dejando al descubierto la elección que Juana aún no había hecho pública.

juana repetto

¿Qué dijo Juana Repetto tras el polémico video tomando cerveza embarazada?

Juana Repetto atraviesa una etapa de felicidad plena: está esperando su tercer hijo, el segundo junto a Sebastián Graviotto, con quien retomó el vínculo tras una separación. Luego del reencuentro, la actriz compartió la noticia de su embarazo, que fue celebrada por sus seguidores.

Durante el fin de semana, Juana generó controversia en redes sociales al publicar un video de una reunión informal con amigos en su casa. En las imágenes se los ve compartiendo una mesa con gaseosas, snacks y una botella de cerveza, lo que no tardó en despertar comentarios.

Días antes, la actriz había hablado sobre las molestias que le genera el embarazo, especialmente en relación a los cambios físicos y cómo eso afecta su forma de vestir. Comentó que muchas de sus prendas ya no le quedan por el cambio de talle.

“Esta mesa no se puede ni mostrar. No importa, yo la voy a mostrar porque siempre muestro la realidad de la vida”, dijo entre risas Juana, madre de Toribio y Belisario. Sin embargo, la presencia de la cerveza en la escena generó críticas, ya que muchos asumieron que la actriz estaba consumiendo alcohol durante la gestación.

Las redes se llenaron de mensajes cuestionando la publicación, algo que no es nuevo para Juana, quien suele compartir aspectos cotidianos de su vida con total naturalidad.

Ante la ola de comentarios, fue la propia Juana quien decidió aclarar la situación. Mostró la lata en cuestión y explicó que se trataba de una cerveza sin alcohol, desactivando así la polémica.

“¿Podés tomar cerveza?”, fue una de las preguntas más frecuentes entre los usuarios. Juana respondió con ironía, mostrando la etiqueta del envase: “Para todas las preocupadísimas”, lanzó con tono picante la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto.

Juana y Sebastián confirmaron que están esperando un varón, y lo hicieron con un video familiar que compartieron en redes, donde se celebró la noticia rodeados de seres queridos.

"Bienvenido al team chiqui, tenés dos hermanos espectaculares que te esperan con mucha felicidad y amor, te sumás al mejor equipo del mundo bebito”, expresó emocionada Juana Repetto.

Embed