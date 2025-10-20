En vivo Radio La Red
Policiales
Moto
San Miguel
SAN MIGUEL

Discutió con un motociclista y lo terminó atropellando: la violenta reacción que quedó filmada

El conductor de una Renault Duster embistió a propósito a un motociclista tras un roce menor en una esquina. El hecho, registrado por cámaras de seguridad, terminó con la víctima hospitalizada y el agresor detenido, aunque fue liberado horas después por la Justicia.

Un conductor fue detenido en San Miguel tras atropellar deliberadamente a un repartidor con su camioneta, luego de una discusión por un roce menor en el tránsito. El hecho, registrado por cámaras de seguridad municipales, ocurrió en la esquina de avenida León Gallardo y Madre Camila Rolón, en la localidad de Muñiz, y terminó con la víctima hospitalizada y el agresor liberado poco después por la Justicia.

Atropelló a un ciclista, lo arrastró y huyó: el brutal crimen de un conductor de una app. 

Todo comenzó cuando el repartidor, detenido en un semáforo, fue chocado desde atrás por una Renault Duster blanca. En las imágenes se observa que el motociclista se acerca para reclamarle al conductor, quien continúa su marcha sin detenerse. Al alcanzarlo más adelante, el repartidor le vuelve a hablar desde el costado de la ventanilla, hasta que el automovilista reacciona con un violento volantazo y lo embiste.

Embed

El motociclista salió despedido hacia el carril contrario, donde otros vehículos lograron frenar a tiempo y evitar una tragedia. Varios testigos se detuvieron para auxiliarlo, mientras el conductor de la Duster escapaba.

Tras cinco llamados al programa Ojos en Alerta, la Policía Municipal inició un operativo y localizó al sospechoso a pocas cuadras, en Italia y Peluffo. La víctima fue trasladada al Hospital Larcade con politraumatismos, mientras que el agresor fue llevado a la Comisaría 1ª de San Miguel, donde quedó aprehendido y más tarde recuperó la libertad por disposición judicial.

Una persecución a alta velocidad

Una persecución a inicios de septiembre dejó escenas de película en la Ciudad de Buenos Aires: una camioneta Toyota Hilux recibió al menos 18 disparos en plena Autopista Cámpora, luego de que su conductor intentara atropellar a un policía y desatara una violenta persecución que culminó con un fuerte choque contra un camión. El sospechoso, que resultó herido, permanece detenido y bajo custodia policial.

Todo comenzó cuando efectivos de la División Sustracción de Automotores y Autopartes de la Policía Federal intentaron identificar a un hombre que circulaba en una Toyota Hilux por la Avenida 27 de Febrero. Según el parte policial, el conductor ignoró la voz de alto y aceleró a toda velocidad, iniciando una peligrosa fuga hacia la Autopista Cámpora.

El operativo se extendió durante varios kilómetros. En coordinación con otras fuerzas, los agentes montaron un cerrojo policial para bloquear la camioneta en el cruce de las autopistas Cámpora y Dellepiane. Sin embargo, lejos de detenerse, el sospechoso intentó embestir a los oficiales que le cerraban el paso.

Fue en ese momento cuando los policías respondieron con disparos contra el vehículo. Según las pericias preliminares, la Hilux recibió al menos 18 impactos de bala en su carrocería, quedando prácticamente inutilizable.

La persecución terminó de forma abrupta cuando el fugitivo perdió el control de la camioneta y chocó violentamente contra un camión Mercedes Benz que circulaba por la zona. El impacto dejó al conductor con un traumatismo de tórax, por lo que fue asistido en el lugar por personal del SAME.

Posteriormente, fue trasladado al Hospital Grierson, donde permanece internado bajo custodia policial. Los médicos confirmaron que sus heridas no revisten riesgo de vida.

La camioneta tenía pedido de secuestro

Tras reducir al sospechoso, los agentes verificaron los datos del vehículo. Descubrieron que la Toyota Hilux circulaba con una patente apócrifa y que, por número de chasis, había sido robada apenas unas horas antes en la localidad bonaerense de Lanús.

De este modo, la investigación inicial por “desobediencia y resistencia a la autoridad” se amplió a los delitos de “robo automotor” y “uso de documentación adulterada”.

Si bien la reacción policial quedó registrada como respuesta al intento de atropello contra los efectivos, el hecho abrió una serie de interrogantes en torno al procedimiento. El vehículo presentaba al menos 18 impactos de bala en distintas partes de la carrocería, lo que refleja la intensidad del enfrentamiento.

Fuentes judiciales señalaron que se buscará determinar si el uso de armas de fuego se ajustó a los protocolos vigentes y si la magnitud del operativo fue la adecuada en una zona de alto tránsito.

