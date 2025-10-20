La escapada romántica que terminó con una misteriosa desaparición: las últimas pistas de Pedro y Juana.

El vehículo estaba cerrado con llave, sin signos de violencia ni desorden. En el interior había ropa, comida, agua, una carpa y una bolsa de dormir, lo que sugiere que la pareja planeaba pasar solo una noche fuera.

El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Lucas Cocha, explicó que “la camioneta estaba lejos tanto de la costa como de la ruta, literalmente en el medio de la nada”.

El suelo, visiblemente húmedo y erosionado, indicaba que el vehículo intentó salir del barro sin éxito, lo que refuerza la hipótesis de que los ocupantes pudieron haber intentado caminar en busca de ayuda.

Un operativo que no se detiene

Búsqueda en Chubut 2 Se sumaron unidades de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Prefectura Naval Argentina y Policía Federal, junto a voluntarios particulares con vehículos 4x4.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia del Chubut informaron que el operativo de búsqueda continúa con más de 40 efectivos distribuidos en distintos sectores del Cañadón Visser y Rocas Coloradas, un área de acantilados y caminos sin señalización.

La tarea es coordinada por el ministro Héctor Iturrioz y el fiscal general de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal, con la colaboración del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas (SIFEBU).

Además, se sumaron unidades de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Prefectura Naval Argentina y Policía Federal, junto a voluntarios particulares con vehículos 4x4.

Tecnología de punta y terreno hostil

Búsqueda en Chubut 1 Durante el recorrido, se inspeccionaron puestos abandonados y otros sectores de interés pero sin resultados positivos hasta el momento. (Foto: gentileza El Chubut)

El rastrillaje se amplió esta semana con drones de última generación equipados con cámaras térmicas e inteligencia artificial, capaces de detectar movimiento y calor en áreas de difícil acceso.

También trabajan binomios de perros rastreadores pertenecientes a la Policía del Chubut, a la Base Aeronaval “Almirante Zar” y a la Policía Federal Argentina.

A pesar del esfuerzo, no se hallaron indicios.

“El área es inmensa, sin caminos definidos y con terrenos que cambian por la erosión del viento. Es muy fácil perder la orientación”, explicó Cocha.

Los perros marcaron una posible dirección hacia el oeste, a unos siete kilómetros del punto donde fue encontrada la camioneta, pero allí solo se localizaron puestos de pescadores abandonados.

El testimonio de la familia

Pareja desaparecida en Chubut

Gabriela Kreder, hija de Pedro, habló con TN y reveló detalles conmovedores sobre los últimos días antes de la desaparición. “Ellos habían empezado la relación hacía un mes y medio. Mi papá estaba contento, hacía mucho que no lo veía tan animado”, contó.

“Habían salido temprano el sábado y planeaban regresar el domingo. Era solo un paseo corto. El lunes, al no tener noticias, nos empezamos a preocupar”, agregó.

La hija del jubilado fue quien reconoció la camioneta encontrada, aunque lamentó que el hallazgo no aportó nuevas pistas. “Estaban todas sus cosas adentro. No faltaba dinero, ni documentación, ni alimentos. No hay signos de robo ni de violencia. Es muy raro”, expresó.

“Es mucho tiempo. Son personas mayores y el clima allá es hostil. A la noche hace mucho frío y el viento no deja escuchar nada. Cada día que pasa es clave para encontrarlos bien”, añadió con angustia.

“No descartamos ninguna hipótesis”

Búsqueda en Chubut

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, se trasladó personalmente a la zona para supervisar el operativo y confirmó que la principal hipótesis es que la pareja se perdió al intentar buscar ayuda, aunque no se descarta ninguna posibilidad, incluida la intervención de terceros.

“El terreno es muy duro, el viento dispersa los rastros y no hay señal. Puede que se hayan desorientado al tratar de volver o buscar un camino alternativo”, señaló el funcionario.

También detalló que el protocolo del SIFEBU permite coordinar esfuerzos con fuerzas federales y mantener contacto permanente con las familias.

“Vamos a profundizar todas las acciones necesarias. Cada minuto cuenta. Nuestra prioridad es encontrarlos”, remarcó Iturrioz.

La hipótesis del extravío

Según fuentes del operativo, los especialistas consideran que Pedro y Juana podrían haber descendido del vehículo tras quedar encajados, intentando llegar a la ruta o a alguna estancia cercana.

Sin embargo, las condiciones del terreno -árido, sin caminos ni referencias visuales- complican el desplazamiento a pie, especialmente para personas mayores.

El comisario Cocha detalló que el equipo forense rompió uno de los vidrios de la camioneta para extraer objetos con el olor de las víctimas, con el fin de guiar a los perros rastreadores.

Las patrullas ya cubrieron más de 40 kilómetros a la redonda, sin resultados concretos.

Cómo es la zona de Rocas Coloradas

Rocas Coloradas Chubut El lugar donde desaparecieron es parte del Área Natural Protegida Rocas Coloradas.

El lugar donde desaparecieron es parte del Área Natural Protegida Rocas Coloradas, un espacio de más de 95 mil hectáreas de belleza natural y valor arqueológico, ubicado a 20 kilómetros al norte de Comodoro Rivadavia.

El entorno combina playas, formaciones rocosas y acantilados, pero también carece de infraestructura básica, como señal telefónica, caminos señalizados o servicios de emergencia.

En su descripción oficial, el gobierno provincial advierte que se debe circular solo por caminos habilitados y que está prohibido avanzar campo traviesa, ya que las mareas y la erosión modifican los senderos constantemente.

“Es un lugar paradisíaco pero traicionero. Si uno no conoce, puede perderse en minutos”, explicaron guías locales.

Un caso que mantiene en vilo a Chubut

La desaparición de Pedro y Juana impactó profundamente en Comodoro Rivadavia, donde ambos eran muy conocidos. Vecinos, familiares y grupos de rescate se sumaron a las tareas, mientras las redes sociales se llenan de mensajes de apoyo bajo el hashtag #BuscamosAJuanaYPedro.

Las autoridades provinciales insisten en que no hay indicios de violencia ni robo, lo que refuerza la teoría de un accidente o desorientación.

Aun así, la Fiscalía de Comodoro Rivadavia no descarta que alguna persona haya intervenido, sobre todo por el aislamiento del lugar.

“Tenemos esperanza de encontrarlos con vida”, reiteró Iturrioz, aunque reconoció que cada día que pasa reduce las posibilidades.

“Es una carrera contra el tiempo y contra el clima”, concluyó.