El desgarrador mensaje de Lola del Carril a su padre, luego de sus devastadores dichos: "fui a comprar droga con mi hija"

El testimonio, rápidamente, se volvió viral y generó una ola de comentarios, entre ellos el de su propia hija. Lola, una de las periodistas deportivas más reconocidas del momento, compartió el video con un mensaje que emocionó a todos: “Me llena de emoción escucharte, papá. Me da mucho orgullo que hayas podido salir de ese infierno”.

Durante la entrevista, el Joaquín profundizó sobre los motivos que lo llevaron al consumo y el vacío que sentía desde la adolescencia: “Tenía una buena posición económica, iba a un colegio inglés, a un buen club, tenía amigos sanos, pero en mi casa no había diálogo. Yo tenía mucho vacío. Sufría déficit de atención y me iba mal. Eso me marcó una herida profunda”.

“Mis amigos me invitaban a comer asado y yo mentía diciendo que tenía otros planes. En realidad me quedaba solo consumiendo en mi casa. La droga te aísla”.

Cuando le preguntaron qué le diría hoy, con 55 años, a ese chico de 17 que empezó a consumir para sentirse querido, la respuesta fue desarmante: “Lo abrazaría. Siento que eso fue lo que me faltó. En mi familia hubo amor, pero me faltaron más abrazos. No todos los hijos somos iguales. A mí me faltó eso: caricia, contención”.