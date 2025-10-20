El desgarrador mensaje de Lola del Carril a su padre, luego de sus devastadores dichos: "fui a comprar droga con mi hija"

Fueron las estremecedoras declaraciones del padre de la periodista deportiva Lola del Carril, quien rompió el silencio con una confesión tan cruda como necesaria: “Fui a comprar droga con mi hija”, dijo Joaquín “el Flaco” en una entrevista con TN.
Sus palabras revelaron décadas de lucha contra las adicciones y un pasado cargado de dolor, vergüenza y redención. Pero lo que más conmovió a todos fue la respuesta pública de su hija, que eligió la empatía por encima del rencor, mostrando el apoyo y amor luego de haber superado aquellos momentos tan oscuros.
En su testimonio, el flaco —que durante años batalló contra el consumo— describió con total honestidad el infierno que vivió: “La droga, siempre se lo digo a los chicos, no discrimina ninguna clase social. Es un flagelo enorme. Es muy fácil entrar y muy difícil salir. Yo tuve 30 años, y como lo dijo Maradona, muchas veces termina siendo un infierno”.
El punto más fuerte llegó cuando relató uno de los momentos más oscuros de su vida: “Fui a comprar droga con mi hija. Y esto lo digo con mucha vergüenza. Cada vez que lo cuento me hace mucho ruido. No sé si será toda la vida, pero no puedo no contarlo. Ahí les muestro a los chicos lo que es una adicción: el dolor que uno puede hacerle pasar a lo que más ama en el mundo”.
El testimonio, rápidamente, se volvió viral y generó una ola de comentarios, entre ellos el de su propia hija. Lola, una de las periodistas deportivas más reconocidas del momento, compartió el video con un mensaje que emocionó a todos: “Me llena de emoción escucharte, papá. Me da mucho orgullo que hayas podido salir de ese infierno”.
Durante la entrevista, el Joaquín profundizó sobre los motivos que lo llevaron al consumo y el vacío que sentía desde la adolescencia: “Tenía una buena posición económica, iba a un colegio inglés, a un buen club, tenía amigos sanos, pero en mi casa no había diálogo. Yo tenía mucho vacío. Sufría déficit de atención y me iba mal. Eso me marcó una herida profunda”.
“Mis amigos me invitaban a comer asado y yo mentía diciendo que tenía otros planes. En realidad me quedaba solo consumiendo en mi casa. La droga te aísla”.
Cuando le preguntaron qué le diría hoy, con 55 años, a ese chico de 17 que empezó a consumir para sentirse querido, la respuesta fue desarmante: “Lo abrazaría. Siento que eso fue lo que me faltó. En mi familia hubo amor, pero me faltaron más abrazos. No todos los hijos somos iguales. A mí me faltó eso: caricia, contención”.