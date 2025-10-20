En vivo Radio La Red
TRES DETENIDOS

El impactante video que registró la muerte de una adolescente de 16 años por una pelea entre bandas

La adolescente de 16 años murió tras recibir un disparo en la cabeza que fue filmado por una cámara de seguridad. Hay tres detenidos, entre ellos el presunto tirador, que habría sido agredido por allegados a la víctima.

La investigación por el homicidio de Jazmín Ayesha González, la adolescente de 16 años que murió tras recibir un disparo en la cabeza durante una presunta pelea entre bandas a la salida de una fiesta en Paraná, sumó una prueba clave por un video que muestra el momento exacto en que la víctima fue alcanzada por la bala. Hasta el momento, hay tres detenidos, entre ellos el presunto tirador.

Leé también Asesinato del gendarme en un robo piraña: quién era la víctima que fue baleada en El Palomar

Las imágenes registran el inicio de la discusión entre dos grupos de jóvenes a la salida de una reunión en una vivienda ubicada en el cruce de Cortada A y Cortada G, en el barrio Bajada Grande, de la capital entrerriana.

En el video se observa a Jazmín, que vestía una campera blanca y un short oscuro, de espaldas, como acompañante en una moto que se alejaba junto a un grupo de amigos. A su alrededor, un grupo de jóvenes arroja piedras y otros objetos. Uno de ellos saca un arma y dispara varias veces.

Uno de los proyectiles impacta en la cabeza de la chica, que cae desplomada segundos después sobre la calle de tierra. Sus amigos, en medio de los gritos y nuevas detonaciones, intentan asistirla y la retiran del lugar.

Embed

“Eran las 4.30 de la mañana aproximadamente, en la zona del barrio Bajada Grande, en el cruce de Cortada A y Cortada G, se toma conocimiento de una chica que habría resultado herida de arma de fuego a la altura de la cabeza, que fue trasladada en ambulancia al hospital San Martín”, relató Miguel Delavalle, jefe de la División Homicidios de Paraná, en diálogo con Canal 9 Litoral.

Según explicó el comisario, el hecho ocurrió a la salida de una fiesta convocada por redes sociales. “Entre personas que se retiraban en moto y otras a pie, hubo una discusión y empezaron a arrojar elementos las personas que iban caminando hacia las que iban en moto. Estas últimas habrían efectuado disparos de arma de fuego hacia estas personas, logrando impactar uno de ellos a la chica, que era miembro del mismo grupo de jóvenes que salían en moto”, detalló.

El personal médico del hospital San Martín confirmó que Jazmín recibió un disparo en la frente. Pese a los esfuerzos por reanimarla, murió poco después de ingresar al centro de salud.

Fuentes policiales indicaron que en las últimas horas se realizaron diversos allanamientos en Paraná, que derivaron en la detención de tres sospechosos, incluido el presunto autor del disparo, quien habría sido apuñalado por allegados a la víctima.

En los procedimientos también fue detenido el conductor de la moto en la que viajaba Jazmín, mientras que en otro operativo se secuestró una pistola calibre 9 milímetros, que será peritada para establecer si fue usada en el crimen.

El jefe de la Departamental Paraná, Carlos Schmunk, sostuvo que la víctima “y los autores de los disparos son todos conocidos y hay parentesco entre ellos”. La fiscalía dispuso investigar el hecho como homicidio.

De acuerdo con Delavalle, los investigadores no descartan que se haya utilizado una segunda arma, por lo que los análisis balísticos serán determinantes en la causa.

El trabajo en la escena fue realizado por personal de la División Homicidios y de la Policía Científica, bajo la coordinación del comisario Iván Verón, encargado de la recolección de evidencias y levantamiento de pruebas materiales.

