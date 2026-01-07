Brutal ataque a la salida de un boliche en Tigre: un joven de 20 años está en coma inducido y piden justicia

alan-ismael-bordon-lucha-por-su-vida-despues-de-ser-victima-de-un-brutal-ataque-en-patota-foto-gentileza-inforbano-HMPYSYBSBJFQBA4GFWJBCUQT24 Alan Ismael Bordón lucha por su vida después de ser víctima de un brutal ataque en patota. (Foto: gentileza Inforbano)

Fue trasladado de urgencia al Hospital Pacheco, donde permanece internado en coma inducido. Su cuadro es crítico y continúa bajo estricta observación médica.

El relato de la madre y el pedido de justicia

En declaraciones a Crónica, la madre de Alan brindó un duro testimonio: “Le dijeron que le iban a disparar. Tenían armas. Mi hijo se hizo el desmayado para que no lo lastimaran más. Me contó que cuando entra al campo, lo venían siguiendo y bajaron cinco o seis del auto para golpearlo”, afirmó.

Además, la mujer publicó un mensaje en redes sociales para visibilizar el caso y reclamar justicia: “Hoy fue mi hijo, mañana puede ser algún familiar o ser querido tuyo. Acompáñanos a ser escuchados, no queremos otro Fernando Báez Sosa. Quiero justicia por mi hijo, que paguen los que tengan que pagar”, expresó.

Marcha y avance de la causa

El martes por la tarde, familiares y amigos de Alan realizaron una marcha desde el hospital hasta la comisaría interviniente para exigir avances en la investigación y la detención de los responsables.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de El Talar, con intervención de la Comisaría Sexta. Los agresores continúan prófugos y aún no fueron identificados, mientras la Justicia avanza con medidas para reconstruir lo ocurrido y dar con los atacantes.