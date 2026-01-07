Brutal ataque a la salida de un boliche en Tigre: un joven de 20 años está en coma inducido y piden justicia
El hecho ocurrió en la localidad de El Talar y los agresores son buscados por la policía. La víctima sufrió fractura de cráneo y hemorragia cerebral luego de una golpiza.
Alan Ismael Bordón lucha por su vida después de ser víctima de un brutal ataque en patota. (Foto: gentileza Inforbano).
Un joven de 20 años fue atacado por una patota y permanece internado en estado crítico tras un episodio de violencia extrema ocurrido a la salida de un boliche en El Talar, partido de Tigre. La víctima sufrió fractura de cráneo y hemorragia cerebral luego de una golpiza que, según denunciaron sus familiares, fue perpetrada por un grupo que lo persiguió en autos.
La víctima fue identificada como Alan Ismael Bordón, quien la noche del 29 de diciembre había asistido al local bailable Tropitango, ubicado sobre la colectora de General Pacheco. De acuerdo con el testimonio de su madre, dentro del boliche se produjo un conflicto entre Alan y otras dos personas.
Tras la intervención de la seguridad privada, los involucrados fueron retirados del lugar. Ya en el exterior, la discusión escaló y, según información aportada por medios locales, un grupo de alrededor de seis personas, que se movilizaba en dos autos, comenzó a perseguir a los jóvenes.
Finalmente, alcanzaron a Alan y lo agredieron con extrema violencia. Sin posibilidad de defenderse, el joven recibió golpes que le provocaron lesiones gravísimas, entre ellas fractura de cráneo y una hemorragia cerebral.
Fue trasladado de urgencia al Hospital Pacheco, donde permanece internado en coma inducido. Su cuadro es crítico y continúa bajo estricta observación médica.
El relato de la madre y el pedido de justicia
En declaraciones a Crónica, la madre de Alan brindó un duro testimonio: “Le dijeron que le iban a disparar. Tenían armas. Mi hijo se hizo el desmayado para que no lo lastimaran más. Me contó que cuando entra al campo, lo venían siguiendo y bajaron cinco o seis del auto para golpearlo”, afirmó.
Además, la mujer publicó un mensaje en redes sociales para visibilizar el caso y reclamar justicia: “Hoy fue mi hijo, mañana puede ser algún familiar o ser querido tuyo. Acompáñanos a ser escuchados, no queremos otro Fernando Báez Sosa. Quiero justicia por mi hijo, que paguen los que tengan que pagar”, expresó.
Marcha y avance de la causa
El martes por la tarde, familiares y amigos de Alan realizaron una marcha desde el hospital hasta la comisaría interviniente para exigir avances en la investigación y la detención de los responsables.
La causa quedó en manos de la Fiscalía de El Talar, con intervención de la Comisaría Sexta. Los agresores continúan prófugos y aún no fueron identificados, mientras la Justicia avanza con medidas para reconstruir lo ocurrido y dar con los atacantes.