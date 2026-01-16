Asombroso hallazgo: la curiosa forma "homenaje" del que puede ser el diamante más caro del mundo
Fue encontrado en la misma mina de donde salió una de las piedras preciosas que forman parte de la corona que porta el monarca del Reino Unido. Durante 70 años lo lució la reina Isabel II y ahora su hijo. Este nuevo diamante puede ser muy superior en cuanto a su valor.
El nuevo diamante Cullinan, con una forma que recuerda de inmediato al lugar de su origen. (Foto: Gentileza Isntagram)
Los mineros y joyeros del mundo saltan de alegría. Acaba de anunciarse al mundo el hallazgo de un nuevo diamante, que puede llegar a ser el más valioso del mundo. Como si fuera una cuestión de alcurnia, hay motivos más que suficientes para pensar que así sea. Fue descubierto en la mina más famosa del planeta.
La minera Petra Diamonds Ltd. anunció la recuperación de un extraordinario diamante azul de 41,82 quilates en la histórica mina de Cullinan, ubicada en Sudáfrica, en un hallazgo que vuelve a poner de relieve el valor estratégico del yacimiento para la industria global de piedras preciosas. De esa mina provienen las joyas de mayor pureza y por lo tanto, de mayor valor en todo el planeta.
Por ejemplo, una gema de esa mina está en la corona que luce la familia real británica. La llevó durante 70 años la reina Isabel II y ahora la luce Carlos III. Otro pedazo del mismo diamante, está en el cetro del monarca del Reino Unido.
En este caso, se trata de un diamante que, por su calidad -a simple vista y recién encontrado- puede ser el de mayor valor en el mundo. Su calidad es única, valuada en 41, 82 quilates, tiene un valor adicional: como si la gema quisiera homenajear a su lugar de origen, su perfil recuerda inmediatamente al continente africano. Su valor puede superar -en estas primeras apreciaciones- los 40 millones de dólares.
La mina de diamantes más valiosa del mundo lo hizo de nuevo
La histórica mina de Cullinan, ubicada en Sudáfrica, renovó su importancia en el mercado mundial de diamantes. Este hallazgo multiplica el valor estratégico del yacimiento.
El este caso, el diamante "África" por su forma, está clasificado como del tipo tipo IIb, una categoría que representa menos del 0,1 % de todos los diamantes naturales por su rareza y composición. Fue extraído durante operaciones rutinarias de la mina y se caracteriza por su color y claridad excepcionales. Petra Diamonds indicó que la pieza está siendo sometida a análisis detallados para determinar las mejores opciones de comercialización y venta, aunque no brindó fechas específicas para su salida al mercado.
La mina de Cullinan, situada a unos 40 km al este de Pretoria, es una de las más reputadas del mundo, no solo por su historia - fue el sitio donde se encontró el diamante en bruto más grande jamás registrado, el famoso “Cullinan” de 3.106 quilates en 1905 - sino también por su producción recurrente de piedras de alto valor, incluidos otros diamantes azules de gran tamaño.
Expertos del sector estiman que, dependiendo de su talla y calidad final, la piedra podría alcanzar decenas de millones de dólares en una subasta internacional. Algunas estimaciones privadas hablan de un rango de entre 30 y 40 millones USD, aunque el valor final podría variar tras la evaluación de gemólogos especializados. Y en ese caso, ser muy superior.
El hallazgo cobra relevancia en un contexto desafiante para el mercado de diamantes: la demanda global ha mostrado debilidad en los últimos años, lo que presionó a empresas como Petra a refinanciar y reestructurar su deuda para sostener sus operaciones. La presencia de un diamante de esta magnitud ofrece, al menos simbólicamente, un impulso de confianza para la compañía y para el sector minero sudafricano.
Petra Diamonds dirige actualmente varias minas en Sudáfrica, siendo Cullinan y Finsch sus principales activos. Aunque la comercialización de gemas tan excepcionales suele ser un proceso complejo, la expectativa es que este diamante atraiga la atención de coleccionistas e inversionistas en el mercado internacional de piedras preciosas.
La "joya de la corona" (británica)
En 1905 se halló el considerado hasta ahora, el diamante más grande del mundo. Conocido como diamante "Cullinan" o "La estrella de África". Lo extrajeron de una mina en Sudáfrica, con un peso en bruto de más de 3.000 Kilates (unos 600 gramos). Fue hallado por Frederick Wells, la empresa Diamond Diamond Mining Company, a 40 km. de Pretoria, en una mina, precisamente en el pueblo de Cullinan.
Unos pocos datos revelan la importancia de la mina y sus diamantes:
El diamante Cullinan es hasta ahora, la piedra en bruto más grande jamás encontrada
Cullinan I, conocido como “La Gran Estrella de África”
Peso: 530,2 quilates
Es el diamante tallado más grande del mundo
Está engarzado en la Cabeza del Cetro Real del Soberano
Se utiliza en las ceremonias de coronación del monarca británico
Cullinan II, llamado “La Segunda Estrella de África”
Peso: 317,4 quilates
Es una de las piezas centrales de la corona que el rey usa en la apertura del Parlamento.
El diamante Cullinan con la forma de África
El diamante azul hallado en la mina Cullinan, cuya forma en bruto recuerda al mapa e África, tiene un fuerte valor simbólico que va más allá de su precio o rareza gemológica.
En primer lugar, representa la centralidad histórica de África en la industria mundial de los diamantes. El continente concentra algunas de las minas más ricas del planeta y, en particular, Sudáfrica fue el punto de partida de la gran minería moderna de diamantes a fines del siglo XIX. Que una piedra excepcional tenga una silueta similar a África refuerza esa idea de origen y pertenencia.
En segundo término, el diamante simboliza la riqueza natural africana, muchas veces explotada por potencias extranjeras. En este caso, el hallazgo reabre el debate sobre quién captura el valor final de esos recursos: si los países productores o los grandes mercados y casas de subastas internacionales donde estas gemas terminan vendiéndose.
También hay una lectura contemporánea: el diamante aparece en un contexto de revalorización estratégica de los minerales críticos y recursos naturales, en momentos en que África busca mayor protagonismo económico y político global. La imagen de un diamante con forma del continente funciona casi como una metáfora visual de ese reclamo.
Por último, el simbolismo conecta con la historia de la propia mina Cullinan, cuna de piedras legendarias. como hemos visto. Así, el diamante en forma de África no solo es una rareza geológica, sino un emblema del peso histórico, económico y político del continente en el mercado global de recursos.