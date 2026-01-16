Daniela Christiansson reveló intimidades de sus comienzos con Maxi López ¡y lo incineró!

Embed

Al tiempo que ese fue el disparador para que la modelo recordase qué pasó una de las primeras noches que salieron en París, allá por 2014. “Ahora no, pero ahí vos sabías que yo no tomo otra cosa en el boliche que shot de tequila”, señaló en lo que fue el comienzo de una desopilante anécdota que dejó expuesto a Maxi con su tolerancia al alcohol.

Y si bien López comenzó a agarrarse la cabeza mientras recordaba aquella noche, sumó detalles de aquella errática cita: “Uh, el tequila. Empezamos tomando champagne, mucho champagne; después pasamos a vodka, y después terminamos con los shots de tequila”.

Sin parar de reírse, Maxi López aseguró que “venía cargando el tanque”, y que sin darse cuenta la situación se le fue de las manos. Fue allí cuando Daniela Christiansson sentenció sin vacilar: “Terminaste súper mal”.

“Salimos del lugar, nos pasa a buscar el chofer para llevar a toda la banda y arrancó muy rápido. Para mí fue culpa del chofer. Salió muy rápido, a 200 kilómetros por hora, se me movió un poco todo. Cuando salí el aire del lugar me movió un poco”, confesó sonrojado Maxi.

Y por último reveló que cuando, frente a la policía, le abrió a Daniela la puerta del coche se "vomitó la vida". ¿Cómo termina la anécdota? Con la modelo dejándolo a Maxi y a un amigo suyo en la cama de su hotel, para luego continuar bolicheando junto a su grupa de amigas.

Maxi López y Daniela Christiansson con Elle y Lando recién nacido

Qué dijo Daniela Christiansson sobre el regreso de Maxi López a la Argentina tras el nacimiento de Lando

Luego de vivir uno de los momentos más importantes de su vida personal el último día del 2025, apenas unas horas después Maxi López tuvo que hacer las valijas a las apuradas y volver a la Argentina. El exfutbolista acompañó a su esposa, Daniela Christiansson, durante el nacimiento de su segundo hijo en Suiza, pero compromisos laborales lo obligaron a regresar para continuar con las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe) y sumarse a los contenidos del streaming de Olga.

Mientras tanto, desde Europa, la modelo sueca decidió volcar sus sentimientos en las redes sociales y dejó en evidencia el gran presente sentimental que atraviesan como pareja. Mamá de Elle y ahora también de Lando, Daniela apeló a un gesto simple pero cargado de emoción que rápidamente enterneció a sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, Christiansson compartió una imagen inédita de los comienzos de su relación con López. En la postal, tomada muchos años atrás, ambos aparecen sonrientes y relajados, reflejando la complicidad que los une desde hace tiempo. Sobre la foto, la modelo escribió una frase breve pero contundente: “Amour de ma vie”, dejando en claro el profundo amor que siente por el padre de sus hijos en este nuevo capítulo familiar.

maxi lópez y daniela christiansson

Pero ese no fue el único mensaje que eligió compartir. En otra de sus historias, Daniela publicó una captura de pantalla de la entrevista que Marley les realizó en el ciclo Por el mundo (Telefe), donde la pareja había hablado sobre su historia y su vida juntos. Acompañando la imagen, sumó un emoji de corazón rojo y una frase que expuso cuánto sienten la distancia en este momento tan especial: “Cómo te extrañamos”.

Con estas publicaciones, la modelo dejó en evidencia que, a pesar de estar separados físicamente por cuestiones laborales, el vínculo entre ambos se mantiene firme y fortalecido. La llegada de su segundo hijo parece haber reforzado aún más la unión y el compañerismo que construyeron con los años.

daniela christiansson y maxi lopez

Así, mientras Maxi López cumple con sus compromisos profesionales en la Argentina y se muestra enfocado en su presente televisivo, Daniela Christiansson eligió expresar públicamente su amor y apoyo, demostrando que el afecto y la conexión emocional siguen intactos, aun cuando la distancia los obliga a transitar este momento desde distintos puntos del mundo.