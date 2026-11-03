Ataque transfóbico en los Bosques de Palermo: jóvenes agredieron a mujeres trans y filmaron el ataque

Los ataques se produjeron en inmediaciones de la avenida Los Ombúes y Andrés Bello. Las grabaciones difundidas en redes sociales muestran a las mujeres mientras reciben agresiones y a algunas de ellas intentando escapar del lugar. También se escuchan insultos de contenido transfóbico.

Las primeras denuncias hablaban de al menos seis mujeres heridas. Sin embargo, el relevamiento posterior elevó a más de diez la cantidad de personas agredidas, aunque todavía se busca establecer el número definitivo de víctimas.

Desde la Defensoría LGBT porteña aseguraron que trabajan en una denuncia penal contra los involucrados. Referentes de la comunidad también señalaron que habría existido una preparación previa del ataque.

Versiones cruzadas y dudas sobre la cantidad de ciclistas

Uno de los puntos que intenta esclarecer la investigación es la dimensión del grupo que participó del episodio. Mientras el parte policial menciona la presencia de alrededor de mil ciclistas, vecinos y víctimas estimaron que la cantidad de personas involucradas en los hechos habría sido de entre 50 y 60.

De acuerdo con los testimonios, el grupo estaba integrado principalmente por jóvenes de entre 15 y 30 años, con procedencia de localidades como Quilmes, Bernal y San Martín.

Algunos testigos describieron comportamientos vandálicos y señalaron que los ciclistas circulaban de manera desafiante, con maniobras agresivas y sin respetar los semáforos. También indicaron que hubo situaciones de desobediencia a las normas de tránsito durante el recorrido.

El parte oficial de la Policía, por su parte, describió el episodio como un altercado entre trabajadoras sexuales y ciclistas. Durante el incidente también se encontraba un patrullero en la zona.

La investigación judicial y el análisis de las cámaras

El Ministerio Público Fiscal trabaja de oficio para reconstruir lo sucedido e identificar a los responsables. En el caso intervienen la Fiscalía de Flagrancia y la Fiscalía Norte, mientras que la Policía de la Ciudad colabora con las tareas investigativas.

Uno de los principales elementos para avanzar en la causa son las cámaras de seguridad y los domos instalados en los Bosques de Palermo. Los investigadores buscan reconstruir los movimientos del grupo, establecer cuántas personas participaron de las agresiones y determinar cómo se desarrolló el episodio.

Además, se trabaja sobre los testimonios de quienes presenciaron los hechos y se rastrean las cuentas de redes sociales desde las que se difundieron los videos. La viralización de las imágenes también forma parte de la investigación, ya que algunos de los involucrados habrían compartido las grabaciones para burlarse de las víctimas y exhibir las agresiones.

En las últimas horas, un joven que integraba el grupo de ciclistas pidió disculpas por uno de los videos que circuló en redes sociales. Su declaración se sumó a las distintas versiones que buscan determinar qué ocurrió durante la madrugada.

Los mensajes de los agresores y el repudio en redes

Uno de los involucrados había publicado un mensaje burlándose de las críticas que recibió el ataque. “Me dicen ahora el matatrans”, escribió junto a emojis de una cara riéndose. En otra de las publicaciones se podía leer “A correr los trabas (sic)”.

(Foto: captura de pantalla)

Entre las primeras figuras públicas que repudiaron lo sucedido estuvo Lali Espósito, quien cuestionó la atención que algunos medios habían dedicado a la torta de su casamiento con Pedro Rosemblat en comparación con las agresiones contra las mujeres trans.

“Veo a algunos medios convencionales de información más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a cazar travestis, personas trans, que están trabajando en la calle... total normalidad”, publicó en una historia de Instagram.

También se expresó María Becerra, quien manifestó su preocupación por la violencia contra la comunidad trans y reclamó mayor acompañamiento.

“Lo que pasó hoy con las mujeres trans agredidas en nuestro país duele e indigna mucho. Nadie debería vivir con miedo por ser quien es, ni acostumbrarse a la violencia o a la indiferencia. Esto no puede seguir pasando!! Necesitamos seguir visibilizando, acompañando y exigiendo que la vida y la dignidad de toda la comunidad trans y de quienes formamos parte de la comunidad LGBTQ+ sean respetadas todos los días”.

La cantante agregó que “defender el derecho a vivir sin violencia es una responsabilidad de todos” y convocó a participar de la Marcha del Orgullo del próximo 7 de noviembre.