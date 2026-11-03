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Así fue la persecución que terminó con un tiroteo, dos policías heridos y tres detenidos

Luego de robarle el auto a una mujer en Ituzaingó y protagonizar una persecución que terminó con un enfrentamiento armado con la Policía Bonaerense, los delincuentes fueron apresados.

Tres detenidos y dos policías heridos tras un violento robo. (Foto: Policía).

Tres detenidos y dos policías heridos tras un violento robo. (Foto: Policía).

Un violento episodio de inseguridad sacudió este lunes al partido bonaerense de Ituzaingó, donde tres hombres fueron detenidos después de protagonizar un robo automotor, una intensa persecución policial y un enfrentamiento a tiros en las inmediaciones del Acceso Oeste. Dos efectivos de la Policía Bonaerense resultaron heridos, aunque ambos se encuentran fuera de peligro.

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El operativo comenzó tras una denuncia al 911 que alertó sobre el robo de un vehículo a una mujer bajo amenazas con armas de fuego. La rápida intervención policial derivó en un operativo cerrojo que culminó con la captura de tres sospechosos, dos de ellos heridos de bala.

Según la reconstrucción policial, todo comenzó en la intersección de 26 de Abril y Balbastro, cuando varios delincuentes que circulaban en un Peugeot 206 negro interceptaron a una conductora. Bajo amenazas con armas de fuego, los asaltantes le sustrajeron su Chery gris y escaparon del lugar.

Tras recibir la denuncia, efectivos de la Policía Bonaerense desplegaron un operativo cerrojo para localizar a los responsables. Durante las primeras averiguaciones, los investigadores detectaron que la patente del Peugeot 206 correspondía a otro vehículo que registraba un pedido de secuestro, relacionado con un robo denunciado el 2 de noviembre en Villa Tesei, partido de Hurlingham.

Los sospechosos dispararon contra la Policía

La persecución se extendió hasta la colectora ascendente del Acceso Oeste, a la altura de Alejandro García, donde se produjo el momento de mayor tensión. De acuerdo con el informe policial, tres sospechosos descendieron del vehículo y comenzaron a disparar contra los uniformados mientras intentaban escapar a pie.

En medio del enfrentamiento, los hombres cruzaron la traza de la autopista para intentar evitar su captura. Los policías respondieron a los disparos y consiguieron interceptarlos del otro lado del Acceso Oeste, donde finalmente fueron reducidos y detenidos, en tanto, dos de los sospechosos presentaban heridas de arma de fuego, mientras que el tercero fue arrestado sin lesiones.

Una intensa persecución policial y un enfrentamiento a tiros en las inmediaciones del Acceso Oeste.

Una intensa persecución policial y un enfrentamiento a tiros en las inmediaciones del Acceso Oeste.

Dos policías heridos durante el enfrentamiento armado

El intercambio de disparos también dejó como saldo a dos integrantes de la Policía Bonaerense heridos. Uno de ellos, un sargento del Comando de Patrullas de Ituzaingó, recibió un disparo en la mano derecha. El segundo efectivo sufrió una lesión por roce de bala en la nariz.

Ambos fueron asistidos por personal médico y, según la información oficial, se encontraban fuera de peligro. Tras concretar las detenciones, los investigadores realizaron un procedimiento que permitió incautar distintos elementos de interés para la causa.

Entre los objetos secuestrados se encontraban:

  • Dos pistolas y municiones.
  • Un chaleco antibalas.
  • 11 teléfonos celulares.

Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores fue que una de las armas, una pistola Bersa Thunder Mini calibre .40, tenía pedido de secuestro por una causa de robo tramitada en la comisaría 1.ª de Vicente López. Este hallazgo será analizado para establecer la procedencia del arma y determinar si existen conexiones con otros hechos delictivos.

Qué investiga la Justicia tras el violento enfrentamiento

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 2 de Ituzaingó, que deberá determinar las circunstancias del robo, la persecución y el posterior intercambio de disparos.

Además, se convocó a personal de la Policía Federal Argentina para realizar las pericias correspondientes, tanto en el lugar del enfrentamiento como sobre las armas secuestradas.

Los resultados de esos estudios serán fundamentales para reconstruir la secuencia de los hechos y establecer las responsabilidades de los involucrados.

En pocas palabras

  • Detención de tres hombres: Tras un robo y persecución en Ituzaingó, tres delincuentes fueron detenidos y dos policías resultaron heridos.
  • Enfrentamiento armado: Los sospechosos dispararon contra la Policía Bonaerense en el Acceso Oeste, resultando en dos efectivos heridos.
  • Elementos secuestrados: Se incautaron dos pistolas, municiones, un chaleco antibalas y 11 teléfonos celulares.
Resumen generado por Thinkindot AI
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