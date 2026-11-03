Así fue la persecución que terminó con un tiroteo, dos policías heridos y tres detenidos

Los sospechosos dispararon contra la Policía

La persecución se extendió hasta la colectora ascendente del Acceso Oeste, a la altura de Alejandro García, donde se produjo el momento de mayor tensión. De acuerdo con el informe policial, tres sospechosos descendieron del vehículo y comenzaron a disparar contra los uniformados mientras intentaban escapar a pie.

En medio del enfrentamiento, los hombres cruzaron la traza de la autopista para intentar evitar su captura. Los policías respondieron a los disparos y consiguieron interceptarlos del otro lado del Acceso Oeste, donde finalmente fueron reducidos y detenidos, en tanto, dos de los sospechosos presentaban heridas de arma de fuego, mientras que el tercero fue arrestado sin lesiones.

Una intensa persecución policial y un enfrentamiento a tiros en las inmediaciones del Acceso Oeste.

Dos policías heridos durante el enfrentamiento armado

El intercambio de disparos también dejó como saldo a dos integrantes de la Policía Bonaerense heridos. Uno de ellos, un sargento del Comando de Patrullas de Ituzaingó, recibió un disparo en la mano derecha. El segundo efectivo sufrió una lesión por roce de bala en la nariz.

Ambos fueron asistidos por personal médico y, según la información oficial, se encontraban fuera de peligro. Tras concretar las detenciones, los investigadores realizaron un procedimiento que permitió incautar distintos elementos de interés para la causa.

Entre los objetos secuestrados se encontraban:

Dos pistolas y municiones.

Un chaleco antibalas.

11 teléfonos celulares.

Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores fue que una de las armas, una pistola Bersa Thunder Mini calibre .40, tenía pedido de secuestro por una causa de robo tramitada en la comisaría 1.ª de Vicente López. Este hallazgo será analizado para establecer la procedencia del arma y determinar si existen conexiones con otros hechos delictivos.

Qué investiga la Justicia tras el violento enfrentamiento

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 2 de Ituzaingó, que deberá determinar las circunstancias del robo, la persecución y el posterior intercambio de disparos.

Además, se convocó a personal de la Policía Federal Argentina para realizar las pericias correspondientes, tanto en el lugar del enfrentamiento como sobre las armas secuestradas.

Los resultados de esos estudios serán fundamentales para reconstruir la secuencia de los hechos y establecer las responsabilidades de los involucrados.