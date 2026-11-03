En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Futbolista
Boliche
Corrientes

Balearon a un futbolista de 20 años a la salida de un boliche y está grave

Alejo Ruíz Cobo, jugador del club San Jorge, recibió un disparo después de una pelea entre jóvenes. Permanece internado en estado crítico y los médicos evalúan las graves lesiones que sufrió en la columna.

Alejo Ruíz Cobo

Alejo Ruíz Cobo, jugador del club San Jorge, recibió un disparo después de una pelea. (Foto: gentileza El Norte)

Un violento episodio ocurrido durante el fin de semana en la ciudad de Corrientes dejó a un joven futbolista de 20 años luchando por su vida. Alejo Ruíz Cobo, volante central del club San Jorge, fue baleado a la salida de un boliche después de una discusión que habría comenzado dentro de un grupo de jóvenes y continuado en la vía pública.

Leé también Dispararon contra una formación del Tren San Martín y limitaron el servicio
Una de las formaciones del Tren San Martín que sufrió daños por los ataques denunciados por la empresa durante agosto y septiembre.

El deportista permanece internado en grave estado en el Hospital Escuela de Corrientes, donde los médicos intentan estabilizarlo y evaluar las consecuencias del disparo. La principal preocupación está relacionada con las lesiones que sufrió en las vértebras, que podrían comprometer su movilidad.

Mientras tanto, la Policía investiga las circunstancias del ataque e intenta identificar a los responsables. El episodio comenzó durante el fin de semana en las inmediaciones del boliche Tampa, ubicado en la zona de Costanera Sur, uno de los sectores de actividad nocturna de la capital correntina.

De acuerdo con las primeras informaciones, se produjo una fuerte discusión entre varios jóvenes que rápidamente derivó en una pelea. La situación obligó a intervenir a efectivos policiales, quienes consiguieron separar a los involucrados y controlar inicialmente el enfrentamiento.

Sin embargo, el conflicto habría continuado después de que Alejo Ruíz Cobo y un amigo decidieran retirarse del lugar. Según trascendió, antes de alejarse habrían recibido amenazas con un arma de fuego por parte de integrantes del otro grupo.

Lo interceptaron cuando circulaba en moto y le dispararon

Después de abandonar las inmediaciones del boliche, el futbolista y su acompañante se desplazaban en una motocicleta por las calles de Corrientes. Al llegar a la intersección de la avenida Teniente Ibáñez y Gutenberg, fueron sorprendidos por personas que, según la investigación preliminar, habrían participado de la discusión anterior.

En ese momento, uno de los agresores extrajo un arma de fuego y disparó contra el joven deportista, provocándole heridas de extrema gravedad. Tras el ataque, Ruíz Cobo fue asistido y trasladado de urgencia al Hospital Escuela, donde permanece internado bajo estricta atención médica.

Temen por las lesiones en su columna

Según la información conocida hasta el momento, el proyectil le provocó importantes lesiones en las vértebras, por lo que los profesionales de la salud evalúan el alcance del daño.

Una de las mayores preocupaciones es que las heridas puedan afectar su movilidad, aunque todavía no existe información concluyente sobre las posibles secuelas. El joven continúa internado en grave estado y su evolución será determinante para conocer el verdadero alcance de las lesiones.

Quién es Alejo Ruíz Cobo, el futbolista baleado

Alejo Ruíz Cobo tiene 20 años y juega como volante central en el club San Jorge, institución que participa en la Primera B de la Liga Correntina de Fútbol. La noticia del ataque provocó preocupación en su entorno deportivo y entre quienes lo conocen.

Tras conocerse su delicado estado de salud, familiares, amigos y allegados comenzaron a compartir cadenas de oración y mensajes de apoyo, con la esperanza de que el joven pueda recuperarse.

Los investigadores trabajan para reconstruir la secuencia que comenzó con la discusión en las inmediaciones del boliche Tampa y terminó con el futbolista gravemente herido. Uno de los puntos centrales será determinar si los agresores siguieron a Ruíz Cobo y a su amigo después de la pelea o si el nuevo encuentro se produjo por otras circunstancias.

También buscan identificar a la persona que efectuó el disparo y establecer la participación de los demás involucrados. Por el momento, no se informó oficialmente sobre detenciones relacionadas con el caso.

En pocas palabras

  • Baleado: Un futbolista de 20 años, Alejo Ruíz Cobo, se encuentra en estado crítico tras recibir un disparo.
  • Contexto: El incidente ocurrió a la salida de un boliche en Corrientes tras una discusión entre jóvenes.
  • Lesiones: Los médicos evalúan graves daños en la columna que podrían afectar su movilidad.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Futbolista Boliche Corrientes
Notas relacionadas
Conmoción: un futbolista de 19 años murió de un disparo cuando estaba cazando con un amigo
Un supervisor del intendente de Tigre, Julio Zamora, fue aprehendido tras una denuncia por disparos
Conmoción: murió el futbolista Bruno Ponti tras sufrir un accidente en la ruta

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar