Balearon a un futbolista de 20 años a la salida de un boliche y está grave

Sin embargo, el conflicto habría continuado después de que Alejo Ruíz Cobo y un amigo decidieran retirarse del lugar. Según trascendió, antes de alejarse habrían recibido amenazas con un arma de fuego por parte de integrantes del otro grupo.

Lo interceptaron cuando circulaba en moto y le dispararon

Después de abandonar las inmediaciones del boliche, el futbolista y su acompañante se desplazaban en una motocicleta por las calles de Corrientes. Al llegar a la intersección de la avenida Teniente Ibáñez y Gutenberg, fueron sorprendidos por personas que, según la investigación preliminar, habrían participado de la discusión anterior.

En ese momento, uno de los agresores extrajo un arma de fuego y disparó contra el joven deportista, provocándole heridas de extrema gravedad. Tras el ataque, Ruíz Cobo fue asistido y trasladado de urgencia al Hospital Escuela, donde permanece internado bajo estricta atención médica.

Temen por las lesiones en su columna

Según la información conocida hasta el momento, el proyectil le provocó importantes lesiones en las vértebras, por lo que los profesionales de la salud evalúan el alcance del daño.

Una de las mayores preocupaciones es que las heridas puedan afectar su movilidad, aunque todavía no existe información concluyente sobre las posibles secuelas. El joven continúa internado en grave estado y su evolución será determinante para conocer el verdadero alcance de las lesiones.

Quién es Alejo Ruíz Cobo, el futbolista baleado

Alejo Ruíz Cobo tiene 20 años y juega como volante central en el club San Jorge, institución que participa en la Primera B de la Liga Correntina de Fútbol. La noticia del ataque provocó preocupación en su entorno deportivo y entre quienes lo conocen.

Tras conocerse su delicado estado de salud, familiares, amigos y allegados comenzaron a compartir cadenas de oración y mensajes de apoyo, con la esperanza de que el joven pueda recuperarse.

Los investigadores trabajan para reconstruir la secuencia que comenzó con la discusión en las inmediaciones del boliche Tampa y terminó con el futbolista gravemente herido. Uno de los puntos centrales será determinar si los agresores siguieron a Ruíz Cobo y a su amigo después de la pelea o si el nuevo encuentro se produjo por otras circunstancias.

También buscan identificar a la persona que efectuó el disparo y establecer la participación de los demás involucrados. Por el momento, no se informó oficialmente sobre detenciones relacionadas con el caso.