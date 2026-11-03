La furia de María Becerra tras el brutal ataque a mujeres trans: "Indigna mucho"

"Defender el derecho a vivir sin violencia es una responsabilidad de todos. Este 7 de noviembre vamos a encontrarnos en la marcha, más fuertes que nunca. Por quienes abrieron el camino, por quienes seguimos resistiendo y por el derecho de quienes vienen a vivir en libertad y sin miedo", remarcó Becerra, quien además convocó a participar de la Marcha del Orgullo, donde estará a cargo de una de las presentaciones musicales del cierre.

Qué dijo Emilia Mernes sobre el ataque a mujeres trans

Por su parte, Emilia Mernes también se pronunció sobre el violento episodio y se sumó a las muestras de indignación que surgieron tras la agresión a las mujeres trans en los Bosques de Palermo. A través de sus redes sociales, la cantante condenó lo sucedido y dejó un contundente mensaje contra la discriminación y la violencia por motivos de identidad de género.

“No podemos vivir en una sociedad donde la identidad de alguien sea motivo suficiente para convertirlo en blanco de violencia. No podemos permitir que estas cosas sucedan. Repudio total ”, expresó la artista, dejando en claro su rechazo a este tipo de ataques y su solidaridad con las víctimas.