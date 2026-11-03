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REPUDIO

La furia de María Becerra tras el brutal ataque a mujeres trans: "Indigna mucho"

María Becerra expresó su profundo enojo e indignación en las redes sociales por el violento ataque que sufrió un grupo de mujeres trans en los Bosques de Palermo.

3 nov 2026, 16:30
La furia de María Becerra tras el brutal ataque a mujeres trans: Indigna mucho

La furia de María Becerra tras el brutal ataque a mujeres trans: "Indigna mucho"

La furia de María Becerra tras el brutal ataque a mujeres trans: Indigna mucho

La furia de María Becerra tras el brutal ataque a mujeres trans: "Indigna mucho"

María Becerra expresó su indignación por el violento ataque que sufrió un grupo de mujeres trans durante la madrugada de este lunes en los Bosques de Palermo, donde fueron perseguidas y golpeadas con palos por varios jóvenes. La cantante repudió lo sucedido a pocos días de la Marcha del Orgullo LGBTQ+, que se realizará el 7 de noviembre y tendrá a la artista en el escenario principal.

"Lo que pasó hoy con las mujeres trans agredidas en nuestro país duele e indigna mucho. Nadie debería vivir con miedo por ser quien es, ni acostumbrarse a la violencia o a la indiferencia", comenzó expresando María en su posteo.

A través de sus redes sociales, la artista dejó en claro su preocupación por estos episodios de violencia y reclamó un mayor compromiso social para garantizar el respeto y los derechos de toda la comunidad. "¡Esto no puede seguir pasando! Necesitamos seguir visibilizando, acompañando y exigiendo que la vida y la dignidad de toda la comunidad trans y de quienes formamos parte de la comunidad LGBTQ+ sean respetadas todos los días".

"El orgullo también es resistencia. Es una lucha con historia, que costó muchas vidas y que, lamentablemente, sigue siendo necesaria. Las mujeres trans, los hombres trans, las personas no binarias y quienes integramos el movimiento LGBTQ+ no deberíamos tener que sostener esta lucha en soledad. El compromiso también tiene que ser de las personas heterosexuales, de las personas cis, de toda la sociedad", destacó la cantante, haciendo hincapié en la necesidad de que toda la sociedad se involucre en la lucha contra la discriminación.

"Defender el derecho a vivir sin violencia es una responsabilidad de todos. Este 7 de noviembre vamos a encontrarnos en la marcha, más fuertes que nunca. Por quienes abrieron el camino, por quienes seguimos resistiendo y por el derecho de quienes vienen a vivir en libertad y sin miedo", remarcó Becerra, quien además convocó a participar de la Marcha del Orgullo, donde estará a cargo de una de las presentaciones musicales del cierre.

Qué dijo Emilia Mernes sobre el ataque a mujeres trans

Por su parte, Emilia Mernes también se pronunció sobre el violento episodio y se sumó a las muestras de indignación que surgieron tras la agresión a las mujeres trans en los Bosques de Palermo. A través de sus redes sociales, la cantante condenó lo sucedido y dejó un contundente mensaje contra la discriminación y la violencia por motivos de identidad de género.

No podemos vivir en una sociedad donde la identidad de alguien sea motivo suficiente para convertirlo en blanco de violencia. No podemos permitir que estas cosas sucedan. Repudio total ”, expresó la artista, dejando en claro su rechazo a este tipo de ataques y su solidaridad con las víctimas.

     

 

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