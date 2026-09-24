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Flor de la V respondió al ataque transfóbico de Daniel Avellaneda y fue tajante: "Hace años que..."

Flor de la V se comunicó con Yanina Latorre y le hizo saber su hartazgo tras el comentario transfóbico de Daniel Avellaneda en el programa de Jony Viale, que se emite por Radio Rivadavia.

24 sept 2026, 23:21
Flor de la V respondió al ataque transfóbico de Daniel Avellaneda y fue tajante: Hace años que...

Flor de la V respondió al ataque transfóbico de Daniel Avellaneda y fue tajante: "Hace años que..."

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Flor de la V decidió responderle a Daniel Avellaneda luego de los polémicos comentarios que el periodista realizó sobre ella durante el programa de Jony Viale en Radio Rivadavia. La conductora hizo llegar su mensaje a través de Yanina Latorre, quien lo compartió al aire de SQP (América TV).

La polémica había comenzado cuando en la radio debatían sobre la decisión judicial vinculada a un menor de 14 años y se mencionó un posteo de Flor de la V sobre el tema. A partir de allí, Avellaneda cuestionó a la conductora y se refirió a ella utilizando términos que desconocían su identidad de género. Durante el intercambio, llegó a decir: “Este señor tiene la mente equivocada”.

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El episodio no terminó ahí. Más tarde, cuando una cronista de SQP lo abordó a la salida de la emisora para preguntarle por sus declaraciones, Avellaneda volvió a sostener su postura: ¿No es un señor? Me parece que es un señor. ¿Biológicamente no es un hombre? No sé qué me estás cuestionando. Para mí no es una mujer.

Frente a la repercusión que tuvieron sus dichos, Flor decidió no entrar en una discusión personal y respondió con un mensaje dirigido a Yanina. Allí cuestionó que el debate se desviara hacia su identidad en lugar de centrarse en lo que había expresado sobre el tema judicial.

Entiende que su posteo molestó y por eso la agreden. Más de lo mismo, Yani. Hace años que me atacan con lo mismo, como si me ofendieran. Eso es no tener argumentos, expresó.

En esa misma línea, sostuvo que el eje de la discusión debía estar puesto en sus opiniones y no en cuestiones personales: Le diría a Jony y su equipo discutanme lo que dije. Para diagnosticarme la mente, primero deberían cambiar de profesión.

Qué dijo Jony Viale sobre Flor de la V

Luego de la repercusión que tuvieron los dichos de Daniel Avellaneda, Yanina Latorre se comunicó con Jony Viale para conocer su postura sobre lo ocurrido al aire de Radio Rivadavia. El conductor reconoció que el comentario había sido inapropiado y aseguró que ya se lo había marcado públicamente.

"Me dicen que están hablando de Dani Avellaneda, estuvo mal eso y yo ya se lo dije al aire", expresó Viale al ser consultado por el episodio.

La conversación continuó por otro de los puntos que había generado discusión: la opinión de Flor de la V sobre la decisión de la jueza que liberó a un menor de edad involucrado en un robo. Sin embargo, Latorre marcó que ese debate no debía desviar la atención del comentario realizado contra la conductora.

"Yo tampoco la comparto, pero el eje no es el tema de la jueza; es que en tu programa permitieron a Dani Avellaneda, que no puede estar en ningún medio ni trabajar de esto, tratar de tipo a una mujer. Encima maltrató a mi cronista y habló de lo que le cuelga a Flor, eso creí que pasaba hace 20 años, no ahora", sentenció la conductora de América.

     

 

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