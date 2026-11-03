Primicia: se confirmó qué formato internacional hará Santiago del Moro en Telefe tras Gran Hermano

Santiago del Moro tendrá un nuevo desafío en la pantalla de Telefe en 2027. Después de Gran Hermano, el conductor se pondrá al frente de Dancing with the Stars, cuyo nombre en español es “Bailando con las estrellas”.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Tras Gran Hermano, el conductor estará al frente de otro exisoto formato internacional que reúne a famosos en una competencia única. Los detalles.
Santiago del Moro tendrá un nuevo desafío en la pantalla de Telefe en 2027. Después de Gran Hermano, el conductor se pondrá al frente de Dancing with the Stars, cuyo nombre en español es “Bailando con las estrellas”.
De acuerdo con la información que pudo conocer PrimiciasYa.com, Del Moro será el encargado de conducir la adaptación del certamen internacional. La propuesta sumará a su recorrido un formato centrado en las coreografías, las actuaciones en vivo y la competencia entre celebridades.
La dinámica de Dancing with the Stars reúne a figuras del espectáculo con bailarines profesionales. Cada pareja prepara distintas coreografías y se enfrenta a las devoluciones de un jurado, mientras el público también participa en la competencia.
El atractivo del programa pasa por acompañar la evolución de los famosos sobre la pista: los ensayos, los desafíos de cada ritmo y las presentaciones forman parte del recorrido hasta la definición.
Para Del Moro, el proyecto significará una nueva etapa dentro de los grandes formatos de entretenimiento de Telefe. Después de conducir MasterChef Celebrity y Gran Hermano, sumará una competencia en la que el baile será el protagonista.
Por el momento, no hay detalles confirmados sobre la fecha de estreno, los participantes ni la composición del jurado. Esas definiciones serán claves para conocer cómo será la versión local del programa.