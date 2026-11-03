Primicia: se confirmó qué formato internacional hará Santiago del Moro en Telefe tras Gran Hermano

El nuevo desafío de Santiago del Moro después de Gran Hermano

Para Del Moro, el proyecto significará una nueva etapa dentro de los grandes formatos de entretenimiento de Telefe. Después de conducir MasterChef Celebrity y Gran Hermano, sumará una competencia en la que el baile será el protagonista.

Por el momento, no hay detalles confirmados sobre la fecha de estreno, los participantes ni la composición del jurado. Esas definiciones serán claves para conocer cómo será la versión local del programa.