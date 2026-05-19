Caso Loan: por qué los jueces van al naranjal a casi dos años de la desaparición del nene

Según trascendió, la medida fue ordenada por los jueces que intervienen en la causa con el objetivo de conocer personalmente los lugares donde ocurrieron los hechos y analizar distancias, recorridos y movimientos de los imputados antes del futuro juicio oral.

Durante la jornada estará presente Antonio Benítez, esposo de Laudelina Peña y uno de los detenidos en la causa. Para los investigadores, Benítez habría sido quien trasladó al menor desde el naranjal hasta la camioneta de Carlos Pérez y María Victoria Caillava.

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La reconstrucción completa había sido solicitada por la querella encabezada actualmente por el abogado Juan Pablo Becci, quien se incorporó recientemente al caso. Sin embargo, las defensas de los acusados se opusieron y finalmente los magistrados autorizaron únicamente una inspección ocular.

En paralelo, la comitiva judicial también se trasladará al centro de 9 de Julio y a un hotel vinculado a otra línea de investigación relacionada con personas acusadas de encubrimiento y entorpecimiento de la causa.

Quiénes son los detenidos por el caso Loan: la lista completa

La investigación dejó personas detenidas, todas con distintos grados de participación y responsabilidades legales. A continuación, la lista detallada:

Antonio Bernardino Benítez, 38 años : acusado de sustracción y ocultamiento de menor (coautor material).

Mónica del Carmen Millapi, 35 años : acusada de sustracción y ocultamiento de menor (partícipe primario).

Daniel “Fierrito” Ramírez, 49 años : acusado de sustracción y ocultamiento de menor (partícipe primario).

María Victoria Caillava, 53 años : acusada de sustracción y ocultamiento de menor (coautora material).

Carlos Guido Pérez, 63 años : acusado de sustracción y ocultamiento de menor (coautor material).

Walter Adrián Maciel, 44 años : imputado por encubrimiento agravado y participación en el ocultamiento del menor.

Laudelina Peña, 46 años : imputada por sustracción y ocultamiento, alteración de pruebas y falso testimonio.

Nicolás Gabriel Soria (“El Americano”), 42 años: acusado de encubrimiento, manipulación de testigos y entorpecimiento de la investigación.

Actualmente hay varios detenidos por la desaparición del pequeño, entre ellos un comisario. Sin embargo, hasta el momento no se logró determinar qué ocurrió con Loan ni encontrar pruebas concluyentes sobre su destino.

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Entre los principales elementos que sostiene la investigación aparecen pericias odorológicas realizadas por perros entrenados, que detectaron rastros compatibles con el menor en vehículos utilizados por algunos de los imputados.