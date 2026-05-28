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Desaparición de Agostina Vega: la reveladora frase que le dijo el detenido a su abogado

El hombre de 33 años habría recibido a a la adolescente de 14 años cuando bajó del remise en el que se la vio por última vez.

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Desaparición de Agostina en Córdoba: la reveladora frase que le dijo el detenido a su abogado

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El letrado Jorge Sánchez del Bianco, representante legal de Claudio Gabriel Barrelier, sostuvo que el acusado niega cualquier vinculación con la desaparición de la joven y afirmó que su cliente insiste en que toda la información necesaria para aclarar lo ocurrido está almacenada en el dispositivo secuestrado por la Justicia.

“En mi teléfono está todo, se va a aclarar que no tengo nada que ver”, aseguró el abogado que le manifestó Barrelier durante las últimas horas.

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Según explicó Sánchez del Bianco, el hombre de 33 años declaró que la última vez que vio a Agostina fue cuando ella se encontró con otra persona relacionada con un auto rojo. De acuerdo con la versión del detenido, ese habría sido el verdadero contacto con el que la adolescente planeaba reunirse.

“Entiendo que no era un remise, sino la persona con la que se iba a encontrar”, indicó el abogado al referirse a ese supuesto encuentro.

En ese contexto, el defensor remarcó la importancia del análisis del celular de su cliente y aseguró que allí podrían aparecer mensajes y conversaciones relevantes para la investigación. “Los mensajes deberían estar. Por lo que me dijo, toda la información está en su teléfono”, insistió.

El abogado también sostuvo que recibió elementos y explicaciones por parte de Barrelier que, según dijo, considera consistentes, aunque evitó profundizar para no interferir en la búsqueda de la adolescente.

“Me ha dado versiones que no tengo por qué poner en duda, pero quiero ser muy cuidadoso porque lo importante es que aparezca Agostina”, expresó.

Qué dijo el abogado de Barrelier sobre su situación judicial

Respecto a la situación judicial del detenido, Sánchez del Bianco confirmó que actualmente enfrenta otra causa iniciada en mayo por privación ilegítima de la libertad. Sin embargo, aclaró que su defendido recuperó la libertad en ese expediente y que actualmente se discute su posible sobreseimiento.

“La imputación es una sospecha fundada, pero entiendo que se analiza su sobreseimiento y eso sería irrelevante para esta investigación”, afirmó.

El abogado también hizo referencia al principio de inocencia y sostuvo que los antecedentes de una persona no determinan automáticamente su responsabilidad en un nuevo hecho. “Podría tener 100 antecedentes y eso no modifica la situación actual”, argumentó.

Por último, el letrado consideró que la detención de Barrelier era una medida lógica dentro del avance de la causa debido a que habría sido una de las últimas personas en ver a Agostina antes de desaparecer. Sin embargo, remarcó que todavía existen muchas incógnitas.

“Está bien detenido porque fue el último que la vio, pero todavía estamos muy lejos de saber la verdad”, concluyó.

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