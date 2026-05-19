Caso Loan: la Justicia recorrió el naranjal y los últimos lugares donde fue visto el nene

Entre los puntos más sensibles de la recorrida estuvo el sector donde apareció el botín de Loan, que según la acusación habría sido “plantado” por el excomisario Walter Maciel, uno de los principales imputados en la causa.

Quiénes son los imputados que irán a juicio

En el juicio estarán sentados en el banquillo la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, el excapitán de la Armada Carlos Pérez, Laudelina Peña, Antonio Benítez, Mónica Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez y Walter Maciel, todos acusados por la presunta sustracción y ocultamiento del niño.

termino-la-inspeccion-ocular-en-la-zona-donde-desaparecio-loan-y-sigue-el-operativo-en-otros-dos-lugares-foto-tn-JZY4YLW24FE45MBUTCLZLEHCJM Terminó la inspección ocular en la zona donde desapareció Loan y sigue el operativo en otros dos lugares. (Foto: acrchvo y cpatura A24)

Además, otras diez personas enfrentarán cargos por entorpecimiento de la investigación, falso testimonio y usurpación de títulos. Según la acusación, se habrían hecho pasar por integrantes de la Fundación Dupuy para interferir en la causa que conmociona al país desde la desaparición de Loan en junio de 2024.