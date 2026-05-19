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Caso Loan: la Justicia recorrió el naranjal y los últimos lugares donde fue visto el nene

De la inspección ocular participaron jueces, fiscales, abogados y testigos. El objetivo fue reconstruir los últimos momentos del menor antes de desaparecer y medir las distancias y los tiempos para analizar distintas hipótesis.

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La Justicia recorrió el naranjal y los últimos lugares donde fue visto el nene. (Foto: IA A24)

La Justicia recorrió el naranjal y los últimos lugares donde fue visto el nene. (Foto: IA A24)

A un mes del inicio del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, jueces, fiscales, abogados y un grupo de 13 testigos realizaron este jueves una inspección ocular clave en los escenarios donde el niño fue visto por última vez. El recorrido comenzó en la casa de su abuela Catalina y tuvo como punto central el naranjal de El Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio, donde se perdió el rastro del menor.

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La medida busca que el Tribunal Federal de Corrientes conozca de primera mano las distancias, tiempos y características del terreno antes del debate oral que comenzará el próximo 16 de junio. “Quieren observar, percibir qué fue lo que pasó y medir tiempos”, explicó el cronista dee A24 Alejandro Pueblas sobre el operativo que también incluyó el Hotel Despertar del Iberá y la zona donde apareció el botín de Loan.

El Ministerio Público Fiscal intenta reconstruir con precisión el contexto de la desaparición y sumar una dimensión real a las futuras declaraciones de imputados y testigos. En ese marco, los fiscales remarcaron que los testigos presentes no declararán formalmente, pero sí aportarán detalles para ayudar al tribunal a comprender cómo fueron las circunstancias del caso.

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Entre los puntos más sensibles de la recorrida estuvo el sector donde apareció el botín de Loan, que según la acusación habría sido “plantado” por el excomisario Walter Maciel, uno de los principales imputados en la causa.

Quiénes son los imputados que irán a juicio

En el juicio estarán sentados en el banquillo la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, el excapitán de la Armada Carlos Pérez, Laudelina Peña, Antonio Benítez, Mónica Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez y Walter Maciel, todos acusados por la presunta sustracción y ocultamiento del niño.

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Terminó la inspección ocular en la zona donde desapareció Loan y sigue el operativo en otros dos lugares. (Foto: acrchvo y cpatura A24)

Terminó la inspección ocular en la zona donde desapareció Loan y sigue el operativo en otros dos lugares. (Foto: acrchvo y cpatura A24)

Además, otras diez personas enfrentarán cargos por entorpecimiento de la investigación, falso testimonio y usurpación de títulos. Según la acusación, se habrían hecho pasar por integrantes de la Fundación Dupuy para interferir en la causa que conmociona al país desde la desaparición de Loan en junio de 2024.

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