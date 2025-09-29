Los detalles del encuentro secreto entre Stefi Roitman y Nico Furtado en Madrid: "Ella salió..."

Finalmente, Sica compartió su impresión personal sobre el estado de Roitman: "A mí me pareció porque la vi un poco despeinada, con el pelo húmedo. Pero capaz soy malpensada y están por hacer una película juntos, creo que comparten agencia, pero si no hay nada que esconder no hay nada que temer".

Cabe destacar que no es la primera vez que Magalí Sica se convierte en testigo de momentos inesperados entre celebridades: también fue quien registró el video de Franco Colapinto junto a la China Suárez, en otra caminata por las calles madrileñas.

¿Qué indirecta lanzó Cata Gorostidi a Ricky Montaner tras el rumor de infidelidad de Stefi Roitman?

Stefi Roitman se convirtió en protagonista de una controversia luego de que comenzaran a circular rumores que la señalaban por una presunta traición a Ricky Montaner. Las versiones surgieron tras ser vista en Madrid acompañada por el actor Nico Furtado, lo que encendió las alarmas entre los seguidores de la pareja.

En medio del revuelo mediático, Catalina Gorostidi —exparticipante de Gran Hermano y quien ya había insinuado en otras ocasiones haber tenido una historia con el cantante— aprovechó el momento para lanzar una frase picante que no pasó desapercibida. “Vení, Ricky, que yo te consuelo como en los viejos tiempos jajaja”, escribió sin vueltas en su cuenta de X (antes Twitter), provocando una ola de reacciones y teorías sobre su vínculo con el hijo de Ricardo Montaner. Cabe recordar que no es la primera vez que la rosarina menciona esta supuesta relación: hacia fines de 2023, el panelista Fede Bongiorno había contado que Ricky solía ponerle “me gusta” a varias publicaciones subidas de tono de la joven.

Además, durante su participación en el reality de Telefe, Cata dejó a todos boquiabiertos con una exclamación inesperada: “¡Te amo Ricky Montaner!”. Lejos de disipar las dudas, esa frase alimentó aún más las especulaciones sobre un posible romance entre ambos.