Los detalles del encuentro secreto entre Stefi Roitman y Nico Furtado en Madrid: "Ella salió..."

Luego de que salieran a la luz imágenes que sugerían un posible encuentro entre Nico Furtado y Stefi Roitman en Madrid, la influencer que los vio juntos, Magalí Sica, dio detalles este lunes en El Ejército de la Mañana (Bondi Live).
La influencer Magalí Sica reveló detalles del encuentro entre Stefi Roitman y Nico Furtado en Madrid, y volvió a encender los rumores entre los famosos.
"Yo a él lo veo con una remera manga corta, a él reconozco inmediatamente, él vive acá. A ella me costó reconocerla, era Stefi Roitman mucho más morena, nunca la había visto en persona, es flaquita y chiquitita, no la había reconocido", comenzó relatando Sica.
La influencer también describió el contexto en el que se dio el supuesto encuentro. "Estamos hablando de una calle muy angosta, un domingo a esa hora medio que Madrid está muerto, a las 21 está todo cerrado. Yo en mi video dije que podían estar tomando un café, pero hay que decir que en esa calle no hay cafeterías abiertas", remarcó, descartando esa posibilidad.
Sobre la actitud de los protagonistas, agregó: "Se saludaron y los dos fueron para diferentes lados". Y sumó una observación que llamó la atención: "Ella salió corriendo. El saludo no me pareció sospechoso, yo estaba hablando con mi amiga con nuestros acentos argentinos y creo que por eso ella se preocupó. Por eso creo que tal vez empezó a acelerar el paso, eso son suposiciones mías".
Finalmente, Sica compartió su impresión personal sobre el estado de Roitman: "A mí me pareció porque la vi un poco despeinada, con el pelo húmedo. Pero capaz soy malpensada y están por hacer una película juntos, creo que comparten agencia, pero si no hay nada que esconder no hay nada que temer".
Cabe destacar que no es la primera vez que Magalí Sica se convierte en testigo de momentos inesperados entre celebridades: también fue quien registró el video de Franco Colapinto junto a la China Suárez, en otra caminata por las calles madrileñas.
Stefi Roitman se convirtió en protagonista de una controversia luego de que comenzaran a circular rumores que la señalaban por una presunta traición a Ricky Montaner. Las versiones surgieron tras ser vista en Madrid acompañada por el actor Nico Furtado, lo que encendió las alarmas entre los seguidores de la pareja.
En medio del revuelo mediático, Catalina Gorostidi —exparticipante de Gran Hermano y quien ya había insinuado en otras ocasiones haber tenido una historia con el cantante— aprovechó el momento para lanzar una frase picante que no pasó desapercibida. “Vení, Ricky, que yo te consuelo como en los viejos tiempos jajaja”, escribió sin vueltas en su cuenta de X (antes Twitter), provocando una ola de reacciones y teorías sobre su vínculo con el hijo de Ricardo Montaner. Cabe recordar que no es la primera vez que la rosarina menciona esta supuesta relación: hacia fines de 2023, el panelista Fede Bongiorno había contado que Ricky solía ponerle “me gusta” a varias publicaciones subidas de tono de la joven.
Además, durante su participación en el reality de Telefe, Cata dejó a todos boquiabiertos con una exclamación inesperada: “¡Te amo Ricky Montaner!”. Lejos de disipar las dudas, esa frase alimentó aún más las especulaciones sobre un posible romance entre ambos.