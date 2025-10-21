En vivo Radio La Red
CHILE

Brutal asesinato: tenía dos hijos con discapacidad, los asfixió y después se suicidó

Eduardo Cruz-Coke Japke, de 62 años, fue encontrado sin vida en su casa de Santiago junto a sus dos hijos de 17 años. La principal hipótesis apunta a un doble homicidio seguido de suicidio.

Eduardo Cruz-Coke Japke, de 62 años, reconocido camarógrafo y director de fotografía chileno, fue hallado muerto de un disparo en su vivienda de la comuna de La Reina, en Santiago de Chile. La principal hipótesis de los investigadores es que asesinó a sus dos hijos gemelos con discapacidad, de 17 años, antes de quitarse la vida. El caso generó profunda conmoción en Chile por la trayectoria del hombre y la violencia del episodio.

Cruz-Coke Japke era conocido por su trabajo audiovisual en la Fundación Teletón, institución dedicada a la rehabilitación de niños y jóvenes con discapacidad motora. Fue encontrado este sábado cerca de las 19, en una habitación contigua a la de sus hijos.

gemelos asesinados

De acuerdo con las primeras pericias, los adolescentes fueron hallados sin vida en el dormitorio principal con signos de asfixia, mientras que el hombre fue encontrado en el patio con múltiples heridas cortopunzantes y un arma de fuego junto a su cuerpo.

Los gemelos, identificados con las iniciales F.R.CC.G. y E.A.CC.G., figuraban en el registro de personas con discapacidad de la Municipalidad de Providencia, según información de Emol.

El fiscal Francisco Lanas Madrid, de la Fiscalía Oriente, confirmó que la línea de investigación se centra en un homicidio seguido de suicidio. “Podemos descartar preliminarmente que se trataría de alguna especie de robo. Sería más una situación de índole familiar, pero como les digo, la motivación y las causas de muerte de las personas en materia de investigación esperamos poder aclararlo”, señaló.

En la misma línea, la subcomisario Connie González, de la Brigada de Homicidios Metropolitana, sostuvo que no hay indicios de participación de terceros, y que las pruebas recogidas en la vivienda descartan un hecho delictivo externo.

La madre de los adolescentes se encontraba de viaje en Bariloche al momento del hecho y regresó de urgencia a Santiago tras ser notificada de la tragedia.

El mensaje de la Fundación Teletón

La Fundación Teletón lamentó la muerte de Cruz-Coke Japke y difundió un comunicado en el que destacó su trayectoria profesional y su compromiso con la institución. “Eduardo colaboró con Fundación Teletón durante varios años como camarógrafo y director de fotografía”, expresaron.

“Fue un gran profesional que, con su talento, dedicación y generosidad, contribuyó a dar vida a muchas de las historias que compartimos en el programa Teletón. Su vínculo con nosotros se mantuvo y con este trabajo se mantuvo hasta hoy”, agregaron desde la organización.

En sus redes sociales, la última publicación del hombre —fechada el 11 de octubre— mostraba un mensaje de despedida a una mujer cercana, ahora visto por sus allegados como una posible señal de su estado emocional previo a la tragedia.

