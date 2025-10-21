Brutal asesinato: tenía dos hijos con discapacidad, los asfixió y después se suicidó

El fiscal Francisco Lanas Madrid, de la Fiscalía Oriente, confirmó que la línea de investigación se centra en un homicidio seguido de suicidio. “Podemos descartar preliminarmente que se trataría de alguna especie de robo. Sería más una situación de índole familiar, pero como les digo, la motivación y las causas de muerte de las personas en materia de investigación esperamos poder aclararlo”, señaló.

En la misma línea, la subcomisario Connie González, de la Brigada de Homicidios Metropolitana, sostuvo que no hay indicios de participación de terceros, y que las pruebas recogidas en la vivienda descartan un hecho delictivo externo.

La madre de los adolescentes se encontraba de viaje en Bariloche al momento del hecho y regresó de urgencia a Santiago tras ser notificada de la tragedia.

El mensaje de la Fundación Teletón

La Fundación Teletón lamentó la muerte de Cruz-Coke Japke y difundió un comunicado en el que destacó su trayectoria profesional y su compromiso con la institución. “Eduardo colaboró con Fundación Teletón durante varios años como camarógrafo y director de fotografía”, expresaron.

“Fue un gran profesional que, con su talento, dedicación y generosidad, contribuyó a dar vida a muchas de las historias que compartimos en el programa Teletón. Su vínculo con nosotros se mantuvo y con este trabajo se mantuvo hasta hoy”, agregaron desde la organización.

En sus redes sociales, la última publicación del hombre —fechada el 11 de octubre— mostraba un mensaje de despedida a una mujer cercana, ahora visto por sus allegados como una posible señal de su estado emocional previo a la tragedia.