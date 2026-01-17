Pinamar endureció los controles en La Frontera: multas millonarias, secuestro de vehículos y posibles denuncias penales

El infractor pagará los costos del accidente

Entre las medidas más novedosas, el decreto dispone el recupero de todos los gastos que deba afrontar el Municipio como consecuencia de un accidente provocado por una infracción. Esto incluye atención médica, internaciones, estudios, medicación, traslados de emergencia y el uso de recursos de Salud, Tránsito, Seguridad, Defensa Civil y Ambiente, además de la reparación de daños ambientales y del espacio público. Todos los costos serán imputados directamente al infractor.

El texto también prevé la inhabilitación prolongada de la licencia de conducir para faltas graves y la presentación de denuncias penales cuando se verifique el ingreso a propiedad privada.

Más operativos y controles de alcoholemia

En paralelo, el Municipio reforzó los controles: actualmente hay seis operativos activos en accesos y egresos de La Frontera y en el frente de ruta, con personal de Tránsito y fuerzas de seguridad. En esos puntos se exige documentación y se realizan controles de alcoholemia.

Las nuevas sanciones quedaron incorporadas al Código de Faltas Municipal y serán aplicadas por el Juzgado de Faltas competente. También se advirtió que habrá penas severas para quienes permitan el uso de cuatriciclos o UTV a menores de edad sin supervisión ni cumplimiento de la normativa.

Un hombre debió ser hospitalizado tras el accidente.

Un antecedente que encendió las alarmas

“La Frontera” es una de las zonas más concurridas del verano y fue escenario reciente de episodios que encendieron las alertas. Entre ellos, el caso de Bastian, un niño de ocho años que permanece en coma inducido en un hospital de Mar del Plata tras un accidente con un UTV.

“Las medidas entran en vigor de inmediato y buscan proteger la integridad de residentes y turistas, para que Pinamar siga siendo un destino de excelencia donde el disfrute conviva con el respeto a las normas y la seguridad”, concluyó el comunicado oficial.