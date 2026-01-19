El llamativo gesto de Candelaria Tinelli en medio de la polémica entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

En medio del escándalo que no da respiro entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, Cande Tinelli decidió ponerle un toque de picante -con sutileza e ironía incluida- a la historia, a través de una publicación en Instagram que no pasó desapercibida.
Un detalle inesperado en una foto de Candelaria Tinelli fue interpretado como una indirecta al actor y encendió todo tipo de rumores. Qué hizo la hija de Marcelo Tinelli.
La hija de Marcelo Tinelli subió a sus historias una imagen simple, pero cargada de significado: se la ve en primer plano, con expresión seria, apoyando el rostro sobre su mano tatuada mientras disfruta de una infusión. Hasta ahí, una postal cotidiana. Sin embargo, el verdadero foco de atención estuvo en el objeto que aparece destacado en la foto.
La taza que Cande sostiene tiene impresa una frase que no pasó inadvertida para sus seguidores: “Buen día, guapa”, junto al rostro de un galán. De inmediato, el detalle fue asociado al escándalo que involucra a Luciano Castro, especialmente por el audio que se filtró recientemente, donde el actor utiliza esa misma expresión al dirigirse a una mujer que habría conocido durante un viaje a España.
Las reacciones no tardaron en multiplicarse. En redes, muchos interpretaron el gesto como una chicana directa o, al menos, un guiño provocador al tema del momento, alimentando aún más las especulaciones y el debate.
El posteo apareció justo cuando crecen las versiones sobre una posible crisis -e incluso ruptura- entre Luciano Castro y Griselda Siciliani. Aunque Cande no agregó ningún texto ni aclaración, la imagen alcanzó para generar ruido y sumar un nuevo capítulo a una novela mediática.
Los audios que Luciano Castro le envió a la danesa Sarah Borrell no solo generó un conflicto de pareja con Griselda Siciliani, sino que rápidamente traspasaron fronteras y se convirtieron en un fenómeno viral. En cuestión de horas, los mensajes de voz comenzaron a circular sin ningún tipo de límite por redes sociales, donde usuarios los transformaron en memes, parodias y reversiones.
Lo llamativo es que el furor no se limitó al español: con el avance de la inteligencia artificial, aparecieron versiones de los audios recreadas en chino y portugués, con una sorprendente imitación de la voz y la entonación del actor. Solo faltaba que llegara a manos de colegas internacionales, ¡y lo hizo! de la mano de Matt Damon y Ben Affleck.
En una entrevista distendida con Barbie Simons para C5N, los actores se prestaron al juego y emularon a Castro recreando, en tono humorístico, los famosos audios que se viralizaron en redes. “Oye, Sarah, buen día, guapa”, lanzaron entre risas Matt y Ben, dando inicio a un momento que rápidamente se volvió desopilante.
De inmediato, la periodista fue por más y les recordó otra de las expresiones que más repercusión tuvo entre los internautas. Sin dudarlo, Damon y Affleck siguieron el juego y prolongaron la parodia con absoluta complicidad: “No quiero ser un gilipollas y… ni ¿atosigáis?”, soltaron, confirmando que el fenómeno de los audios ya se instaló como parte de la cultura pop global.