El llamativo gesto de Candelaria Tinelli en medio de la polémica entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

El posteo apareció justo cuando crecen las versiones sobre una posible crisis -e incluso ruptura- entre Luciano Castro y Griselda Siciliani. Aunque Cande no agregó ningún texto ni aclaración, la imagen alcanzó para generar ruido y sumar un nuevo capítulo a una novela mediática.

El gesto de Cande Tinelli con Luciano Castro

Quiénes son los dos actores de Hollywood que se burlaron de Luciano Castro por sus audios españolizados

Los audios que Luciano Castro le envió a la danesa Sarah Borrell no solo generó un conflicto de pareja con Griselda Siciliani, sino que rápidamente traspasaron fronteras y se convirtieron en un fenómeno viral. En cuestión de horas, los mensajes de voz comenzaron a circular sin ningún tipo de límite por redes sociales, donde usuarios los transformaron en memes, parodias y reversiones.

Lo llamativo es que el furor no se limitó al español: con el avance de la inteligencia artificial, aparecieron versiones de los audios recreadas en chino y portugués, con una sorprendente imitación de la voz y la entonación del actor. Solo faltaba que llegara a manos de colegas internacionales, ¡y lo hizo! de la mano de Matt Damon y Ben Affleck.

En una entrevista distendida con Barbie Simons para C5N, los actores se prestaron al juego y emularon a Castro recreando, en tono humorístico, los famosos audios que se viralizaron en redes. “Oye, Sarah, buen día, guapa”, lanzaron entre risas Matt y Ben, dando inicio a un momento que rápidamente se volvió desopilante.

De inmediato, la periodista fue por más y les recordó otra de las expresiones que más repercusión tuvo entre los internautas. Sin dudarlo, Damon y Affleck siguieron el juego y prolongaron la parodia con absoluta complicidad: “No quiero ser un gilipollas y… ni ¿atosigáis?”, soltaron, confirmando que el fenómeno de los audios ya se instaló como parte de la cultura pop global.