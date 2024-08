Fernando Burlando encaró al hermano de Loan y explotó indignado ante las críticas a su trabajo

“Nosotros estamos poniendo un gran esfuerzo. Y no lo hacemos por plata, no nos llevamos ni un peso. No sé otros. Y uno tiene que escuchar críticas. He buscado a Loan como un perro. Yo y todo mi equipo de trabajo”, afirmó.

“José llegó hoy acá al estudio y desde ese momento me vio solamente en una audiencia que tiene que ver con la causa de su hermano, así que no voy a permitir que critiquen y digan pavadas de nuestro trabajo profesional, porque lo estamos haciendo seriamente”, siguió Burlando.

En ese sentido, el abogado manifestó que en esta búsqueda, hasta ahora infructuosa, están “arriesgando su patrimonio y su vida”. “Yo no sé quién es el que critica realmente, pero, José te lo tengo que decir porque no sé por qué me tengo que fumar una crítica que recién escuché”, indicó.

“Estamos trabajando e invirtiendo mucho, y no cobramos un mango y no hay plata de por medio de nuestra parte, no sé los demás”, añadió, antes de apostar a su continuidad en el caso, y enfatizó: “José, perdoname, pero si estás disconforme decime y yo me abro”.

El joven, por su parte, expresó que espera ansioso la pronta resolución del caso, pidiendo que aparezca pronto su hermanito, y le dio su apoyo a Burlando. “Veo las cosas que hace todos los días”, destacó.

Barby Franco habló sobre el caso Loan y fue contundente con su declaración

Barby Franco está más que acostumbrada a los más diversos y complejos casos que lleva adelante judicialmente su pareja, el popular abogado penal Fernando Burlando. Pero cuando de un menor se trata, es inevitable que sus emociones la inunden. Tal es el caso de Loan Peña.

Se trata del nene correntino de 5 años que está desaparecido desde el pasado 13 de junio, cuando había ido con su padre al paraje El Algarrobal a visitar a su abuela. Y ante la conmoción del país entero, Burlando no dudó en hacerse cargo de representar a los padres del nene frente a la justicia que investiga a varios familiares, sospechosos del secuestro del menor.

En este contexto, la modelo, mamá de Sarah junto al famoso letrado, se expresó a través de sus Instagram Stories sobre este caso que conmociona al país entero, mientras su pareja intenta esclarecer la situación y colaborar para que devuelvan a Loan, en el caso de aún estar con vida.

Y mientras el abogado viajó a Paraguay y Bolivia detrás de algunas pistas en plena investigación, Barby se expresó sobre el caso desde sus redes sociales.

Así, cuando le consultaron “¿Qué te provoca el caso Loan?”, a través de la cajita de preguntas de la red social, Franco fue contundente al expresar “Me duele mucho”.