Escándalo en el juicio por la muerte de Maradona: Leopoldo Luque declaró sin aviso y se cruzó con Burlando

El cruce con Fernando Burlando, abogado de la familia de Maradona, fue otro de los puntos más calientes. “Del otro lado, Fernando Burlando le tiró los audios y Luque le respondió por cada uno”, explicó Candalaft.

La tensión también escaló cuando la defensa de Luque intentó acceder a ese material: “La defensa de Luque le pidió a Burlando que les pase esos audios que ya reprodujo para poder responder, pero Fernando le dijo que no”.

Sobre el contenido de la declaración, el periodista remarcó un aspecto clave: “Puso en duda la autopsia, dijo que Maradona estaba edematizado por las maniobras de reanimación y Burlando le dijo que responda a los audios”.

Finalmente, en el programa también difundieron los audios filtrados de los momentos más delicados de salud de Diego Maradona, que ahora forman parte central del juicio y exponen lo ocurrido antes de su muerte.

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Por qué se suspendió el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tuvo un quiebre determinante el año pasado, cuando el tribunal resolvió anular el proceso y hacerlo volver a foja cero tras detectarse irregularidades que comprometían su validez.

El punto central del escándalo judicial involucró a la exjueza Julieta Makintach, quien fue apartada de la causa y posteriormente destituida en 2025 luego de comprobarse que permitió la filmación clandestina de un documental durante las audiencias.

Según se determinó, ese material formaba parte de un proyecto titulado “Justicia Divina”, cuya realización dentro del juicio violó normas básicas del proceso y terminó por viciar todo lo actuado.

A partir de esta situación, se consideró que no estaban dadas las garantías necesarias para sostener el debate oral, ya que la presencia de cámaras no autorizadas afectaba la transparencia y legalidad del juicio.

La decisión de anular el proceso respondió a la necesidad de evitar futuras nulidades y asegurar que el nuevo juicio se desarrolle bajo condiciones estrictamente ajustadas a derecho.

De esta manera, la causa volvió a su punto inicial y deberá reiniciarse con un nuevo tribunal, en un expediente marcado por demoras, tensiones y un fuerte impacto público.

El caso Maradona, uno de los más sensibles de la historia judicial argentina reciente, suma así un nuevo capítulo atravesado por el escándalo y la incertidumbre sobre cuándo podrá avanzar definitivamente el juicio oral.