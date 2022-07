Brutal ataque a un jubilado: un delincuente le arrancó tres dientes a los golpes y se llevó sus ahorros

El hecho sucedió el domingo de madrugada en la avenida 13, entre 35 y 36, en La Plata. El anciano dormía cuando el delincuente se metió a su vivienda en busca del dinero que había retirado del banco.

Un robo premeditado

El hombre de 77 años identificado como Ángel fue despertado en medio de la madrugada por el delincuente quien le arrojó una frazada en su cara para evitar que lo reconozca. Luego le exigió que le dijera dónde guardaba la plata.

El delincuente lo golpeó varias veces en la cabeza y lo amenazaba constantemente para que entregase todo. La víctima le dijo de inmediato dónde estaba el dinero que había sacado del banco un día antes.

"Me pegó tanto que me bajó tres dientes. No entiendo por qué tanta saña. Siempre me mostré con la intención de colaborar. Se ve que por la frazada no me entendía lo que le decía y me pegaba", detalló el jubilado en una nota con el diario El Día.

El ladrón permaneció unas dos horas en la casa del jubilado y terminó huyendo del lugar con unos dos mil dólares, 30 mil pesos y otras cosas de valor.

“Vivo solo porque mi esposa y mi mamá murieron. Mis hijos se independizaron y se fueron de casa. Quiero ir a una pensión o a un geriátrico y abandonar la casa porque tengo miedo”, aseguró Ángel.