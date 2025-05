Brutal balacera frente a un hospital en José C. Paz: pacientes se arrojaron al piso para evitar las balas

Una violenta balacera sacudió la madrugada de este domingo en José C. Paz, cuando un grupo de delincuentes aún no identificados disparó en repetidas ocasiones contra el frente del hospital público Rubén Caporaletti, sembrando el pánico entre pacientes, acompañantes y personal médico. El ataque, que quedó registrado por cámaras de seguridad, no dejó heridos, pero sí escenas de angustia y temor dentro del centro de salud.