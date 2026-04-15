Brutal crimen: así asesinaron con un destornillador a un repartidor en una pelea de tránsito

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El dramático momento fue registrado por el influencer Diego Ibañez, quien además dio aviso a la Policía y a los servicios de emergencia.

Mendoza fue trasladado de urgencia al Hospital Maciel, pero murió poco después a raíz de la gravedad de las heridas.

El agresor, un hombre de 30 años, fue detenido a pocas cuadras del lugar. De acuerdo a fuentes policiales, confesó el ataque, aseguró que actuó en medio de la discusión y dijo que no asistió a la víctima porque se asustó. No tenía antecedentes penales, aunque sí una indagatoria por violencia doméstica.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, también se refirió al caso y manifestó su preocupación por el nivel de violencia. “Cuando te lo cuentan no podés creer que eso nos esté pasando. Es espantoso. La violencia con la que nos estamos vinculando es terrible”, sostuvo.

Dolor y reclamo de justicia

El crimen generó conmoción no solo por la violencia del hecho, sino también por la historia de la víctima. Mendoza había emigrado a Uruguay hacía seis años en busca de una vida más segura y estable, y luego logró que su familia se reuniera con él.

“Mi papá era una persona muy trabajadora y tranquila. Dicen que incluso estaba disculpándose”, relató su hijo, Javier Mendoza, en diálogo con medios locales.

La muerte del repartidor desató además una fuerte reacción entre trabajadores de aplicaciones. Repartidores de PedidosYa se movilizaron frente a la Torre Ejecutiva, sede del gobierno, para reclamar mayor seguridad.

“Las amenazas a los deliverys son diarias. Hay personas armadas en vehículos, no solo con cuchillos, también con armas de fuego”, advirtió Juan Pintos, de la Unión de Trabajadores del sector.

La empresa emitió un comunicado en el que repudió el hecho, expresó su solidaridad con la familia y anunció la creación de espacios de contención para los repartidores.