Brutal femicidio: buscan a un ciudadano polaco por el crimen de su pareja

Luciana Ojeda y Jan Korzeniecki eran pareja y convivían desde principios de julio. (Foto: redes sociales)

En un primer momento, el expediente fue caratulado como una muerte de etiología dudosa, aunque los estudios forenses y otras medidas de prueba permitieron cambiar la calificación legal y orientar la pesquisa hacia un presunto femicidio.

Quién es el principal sospechoso del femicidio

De acuerdo con fuentes de la investigación, Jan Korzeniecki, de nacionalidad polaca, abandonó el departamento después del crimen y desde entonces es intensamente buscado por la Policía de Córdoba.

La causa está a cargo del fiscal Gonzalo Berrotarán Romano, titular de la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de 5° Turno, quien dispuso la captura nacional e internacional del sospechoso.

La policía encontró muerta a Luciana en su departamento de la calle Ituzaingó al 700 en Nueva Córdoba. (Foto: Google)

El botón antipánico y los antecedentes de violencia

Según informó Cadena 3, Luciana Ojeda contaba con un botón antipánico debido a una denuncia previa por violencia de género contra una expareja, quien actualmente permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje. El día del crimen, el dispositivo se activó y una comisión policial se dirigió hasta el domicilio de la víctima.

En tanto, Luciano, hermano de Luciana, aseguró en declaraciones a medios locales que Korzeniecki era una persona violenta y que tenía problemas con el alcohol. "Era violento y tenía problemas con el alcohol", afirmó.

Además, sostuvo que el ciudadano polaco ya había protagonizado episodios de violencia familiar y relató que, pocos días antes del crimen, irrumpió en una vivienda y destrozó con un martillo distintas pertenencias de Luciana, entre ellas su teléfono celular.

También señaló que una compañera de trabajo declaró ante la Justicia que la víctima le había contado que había sido golpeada por su pareja y que presentaba lesiones en los brazos.

Córdoba ya registra al menos seis femicidios en 2026

Con el asesinato de Luciana Ojeda, Córdoba suma al menos seis femicidios en lo que va de 2026.

Las otras víctimas fueron:

Delfina Aimino (22), asesinada a puñaladas en Villa María en enero.

Iris Blanco (33), quien murió en marzo tras permanecer internada por una brutal golpiza sufrida en Pilar.

Agostina Vega (14), abusada sexualmente y asesinada en mayo en el barrio Cofico de la capital provincial.

Natalia Delso (38), apuñalada en junio en Morteros.

Rocío Belén Gómez (38), asesinada a puñaladas en Santa María de Punilla.

Según el último informe del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, elaborado junto con la Universidad Nacional del Delta, entre el 1° de enero y el 24 de mayo de 2026 se registraron en Argentina 99 víctimas letales de violencia de género, entre ellas 83 femicidios directos, ocho femicidios vinculados, cuatro travesticidios y transfemicidios y cuatro casos de instigación al suicidio.