En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Pareja
Hija
Violencia de género

Intentó prender fuego a su pareja rociandola de combustible pero su hija evitó el femicidio

La adolescente logró hacer caer el encendedor de la mano del hombre y así evitó que el hecho termine en una tragedia. El agresor fue imputado por tentativa de homicidio.

Banner Seguinos en google DESK
Intentó prender fuego a su pareja rociandola de combustible pero su hija evitó el femicidio. (Foto: Rio Negro)

Intentó prender fuego a su pareja rociandola de combustible pero su hija evitó el femicidio. (Foto: Rio Negro)

Un estremecedor caso de violencia de género conmociona a Cipolletti, Río Negro. Un hombre fue detenido e imputado por tentativa de femicidio luego de, presuntamente, rociar con combustible a su pareja e intentar prenderla fuego con un encendedor durante una violenta discusión ocurrida delante de tres menores de edad, entre ellos la hija que ambos tienen en común.

Leé también La mamá de Agostina Vega habló por primera vez tras el femicidio y lanzó una fuerte acusación contra el entorno de Barrelier
Habló la mamá de Agostina Vega tras el hallazgo del cuerpo. (Foto: archivo)

El ataque no se consumó gracias a la rápida intervención de una de las adolescentes de la familia, que logró impedir que el agresor encendiera el fuego. La Justicia ya ordenó que permanezca con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal de Río Negro, el hecho ocurrió el viernes cerca de las 11.15 en la vivienda donde convivían el acusado, la víctima y los tres menores. Todo comenzó durante una discusión por un reclamo de dinero y de acuerdo con la acusación fiscal, el hombre insultó a la mujer, la golpeó, la tomó del cuello y la empujó contra la puerta de ingreso de la casa.

En medio de la agresión, una de las adolescentes intervino para defender a su madre. Poco después, otro de los hijos también intentó frenar el ataque, pero recibió un golpe en el rostro durante el forcejeo.

Ante la violencia, la mujer tomó un cuchillo para proteger a su hijo, aunque decidió dejarlo cuando su hija menor le pidió que no lo utilizara. Según la reconstrucción de la Fiscalía, fue en ese momento cuando el acusado la roció con combustible, la amenazó de muerte e intentó prenderla fuego utilizando un encendedor.

La polic&iacute;a detuvo al agresor. (Foto: archivo)

La policía detuvo al agresor. (Foto: archivo)

El femicidio fue evitado gracias a la reacción de la adolescente, que golpeó la mano de su padre e hizo caer el encendedor al piso antes de que pudiera iniciar el fuego. Luego, junto con su hermano, logró sacar al agresor de la vivienda.

El hombre volvió a la casa y terminó detenido

Lejos de finalizar la violencia, el acusado habría continuado con las amenazas tras abandonar la casa. Siempre según la investigación, arrojó un ladrillo contra el vehículo de la víctima, provocando daños, y advirtió que regresaría.

Minutos después volvió al domicilio, pero ya se encontraba allí personal policial, que procedió a detenerlo.

La Justicia ordenó la prisión preventiva

Durante la audiencia de formulación de cargos realizada este sábado, la Fiscalía presentó distintas pruebas, entre ellas:

  • La denuncia de la víctima.
  • El acta policial.
  • Testimonios de vecinas que asistieron a la mujer.
  • Certificados médicos.
  • Informes periciales.

El examen del médico forense confirmó que la víctima presentaba lesiones en el cuello y en el antebrazo izquierdo, compatibles con la presión ejercida con las manos y rasguños. Además, los especialistas indicaron que, a pesar de que la mujer se había bañado y cambiado de ropa, aún conservaba olor a combustible, un dato considerado clave para la investigación.

Los investigadores también detectaron lesiones de distinta antigüedad, lo que podría evidenciar un contexto previo de violencia de género. El fiscal jefe Santiago Márquez Gauna y la fiscal adjunta Laura Olea solicitaron la prisión preventiva al advertir riesgos de fuga y de entorpecimiento de la causa.

La jueza de garantías Sonia Martín hizo lugar al pedido y ordenó que el acusado permanezca detenido durante cuatro meses, al considerar que la medida resulta indispensable para proteger a la víctima, a los menores involucrados y asegurar el desarrollo de la investigación.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Pareja Hija Femicidio Río Negro
Notas relacionadas
Allanaron el bar "Wachitas" donde trabajaba una de las imputadas por el femicidio de Agostina Vega
Apareció con vida la nena secuestrada por su padrino tras el brutal femicidio de su madre: así cayó el acusado
Infidelidad en la pareja: 7 señales que pueden dejar al descubierto un engaño

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar