Elba Marcovecchio estalló contra Wanda Nara tras el robo en Milán: "Que hable con nombre y apellido"

Marcovecchio redobló la apuesta y aseguró que Wanda está cruzando un límite con sus declaraciones: "Acusa infamemente a Mauro, no tiene límites". Además, lanzó una advertencia que rápidamente generó repercusión: "Si acusa, que hable con nombre y apellido y que se aguante las consecuencias".

Las declaraciones de la abogada llegaron en un contexto de máxima tensión, mientras la investigación por el robo avanza en Italia. En los últimos días trascendieron nuevos detalles sobre el episodio que vivieron Wanda Nara, su madre Nora Colosimo y los hijos de la empresaria, quienes quedaron en estado de shock tras el ingreso de los delincuentes a la propiedad.

¿Wanda Nara ofreció una recompensa luego del robo que sufrió en Italia?

Según reveló el periodista Santiago Riva Roy en DDM (América TV), Wanda Nara decidió ofrecer una recompensa de 100 mil dólares para quien aporte información que permita identificar a la banda responsable del hecho.

Uno de los puntos que más inquieta a la familia es la sospecha de que los ladrones actuaron con información previa sobre la vivienda. Tanto Wanda como Nora Colosimo creen que los delincuentes conocían perfectamente los movimientos dentro de la casa y sabían exactamente qué buscar. La principal hipótesis surgió porque los asaltantes se dirigieron directamente hacia documentación muy específica: "Al igual que Nora, sospechan que tenían información porque se dirigieron directamente a los pasaportes de las niñas", explicó Riva Roy.

Aunque existen sospechas sobre cómo pudieron obtener esos datos, Wanda evitó señalar públicamente a alguna persona y sostuvo que espera que sea la Justicia italiana la que determine quiénes fueron los responsables.

Mientras la investigación continúa, el enfrentamiento entre Wanda Nara y el entorno de Mauro Icardi suma un nuevo episodio. Las durísimas declaraciones de Elba Marcovecchio dejaron en evidencia que la disputa judicial y mediática entre las partes está lejos de terminar.