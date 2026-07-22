La determinación del Movistar Arena sobre el show de Rosalía que indignó a los fans: "Únicamente..."

Esto enojó a los usuarios, quienes argumentan que la interpretación del botón de arrepentimiento y la Ley de Defensa del Consumidor aplicada a espectáculos suele contemplar plazos vinculados a la fecha de realización del evento y no solo con la fecha de pago.

Qué significa "perlas", término de la Rosalía

La polémica que rodea a Rosalía tras la final del Mundial 2026 reavivó el interés por un detalle que pasó inadvertido para muchos: el significado del término "perlas" utilizado en el video que la cantante compartió en sus redes sociales.

La frase "Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas" estaba acompañada por "La Perla", una canción de Rosalía incluida en su último álbum, Lux. A partir de esa publicación, numerosos usuarios argentinos se preguntaron si el mensaje hacía referencia a la Selección o si tenía otro origen.

Lo cierto es que "La Perla" no fue escrita sobre fútbol ni sobre Argentina. El tema está dedicado a una persona del pasado de la artista y describe una relación marcada por el dolor, la desilusión y la manipulación emocional.

En uno de sus versos más representativos se escucha: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”. En ese contexto, el término "perla" se utiliza de manera irónica para describir a una persona que genera decepción, en la que no se puede confiar y que causa daño emocional.

La controversia surgió porque ese fragmento fue utilizado por Mía Khalifa para celebrar el triunfo de España sobre Argentina y, posteriormente, fue republicado por Rosalía en TikTok. Ese gesto fue interpretado por muchos hinchas como una provocación, aunque la letra original de la canción no guarda relación con el fútbol. Horas más tarde, la artista eliminó la publicación de su perfil.