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La determinación del Movistar Arena sobre el show de Rosalía que indignó a los fans: "Únicamente..."

Usuarios que compraron entradas para el show de Rosalía en el Movistar Arena expresaron su malestar luego de realizar una consulta relacionada con el espectáculo.

22 jul 2026, 19:19
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La determinación del Movistar Arena que generó indignación entre los fans de Rosalía: Únicamente...

La determinación del Movistar Arena que generó indignación entre los fans de Rosalía: "Únicamente..."

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La determinación del Movistar Arena que generó indignación entre los fans de Rosalía: "Únicamente..."

La polémica alrededor de Rosalía luego de la publicación que generó enojo entre parte del público argentino también tuvo consecuencias entre algunos de sus seguidores, quienes expresaron su intención de solicitar la devolución de las entradas para sus próximos shows en el país. Sin embargo, desde Movistar Arena informaron que no es posible realizar el reintegro de los tickets adquiridos.

Ante las reiteradas solicitudes de devolución por parte de algunos compradores, la organización respondió a través de un mail enviado a un consumidor y aclaró cuál es la política vigente para los reintegros. Según explicaron, los tickets únicamente pueden ser reembolsados dentro de un período específico contado desde el momento de la compra.

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Te informamos que el plazo de devolución se toma únicamente hasta diez días posteriores a la fecha de la compra. Pasado este plazo no se realizará la devolución bajo ningún motivo ni excepción, manifestaron.

Y agregaron que la transferencia es posible: “En caso de no poder/querer asistir al show, podés transferir tus QR —una vez que se habiliten en tu cuenta de Movistar Arena— a un tercero para que asista en tu lugar”.

Esto enojó a los usuarios, quienes argumentan que la interpretación del botón de arrepentimiento y la Ley de Defensa del Consumidor aplicada a espectáculos suele contemplar plazos vinculados a la fecha de realización del evento y no solo con la fecha de pago.

Qué significa "perlas", término de la Rosalía

La polémica que rodea a Rosalía tras la final del Mundial 2026 reavivó el interés por un detalle que pasó inadvertido para muchos: el significado del término "perlas" utilizado en el video que la cantante compartió en sus redes sociales.

La frase "Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas" estaba acompañada por "La Perla", una canción de Rosalía incluida en su último álbum, Lux. A partir de esa publicación, numerosos usuarios argentinos se preguntaron si el mensaje hacía referencia a la Selección o si tenía otro origen.

Lo cierto es que "La Perla" no fue escrita sobre fútbol ni sobre Argentina. El tema está dedicado a una persona del pasado de la artista y describe una relación marcada por el dolor, la desilusión y la manipulación emocional.

En uno de sus versos más representativos se escucha: La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”. En ese contexto, el término "perla" se utiliza de manera irónica para describir a una persona que genera decepción, en la que no se puede confiar y que causa daño emocional.

La controversia surgió porque ese fragmento fue utilizado por Mía Khalifa para celebrar el triunfo de España sobre Argentina y, posteriormente, fue republicado por Rosalía en TikTok. Ese gesto fue interpretado por muchos hinchas como una provocación, aunque la letra original de la canción no guarda relación con el fútbol. Horas más tarde, la artista eliminó la publicación de su perfil.

     

 

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