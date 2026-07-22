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Entraron a robar una administración de consorcios y la violenta amenaza quedó grabada: "Te vuelo la cabeza"

Dos delincuentes irrumpieron en una administración de consorcios de Las Lomitas, redujeron a un empleado y escaparon con gran cantidad de efectivo. Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia.

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Los delincuentes quedaron registrados en las cámaras de seguridad de la oficina. (Foto: captura)

Los delincuentes quedaron registrados en las cámaras de seguridad de la oficina. (Foto: captura)

Un violento asalto ocurrió en una administración de consorcios de Lomas de Zamora, donde dos delincuentes redujeron a un empleado. Los asaltantes lo ataron de pies y manos, lo amordazaron y escaparon con 3.500.000 pesos en efectivo y una computadora.

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El robo ocurrió en una oficina ubicada en un edificio de diez pisos sobre la calle José Ignacio Gorriti al 100, en el exclusivo sector de Las Lomitas. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad y ahora las imágenes son una pieza clave para identificar a los responsables.

Según las grabaciones, los ladrones actuaron con rapidez y fueron directamente al lugar donde estaba guardado el dinero. "Vení, tirate al piso", le ordenó uno de los delincuentes al empleado apenas ingresó a la oficina. "Yo te doy todo", respondió la víctima mientras otro de los asaltantes comenzaba a inmovilizarlo con precintos.

Durante el robo, los delincuentes amenazaron de muerte al joven para evitar que opusiera resistencia. "No grites ni digas nada porque te voy a romper la cabeza", le advirtió uno de ellos. Antes de escapar con el dinero, volvió a intimidarlo: "No te muevas porque te vuelo la cabeza".

La policía trabaja para identificar a los asaltantes. (Foto: captura)

La policía trabaja para identificar a los asaltantes. (Foto: captura)

Cómo logró liberarse la víctima

Tras concretar el robo, los asaltantes abandonaron la oficina y dejaron al empleado atado y amordazado dentro del departamento donde funciona la administración.

Minutos después, la víctima consiguió desplazarse arrastrándose hasta pedir ayuda. Una vecina escuchó sus pedidos y le alcanzó una tijera para que pudiera cortar los precintos y liberarse. Afortunadamente, el empleado no sufrió heridas de gravedad.

La principal hipótesis: los delincuentes sabían dónde estaba el dinero

Las cámaras de seguridad registraron el ingreso, los movimientos dentro de la oficina y la fuga de los delincuentes, quienes actuaron con el rostro descubierto y sin utilizar guantes. Por ese motivo, los investigadores consideran que las imágenes y los rastros que pudieron haber dejado serán fundamentales para identificarlos.

Además, efectivos de la Policía Científica realizaron pericias en busca de huellas dactilares, rastros biológicos y otras evidencias que permitan avanzar con la investigación. Una de las principales hipótesis es que los ladrones contaban con información previa sobre el funcionamiento de la administración y conocían tanto la existencia del dinero como el lugar exacto donde estaba guardado.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Lomas de Zamora, que analiza las cámaras de seguridad del edificio y de los alrededores para reconstruir el recorrido de los sospechosos e intentar detenerlos.

En pocas palabras

  • Violento robo: Dos delincuentes asaltaron una administración de consorcios y se llevaron una gran suma de dinero.
  • Modus operandi: Redujeron y amordazaron a un empleado en una oficina de Lomas de Zamora, según cámaras de seguridad.
  • Investigación: La policía analiza las imágenes y busca huellas dactilares para identificar a los asaltantes.
Resumen generado por Thinkindot AI
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