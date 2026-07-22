Entraron a robar una administración de consorcios y la violenta amenaza quedó grabada: "Te vuelo la cabeza"

La policía trabaja para identificar a los asaltantes. (Foto: captura)

Cómo logró liberarse la víctima

Tras concretar el robo, los asaltantes abandonaron la oficina y dejaron al empleado atado y amordazado dentro del departamento donde funciona la administración.

Minutos después, la víctima consiguió desplazarse arrastrándose hasta pedir ayuda. Una vecina escuchó sus pedidos y le alcanzó una tijera para que pudiera cortar los precintos y liberarse. Afortunadamente, el empleado no sufrió heridas de gravedad.

La principal hipótesis: los delincuentes sabían dónde estaba el dinero

Las cámaras de seguridad registraron el ingreso, los movimientos dentro de la oficina y la fuga de los delincuentes, quienes actuaron con el rostro descubierto y sin utilizar guantes. Por ese motivo, los investigadores consideran que las imágenes y los rastros que pudieron haber dejado serán fundamentales para identificarlos.

Además, efectivos de la Policía Científica realizaron pericias en busca de huellas dactilares, rastros biológicos y otras evidencias que permitan avanzar con la investigación. Una de las principales hipótesis es que los ladrones contaban con información previa sobre el funcionamiento de la administración y conocían tanto la existencia del dinero como el lugar exacto donde estaba guardado.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Lomas de Zamora, que analiza las cámaras de seguridad del edificio y de los alrededores para reconstruir el recorrido de los sospechosos e intentar detenerlos.