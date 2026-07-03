Allanaron el bar "Wachitas" donde trabajaba una de las imputadas por el femicidio de Agostina Vega

Trasladaron a los principales acusados a una cárcel de máxima seguridad

En paralelo, Claudio Barrelier, señalado como el principal acusado por el femicidio de la adolescente, y Osvaldo Fassetta, imputado por presunto encubrimiento, fueron trasladados durante la madrugada al penal de Cruz del Eje bajo un estricto operativo de seguridad.

"A las tres de la mañana, en el más absoluto de los silencios y sin decirle nada a nadie, los llevaron a Cruz del Eje", reveló Eduardo Medina Allende, abogado de Fassetta, en declaraciones a Noticiero Doce.

El letrado precisó además que ambos permanecen alojados en celdas de máxima seguridad, con monitoreo permanente y sin posibilidad de mantener contacto entre ellos.

Cuatro detenidos por el crimen de Agostina Vega

La causa, que conduce el fiscal Raúl Garzón, tiene hasta el momento cuatro personas detenidas. Tres de ellas, Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, permanecen con prisión preventiva, mientras que en los últimos días también fue arrestada Marianela Palmero, pareja de Barrelier y residente de la vivienda donde ocurrió el femicidio.

La mujer fue imputada por el delito de encubrimiento doblemente agravado por el hecho precedente y por mediar violencia de género, en una investigación que continúa incorporando pruebas para reconstruir lo ocurrido y determinar el grado de participación de cada uno de los acusados.