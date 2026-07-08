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Apareció con vida la nena secuestrada por su padrino tras el brutal femicidio de su madre: así cayó el acusado

El sospechoso había dejado una carta antes de escapar en moto, pero la Justicia activó la Alerta Sofía y logró encontrar a la menor de 7 años.

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Detuvieron al hombre que secuestró a su ahijada tras asesinar a la madre. (Foto: Policía).

Detuvieron al hombre que secuestró a su ahijada tras asesinar a la madre. (Foto: Policía).

La intensa búsqueda de A.G., la nena de 7 años secuestrada tras el femicidio de su madre en Junín, terminó este miércoles por la tarde con un desenlace esperado. La Policía detuvo en Pergamino a Sebastián Daniel Bonafe, principal sospechoso del crimen, y rescató a la menor, que fue hallada con vida.

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Dictaron la prisión preventiva para Claudio Barrelier y dos acusados de encubrir el femicidio. (Foto: redes sociales)

El caso había generado una fuerte conmoción y motivó la activación de la Alerta Sofía, además de un amplio operativo cerrojo en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, ante el temor de que el acusado intentara escapar con la niña.

Según la investigación, Bonafe, padrino de la menor, llegó durante la mañana a la vivienda de Mercedes Errapan, de 22 años, ubicada sobre la calle Iberlucea al 68, en Junín. Allí habría asesinado a la joven y luego escapó junto a la hija de la víctima.

El cuerpo fue encontrado por la pareja de Mercedes, Jonathan Videla, cuando regresó de trabajar en la Cooperativa Municipal. Personal del SAME confirmó el fallecimiento y la causa, que inicialmente se investigaba por averiguación de causales de muerte, fue recaratulada como femicidio seguido de rapto, bajo la intervención de la fiscal Vanina Sánchez, titular de la UFI N.º 6 de Junín.

El antecedente por grooming que había sido denunciado días antes

La investigación reveló un dato clave: cinco días antes del crimen, el viernes 3 de julio, Bonafe había sido allanado en el marco de una causa por grooming.

La denuncia había sido presentada por la propia Mercedes Errapan, quien lo acusó de haber tomado presuntas fotografías de su hija desnuda. De acuerdo con fuentes policiales, ese procedimiento tuvo resultado negativo y no permitió reunir elementos suficientes en ese momento.

La carta que complicó al sospechoso

Durante los allanamientos realizados tras el femicidio, la Policía encontró en una vivienda de Bonafe, ubicada en Almafuerte 1435, una carta manuscrita que resultó clave para la investigación.

Según los investigadores, el escrito describía el supuesto plan para cometer el hecho y hacía referencia a una posible fuga hacia Arias, en la provincia de Córdoba, o Cañada Seca, en Santa Fe. Ese hallazgo llevó a reforzar los controles en distintas rutas y accesos provinciales.

El acusado de femicidio y de secuestro. (Foto: redes sociales)

El acusado de femicidio y de secuestro. (Foto: redes sociales)

Las cámaras registraron la fuga con la nena

Las imágenes de las cámaras de seguridad también fueron determinantes para reconstruir los movimientos del acusado. Los registros muestran que a las 7:45 Bonafe salió de Junín a bordo de una motocicleta Honda Titán 150 cc azul, sin plásticos y con el tanque de combustible expuesto, llevando a la niña con él.

A partir de ese momento se perdió su rastro y la Justicia activó la Alerta Sofía para intensificar la búsqueda en todo el país. Finalmente, horas más tarde, efectivos policiales lograron localizar al sospechoso en Pergamino, donde fue detenido sin que trascendieran incidentes, mientras que la menor fue rescatada sana y salva y quedó bajo resguardo de las autoridades.

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