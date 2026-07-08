Apareció con vida la nena secuestrada por su padrino tras el brutal femicidio de su madre: así cayó el acusado

El antecedente por grooming que había sido denunciado días antes

La investigación reveló un dato clave: cinco días antes del crimen, el viernes 3 de julio, Bonafe había sido allanado en el marco de una causa por grooming.

La denuncia había sido presentada por la propia Mercedes Errapan, quien lo acusó de haber tomado presuntas fotografías de su hija desnuda. De acuerdo con fuentes policiales, ese procedimiento tuvo resultado negativo y no permitió reunir elementos suficientes en ese momento.

La carta que complicó al sospechoso

Durante los allanamientos realizados tras el femicidio, la Policía encontró en una vivienda de Bonafe, ubicada en Almafuerte 1435, una carta manuscrita que resultó clave para la investigación.

Según los investigadores, el escrito describía el supuesto plan para cometer el hecho y hacía referencia a una posible fuga hacia Arias, en la provincia de Córdoba, o Cañada Seca, en Santa Fe. Ese hallazgo llevó a reforzar los controles en distintas rutas y accesos provinciales.

El acusado de femicidio y de secuestro. (Foto: redes sociales)

Las cámaras registraron la fuga con la nena

Las imágenes de las cámaras de seguridad también fueron determinantes para reconstruir los movimientos del acusado. Los registros muestran que a las 7:45 Bonafe salió de Junín a bordo de una motocicleta Honda Titán 150 cc azul, sin plásticos y con el tanque de combustible expuesto, llevando a la niña con él.

A partir de ese momento se perdió su rastro y la Justicia activó la Alerta Sofía para intensificar la búsqueda en todo el país. Finalmente, horas más tarde, efectivos policiales lograron localizar al sospechoso en Pergamino, donde fue detenido sin que trascendieran incidentes, mientras que la menor fue rescatada sana y salva y quedó bajo resguardo de las autoridades.