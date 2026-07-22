Revelaron la millonaria recompensa que ofrece Wanda Nara para encontrar a los ladrones tras el robo en Milán

Mientras la investigación continúa su curso, trascendió que los delincuentes dejaron numerosos objetos de gran valor en el interior de la vivienda. Sin embargo, decidieron llevarse documentación considerada clave para la familia, entre ella los pasaportes de las hijas de la empresaria, un detalle que refuerza la teoría de que el golpe habría sido cuidadosamente planificado.

Cómo es por dentro y cuánto está valuada la lujosa casa de Wanda Nara en Milán

Wanda Nara dio a conocer en sus redes que un grupo de delincuentes irrumpió en su residencia de Milán mientras ella se encontraba en Estados Unidos siguiendo la final del Mundial 2026. La empresaria aclaró que en la vivienda estaban sus hijos y que, afortunadamente, el episodio solo derivó en pérdidas materiales y documentación.

En el ciclo La mañana con Moria (El Trece) difundieron imágenes de la entrada de la propiedad de campo situada en las afueras de Milán. Allí también detallaron aspectos del interior, un espacio que en otras ocasiones la propia mediática había mostrado en sus publicaciones digitales.

"La casa está ubicada a 50 kilómetros de Milán, en un lugar que se llama Galliate, en la provincia de Novara", señaló la cronista Virginia desde Italia. Y agregó: "Esta casa la compraron en 2020 porque está a 20 minutos del aeropuerto y era una zona estratégica tanto para Mauro (Icardi) como para Wanda, que tenían compromisos fuera del país y en otras regiones italianas, puedan moverse".

Respecto a la localización, la periodista subrayó que la vivienda se encuentra aislada, sin vecinos cercanos, lo que para la vida cotidiana italiana representa una distancia considerable respecto al centro urbano. "El camino para llegar hasta acá es medio complicado está en el medio de un parque con mucho verde alrededor. Aunque está cerca de Milán, para los italianos esto ya se considera una distancia bastante larga. Está muy cerca de la autopista, a unos 40 minutos del estadio de San Siro", puntualizó en el programa conducido por Moria Casán.

En ese marco, Virginia también aclaró las versiones sobre el valor de la propiedad: "Los medios argentinos sostienen que la casa está valuada en 8 millones de euros, número que me parece extremadamente alto. La realidad es que los medios italianos hablan de que una propiedad de estas características en esta zona alejada puede estar entre 2 millones y medio y 5 millones de euros", explicó.

"Hablamos de una casa con esta cantidad de metros que tiene cancha de fútbol, pileta, varias habitaciones y está decordada por lo que sabemos de las fotos con el estilo de campo argentino", añadió sobre las comodidades y el estilo elegido para la decoración.

Finalmente, Wanda compartió su testimonio en primera persona. "Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá que está con ellos", relató en sus redes sociales.