Revelaron la millonaria recompensa que ofrece Wanda Nara para encontrar a los ladrones tras el robo en Milán

El robo que sufrió Wanda Nara en su casa de campo de Milán sigue sumando capítulos y, con el correr de las horas, comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre la investigación que intenta dar con los responsables del hecho.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Tras el robo en Milán, trascendió que Wanda Nara ofrecerá una millonaria recompensa para obtener información que permita identificar a los delincuentes.
El robo que sufrió Wanda Nara en su casa de campo de Milán sigue sumando capítulos y, con el correr de las horas, comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre la investigación que intenta dar con los responsables del hecho.
En DDM (América TV) revelaron que la conductora tomó una fuerte decisión con el objetivo de acelerar el avance de la causa. Según contó el periodista Santiago Riva Roy, la propia empresaria le confirmó que ofrecerá una importante suma de dinero a quien pueda aportar información relevante sobre la banda involucrada: “Hablé con Wanda y me habilitó a contarlo, va a dar una recompensa de 100 mil dólares a cualquiera que tenga información de esta banda”.
De acuerdo con lo expuesto en el ciclo, una de las principales hipótesis de los investigadores es que los delincuentes contaban con información previa sobre la vivienda y los movimientos de la familia. El foco de las sospechas está puesto en que los intrusos no se llevaron únicamente objetos de valor, sino que fueron directamente en busca de documentación personal.
Guido Záffora explicó que otro de los elementos que más llama la atención de los investigadores es el recorrido que realizaron los asaltantes dentro de la propiedad. Según indicó, habrían llegado sin inconvenientes hasta el dormitorio principal, un sector de difícil acceso para alguien que no conoce la distribución de la casa. “Los investigadores están yendo a fondo, porque llegar al cuarto de Wanda en la casa de Milán es como un laberinto, y los ladrones sabían cómo llegar”, explicó.
Mientras la investigación continúa su curso, trascendió que los delincuentes dejaron numerosos objetos de gran valor en el interior de la vivienda. Sin embargo, decidieron llevarse documentación considerada clave para la familia, entre ella los pasaportes de las hijas de la empresaria, un detalle que refuerza la teoría de que el golpe habría sido cuidadosamente planificado.
Wanda Nara dio a conocer en sus redes que un grupo de delincuentes irrumpió en su residencia de Milán mientras ella se encontraba en Estados Unidos siguiendo la final del Mundial 2026. La empresaria aclaró que en la vivienda estaban sus hijos y que, afortunadamente, el episodio solo derivó en pérdidas materiales y documentación.
En el ciclo La mañana con Moria (El Trece) difundieron imágenes de la entrada de la propiedad de campo situada en las afueras de Milán. Allí también detallaron aspectos del interior, un espacio que en otras ocasiones la propia mediática había mostrado en sus publicaciones digitales.
"La casa está ubicada a 50 kilómetros de Milán, en un lugar que se llama Galliate, en la provincia de Novara", señaló la cronista Virginia desde Italia. Y agregó: "Esta casa la compraron en 2020 porque está a 20 minutos del aeropuerto y era una zona estratégica tanto para Mauro (Icardi) como para Wanda, que tenían compromisos fuera del país y en otras regiones italianas, puedan moverse".
Respecto a la localización, la periodista subrayó que la vivienda se encuentra aislada, sin vecinos cercanos, lo que para la vida cotidiana italiana representa una distancia considerable respecto al centro urbano. "El camino para llegar hasta acá es medio complicado está en el medio de un parque con mucho verde alrededor. Aunque está cerca de Milán, para los italianos esto ya se considera una distancia bastante larga. Está muy cerca de la autopista, a unos 40 minutos del estadio de San Siro", puntualizó en el programa conducido por Moria Casán.
En ese marco, Virginia también aclaró las versiones sobre el valor de la propiedad: "Los medios argentinos sostienen que la casa está valuada en 8 millones de euros, número que me parece extremadamente alto. La realidad es que los medios italianos hablan de que una propiedad de estas características en esta zona alejada puede estar entre 2 millones y medio y 5 millones de euros", explicó.
"Hablamos de una casa con esta cantidad de metros que tiene cancha de fútbol, pileta, varias habitaciones y está decordada por lo que sabemos de las fotos con el estilo de campo argentino", añadió sobre las comodidades y el estilo elegido para la decoración.
Finalmente, Wanda compartió su testimonio en primera persona. "Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá que está con ellos", relató en sus redes sociales.