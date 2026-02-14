Reclaman al Gobierno que intervenga por la abogada argentina retenida en Brasil, acusada de injuria racial

abogada

Por su parte, el doctor Luis Alberto Miguel, titular del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, denunció una “falta de adecuado control judicial sobre las imputaciones” y subrayó que la privación de libertad ha “excedido los márgenes de razonabilidad internacional”, además del "grave impacto emocional y profesional" que implica la imposibilidad de la letrada de mantener contacto regular con su familia en Argentina.

En paralelo, Gil Lavedra activó canales con la Orden de Abogados de Brasil, enviando una comunicación a la doctora Ana Tereza Basilio, presidenta de la sección Río de Janeiro, para pedir supervisión institucional y asegurar el respeto a las garantías constitucionales y la igualdad ante la ley.

El equipo legal de Páez, conformado por los doctores Jorge Roitman y Sebastián Robles desde Argentina junto a defensores locales, trabaja contrarreloj en el descargo formal ante la Justicia de Control, con plazo de vencimiento el 17 de febrero.

La defensa sostiene que, aunque Páez expresó arrepentimiento público y negó intención discriminatoria, los hechos surgieron tras provocaciones previas y gestos obscenos por parte de empleados del bar en Ipanema.

El incidente que desató el infierno para la abogada argentina en Brasil

El incidente que protagonizó Páez con sus amigas ocurrió en un bar de la zona de Ipanema durante una salida nocturna el pasado 14 de enero.

Según la versión de la defensa, respaldada por imágenes de cámaras de seguridad difundidas por su equipo legal y relatos de la propia abogada, todo comenzó con una discusión por un supuesto cobro indebido en la cuenta al momento de pagar con billetera virtual o pulsera de consumo.

En ese contexto, los empleados del local le habrían retenido documentación y demorado la salida. Luego, siempre de acuerdo con esa reconstrucción, comenzaron a burlarse del grupo de turistas argentinas y a realizar gestos obscenos, tocándose los genitales delante de ellas.

Páez sostuvo que ante estas actitudes hostiles reaccionó con un gesto imitando a un mono, algo considerado altamente ofensivo en Brasil y equiparado a injuria racial.

Actualmente, Páez cumple medidas cautelares con tobillera electrónica en libertad ambulatoria en un domicilio en Río de Janeiro, con prohibición de salir del país y comparecencias periódicas.

Recientemente, tras una breve detención en comisaría a principios de febrero por pedido de prisión preventiva (luego revocada), se reencontró con su padre Mariano Páez y familiares que viajaron para acompañarla.