Brutal robo y asesinato en Vicente López: la mataron de un tiro en la cabeza por la camioneta

"Yo ayer denuncié un auto robado en la otra esquina, gracias a dios nunca me pasó nada. Es la primera vez que esto pasa acá. Se escuchaba ruido, sirenas, no sé, no puedo entender, lo que pasó. Se escuchó un tiro, un ruido muy fuerte y de golpe las sirenas que se iban para el lado de Munro volvían para el lado de Carapachay, daban vueltas y cortaron acá la esquina", sostuvo una vecina del barrio.

Embed

Según informaron los investigadores, una pareja se encontraba en su vehículo, a tan solo media cuadra de su casa y a otra media de un destacamento policial, cuando fueron interceptados por dos delincuentes.

En ese momento, los asaltantes les exigieron la camioneta, pero todo indica que el matrimonio se resistió. Ante esta situación, uno de los ladrones le disparó en la cabeza a la mujer, identificada como Silvia Graciela Lepez, de 55 años.

Tras ello, el marido de la víctima la trasladó rápidamente hasta la Clínica Independencia. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, Silvia murió tras llegar al centro de salud.

Por su parte, los asaltantes escaparon del lugar, pero en la huida, a tan solo tres cuadra de allí, en la intersección de las calles Misiones y Porchia, abordaron a otro conductor y le robaron la camioneta Ford Territoy blanca que estaba manejando. Minutos después, siguieron su recorrido en dirección a San Martín.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad de la zona, se pudo determinar que los ladrones estaban acompañados por cómplices que circulaban en un auto Toyota Corolla.

La investigación del brutal crimen quedó a cargo del fiscal de Vicente López Gastón Larramendi, de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) local.