"Candela toma agua": la prima de Arizaga habló sobre el escándalo con Facundo Moyano

"La reconozco al verla caminar por la calle. Yo solamente hablo bien de ella, sobre el vínculo le tendrían que preguntar a ella", agregó Florencia. "La hermana y la madre viajaron a Buenos Aires para estar con Candela. Ella es muy buena, empatíca y tiene valores", concluyó.

También relató que ambos compartían viajes y que era habitual que la influencer pasara la noche en la casa del exdiputado. "Es una pareja normal. Ella es súper sana", aclaró.

En el mismo sentido se pronunció Soledad, amiga de Candela y de Florencia, quien aseguró que el episodio sorprendió a todo su entorno. "Siempre fue una persona súper deportista, muy trabajadora, no toma alcohol y le gusta hacer ejercicio. Lo que pasó hoy nos sorprendió", expresó.

Florencia también contó que intentó comunicarse con su prima apenas se enteró del episodio, pero no logró contactarla. "Me asusté. Ella es muy importante para mí porque siempre estuvo cuando la necesité", dijo.

Candela Arizaga cambió su declaración

Mientras avanza la investigación, la propia influencer presentó una nueva versión de los hechos. Arizaga aseguró que Facundo Moyano no la golpeó ni la agredió, y atribuyó el episodio al consumo de estupefacientes, contradiciendo así la declaración inicial que había realizado ante los policías que la encontraron durante la madrugada.

En ese primer relato, la joven había manifestado que había sido "agredida por el señor Moyano", lo que derivó en la detención e imputación del exdiputado. Ahora será la Justicia la que deberá determinar cuál de las versiones refleja lo ocurrido y qué valor probatorio tiene cada una.

Qué dijo el abogado de la influencer

El abogado de Candela Arizaga, Diego Storto, confirmó que la joven ampliará su declaración una vez que se recupere y reciba el alta médica.

Según explicó, la primera manifestación realizada por la influencer ocurrió cuando todavía no estaba en condiciones de declarar. "Vamos a contar todo lo que pasó. Dio una declaración muy escueta y no estaba en condiciones para hacerlo", señaló.

El letrado indicó que la joven permanece asistida por profesionales de la salud y que primero deberá recuperarse antes de brindar un nuevo testimonio.

Además, cuestionó que la primera declaración se hubiera tomado antes de realizar un examen toxicológico. "Una persona que dice algo estando intoxicada, ¿puede brindar una declaración válida?", planteó.

También sostuvo que esa primera manifestación "no consta en el expediente" y que será la Justicia la encargada de establecer qué ocurrió realmente.

Cómo encontraron a Candela Arizaga

La influencer fue hallada durante la madrugada en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre, en las inmediaciones de Barrancas de Belgrano, luego de un llamado al 911 realizado por el encargado del edificio donde vive Facundo Moyano, sobre la avenida del Libertador al 5400.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, informó que la joven presentaba "un grado de excitación bastante importante" cuando fue asistida y trasladada al Hospital Pirovano.

Según detalló el médico, durante la atención la propia influencer manifestó que llevaba varios días consumiendo sustancias, motivo por el cual recibió un tratamiento por vía intravenosa para facilitar la eliminación de esas drogas del organismo.

La investigación continúa y la ampliación de la declaración de Candela Arizaga será una de las pruebas clave para definir el rumbo de la causa.