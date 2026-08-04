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"Candela toma agua": la prima de Arizaga habló sobre el escándalo con Facundo Moyano

La familia de la influencer salió a respaldarla y Florencia Arizaga comentó que la relación con el hijo del sindicalista comenzó formalmente en enero y destacó que no había observado violencia de género.

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Candela Arizaga

Candela Arizaga, la influencer y expareja de L-Gante que acusó a Facundo Moyano. (Foto: Instagram / candelamagaliok)

La investigación por el episodio que terminó con la influencer Candela Arizaga semidesnuda en el barrio porteño de Belgrano sumó nuevos testimonios. En las últimas horas, Florencia Arizaga, prima de la modelo, aseguró que la joven "nunca consumió drogas", defendió su estilo de vida y afirmó que la relación con el exdiputado Facundo Moyano era "formal".

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La fuerte decisión de la Justicia sobre Facundo Moyano tras el episodio con Candela Arizaga

En declaraciones DDM, en América, su prima destacó que tenían una relación estable. "Eran novios hace tiempo", comentó y se vio sorprendida por cómo se dieron los hechos. "Candela toma agua, no sé lo que pasó porque no pude hablar con ella todavía", destacó.

En diálogo con América TV, Florencia Arizaga rechazó las versiones que vinculan a su prima con el consumo de estupefacientes. "Nunca se drogó. Siempre que compartí con ella nunca tomó alcohol ni drogas. Me quedé varios días sola en su departamento y jamás vi nada", sostuvo y agregó que Candela mantiene una vida ligada al deporte.

Sobre la relación con Facundo Moyano destacó que "la familia estaba de acuerdo con la relación, lo que posteó la hermastra menor no es lo que piensan todos", sostuvo e indicó que comenzó en enero y aseguró que siempre la consideró una pareja estable. "Salí a defender a mi prima, me puse mal por todo lo que se está diciendo, siempre fue super sana y no consumía drogas, a mi, me respondió un audio el sábado a la noche, pero no sabía nada más", afirmó.

"La reconozco al verla caminar por la calle. Yo solamente hablo bien de ella, sobre el vínculo le tendrían que preguntar a ella", agregó Florencia. "La hermana y la madre viajaron a Buenos Aires para estar con Candela. Ella es muy buena, empatíca y tiene valores", concluyó.

También relató que ambos compartían viajes y que era habitual que la influencer pasara la noche en la casa del exdiputado. "Es una pareja normal. Ella es súper sana", aclaró.

En el mismo sentido se pronunció Soledad, amiga de Candela y de Florencia, quien aseguró que el episodio sorprendió a todo su entorno. "Siempre fue una persona súper deportista, muy trabajadora, no toma alcohol y le gusta hacer ejercicio. Lo que pasó hoy nos sorprendió", expresó.

Florencia también contó que intentó comunicarse con su prima apenas se enteró del episodio, pero no logró contactarla. "Me asusté. Ella es muy importante para mí porque siempre estuvo cuando la necesité", dijo.

Candela Arizaga cambió su declaración

Mientras avanza la investigación, la propia influencer presentó una nueva versión de los hechos. Arizaga aseguró que Facundo Moyano no la golpeó ni la agredió, y atribuyó el episodio al consumo de estupefacientes, contradiciendo así la declaración inicial que había realizado ante los policías que la encontraron durante la madrugada.

En ese primer relato, la joven había manifestado que había sido "agredida por el señor Moyano", lo que derivó en la detención e imputación del exdiputado. Ahora será la Justicia la que deberá determinar cuál de las versiones refleja lo ocurrido y qué valor probatorio tiene cada una.

Qué dijo el abogado de la influencer

El abogado de Candela Arizaga, Diego Storto, confirmó que la joven ampliará su declaración una vez que se recupere y reciba el alta médica.

Según explicó, la primera manifestación realizada por la influencer ocurrió cuando todavía no estaba en condiciones de declarar. "Vamos a contar todo lo que pasó. Dio una declaración muy escueta y no estaba en condiciones para hacerlo", señaló.

El letrado indicó que la joven permanece asistida por profesionales de la salud y que primero deberá recuperarse antes de brindar un nuevo testimonio.

Además, cuestionó que la primera declaración se hubiera tomado antes de realizar un examen toxicológico. "Una persona que dice algo estando intoxicada, ¿puede brindar una declaración válida?", planteó.

También sostuvo que esa primera manifestación "no consta en el expediente" y que será la Justicia la encargada de establecer qué ocurrió realmente.

Cómo encontraron a Candela Arizaga

La influencer fue hallada durante la madrugada en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre, en las inmediaciones de Barrancas de Belgrano, luego de un llamado al 911 realizado por el encargado del edificio donde vive Facundo Moyano, sobre la avenida del Libertador al 5400.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, informó que la joven presentaba "un grado de excitación bastante importante" cuando fue asistida y trasladada al Hospital Pirovano.

Según detalló el médico, durante la atención la propia influencer manifestó que llevaba varios días consumiendo sustancias, motivo por el cual recibió un tratamiento por vía intravenosa para facilitar la eliminación de esas drogas del organismo.

La investigación continúa y la ampliación de la declaración de Candela Arizaga será una de las pruebas clave para definir el rumbo de la causa.

En pocas palabras

  • Florencia Arizaga negó el consumo de drogas de su prima, Candela, y calificó la relación con Facundo Moyano como "formal".
  • La influencer modificó su versión inicial ante la Policía, negando haber sido agredida o privada de su libertad por Moyano.
  • El abogado de Candela Arizaga confirmó que ella ampliará su declaración luego de recuperarse médicamente.
Resumen generado por Thinkindot AI
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