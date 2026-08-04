Qué pasó con Mafia, el perro de Candela Arizaga que se escapó durante el episodio con Facundo Moyano

“Ella tenía un perro en la mano que, cuando él trata de contenerla, el perro se suelta y yo lo pude agarrar. Lo tenemos acá en el departamento de una propietaria que amablemente lo está cuidando”, contó.

El encargado explicó además que el animal permanece bajo cuidado hasta confirmar quién está autorizado para retirarlo. “Hasta que no corrobore que se lo vamos a dar a ella o algún familiar, no se lo vamos a entregar a nadie”, aseguró.

Quién es Mafia, la mascota de Candela Arizaga

Mafia es un bulldog francés de color negro que acompaña habitualmente a la modelo y suele aparecer en sus publicaciones en redes sociales. El perro fue un regalo que le hizo el cantante L-Gante a Arizaga cuando mantenían una relación en 2024.

La influencer, que reúne más de 300 mil seguidores en Instagram, compartía con frecuencia imágenes y videos de la mascota en sus historias y publicaciones.

El perro fue un regalo que le hizo el cantante L-Gante a Arizaga cuando mantenían una relación en 2024. (Foto: archivo)

Cómo comenzó el episodio en Belgrano

De acuerdo con la información policial, el hecho fue reportado al 911 por el encargado de un edificio ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400, en las inmediaciones de la estación Belgrano C del ferrocarril Mitre.

Al llegar al lugar, los efectivos fueron informados de que una pareja había salido corriendo desde el edificio por motivos que son materia de investigación. Tras recorrer la zona, encontraron a Facundo Moyano y a Candela Arizaga en la intersección de Virrey Vértiz y Sucre.

La joven fue hallada mientras corría semidesnuda y descalza por la vía pública, cerca del túnel de la avenida del Libertador. Las circunstancias que derivaron en esa situación continúan bajo investigación judicial.