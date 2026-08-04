En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
perro
Facundo Moyano
En medio de la investigacion

Qué pasó con Mafia, el perro de Candela Arizaga que se escapó durante el episodio con Facundo Moyano

La mascota de la modelo se soltó en medio de la secuencia ocurrida en Belgrano y quedó al resguardo de vecinos de la zona. Un encargado de edificio relató cómo logró rescatarlo.

Banner Seguinos en google DESK
La mascota de la modelo se soltó en medio de la secuencia ocurrida en Belgrano y quedó al resguardo de vecinos de la zona. (Foto: A24)

La mascota de la modelo se soltó en medio de la secuencia ocurrida en Belgrano y quedó al resguardo de vecinos de la zona. (Foto: A24)

Mafia, el perro de Candela Arizaga, fue uno de los protagonistas involuntarios del episodio ocurrido durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de Belgrano, cuando la modelo de 23 años fue vista corriendo por la calle junto a Facundo Moyano. La mascota se escapó durante la secuencia y fue rescatada por el encargado de un edificio de la zona.

Leé también El nuevo video que muestra a la pareja de Facundo Moyano corriendo semidesnuda por Belgrano
La joven salió del edificio y comenzó a correr semidesnuda. (Foto: captura).

Las imágenes que comenzaron a circular en las primeras horas del día mostraban al bulldog francés negro corriendo varios metros por delante de su dueña mientras ambos avanzaban por distintas calles del barrio. Incluso, en uno de los registros, el animal estuvo a punto de ser atropellado cuando intentaba cruzar la calle.

La mascota se escapó durante la secuencia y fue rescatada por el encargado de un edificio de la zona. (Foto: redes sociales)

La mascota se escapó durante la secuencia y fue rescatada por el encargado de un edificio de la zona. (Foto: redes sociales)

El testimonio del encargado que resguardó al perro

La situación tuvo un giro cuando Arizaga y Moyano llegaron hasta un edificio donde se encontraba trabajando Camilo, el encargado del lugar, que a esa hora realizaba tareas habituales de limpieza y retiro de residuos.

Según relató el trabajador, el perro se soltó cuando Moyano intentó contener a la joven. En ese momento logró sujetarlo y ponerlo a resguardo.

“Ella tenía un perro en la mano que, cuando él trata de contenerla, el perro se suelta y yo lo pude agarrar. Lo tenemos acá en el departamento de una propietaria que amablemente lo está cuidando”, contó.

El encargado explicó además que el animal permanece bajo cuidado hasta confirmar quién está autorizado para retirarlo. “Hasta que no corrobore que se lo vamos a dar a ella o algún familiar, no se lo vamos a entregar a nadie”, aseguró.

Quién es Mafia, la mascota de Candela Arizaga

Mafia es un bulldog francés de color negro que acompaña habitualmente a la modelo y suele aparecer en sus publicaciones en redes sociales. El perro fue un regalo que le hizo el cantante L-Gante a Arizaga cuando mantenían una relación en 2024.

La influencer, que reúne más de 300 mil seguidores en Instagram, compartía con frecuencia imágenes y videos de la mascota en sus historias y publicaciones.

El perro fue un regalo que le hizo el cantante L-Gante a Arizaga cuando mantenían una relación en 2024. (Foto: archivo)

El perro fue un regalo que le hizo el cantante L-Gante a Arizaga cuando mantenían una relación en 2024. (Foto: archivo)

Cómo comenzó el episodio en Belgrano

De acuerdo con la información policial, el hecho fue reportado al 911 por el encargado de un edificio ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400, en las inmediaciones de la estación Belgrano C del ferrocarril Mitre.

Al llegar al lugar, los efectivos fueron informados de que una pareja había salido corriendo desde el edificio por motivos que son materia de investigación. Tras recorrer la zona, encontraron a Facundo Moyano y a Candela Arizaga en la intersección de Virrey Vértiz y Sucre.

La joven fue hallada mientras corría semidesnuda y descalza por la vía pública, cerca del túnel de la avenida del Libertador. Las circunstancias que derivaron en esa situación continúan bajo investigación judicial.

En pocas palabras

  • El perro de Candela Arizaga, Mafia, se escapó durante un confuso episodio en Belgrano con Facundo Moyano.
  • Un encargado de edificio logró rescatar al bulldog francés, que se soltó cuando Moyano intentó contener a la modelo.
  • Mafia, un bulldog francés negro, fue un regalo de L-Gante a Arizaga en 2024.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
perro Facundo Moyano
Notas relacionadas
Aparecieron videos de Facundo Moyano corriendo detrás de Candela Arizaga entre colectivos
Allanaron el departamento de Facundo Moyano: secuestraron dos celulares pero no encontraron drogras
"Está todo aclarado": Facundo Moyano quedó en libertad tras declarar ante la Justicia

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar